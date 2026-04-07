El Hospital Vinalopó de Elche dona ordenadores a Protección Civil
El departamento entrega una decena de equipos y 20 monitores al servicio público para modernizar sus recursos tecnológicos
Una donación para que Protección Civil pueda tener más recursos tecnológicos. El Hospital Vinalopó de Elche entregó este martes un lote de 10 ordenadores y 20 monitores al servicio público ilicitano.
Una iniciativa que se enmarca en el compromiso del departamento de salud con la responsabilidad social y el desarrollo de su entorno, apoyando en esta ocasión a Protección Civil mediante la cesión de equipamiento informático que permitirá optimizar sus recursos y mejorar su capacidad operativa.
Colaboración
Así lo apuntaron durante la presentación de los equipos el gerente del hospital, Rafael Carrasco, el director médico Pedro González y el director de personas del departamento de salud Alberto del Molino, quienes estuvieron acompañados de los ediles Inma Mora y Juan de Dios Navarro, además de Jesús Andreu en representación de la Policía Local, quien agradeció la cesión del hospital en un encuentro que puso en valor la importancia de la colaboración entre instituciones para reforzar los servicios públicos.
Cáritas y Manos Unidas
El pasado agosto el hospital también llevó a cabo una numerosa donación de equipo informático que se había quedado obsoleto para el trabajo diario del departamento, pero que podía servir de utilidad a entidades que trabajan para ayudar a colectivos vulnerables. En concreto se entregaron 75 monitores a las organizaciones sociales de la provincia Cáritas y Manos Unidas, en un "gesto que reafirma su compromiso con la responsabilidad social y la ayuda a colectivos vulnerables", explicaron entonces a través de un comunicado.
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