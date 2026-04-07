Música
El Palmeral de Elche acogerá a “Siempre Así” y “Taburete” en su primer Festival del Huerto
La experiencia, cuya embajadora es Arantxa de Benito, se celebra en dos conciertos el 29 y 30 de mayo en la Torre dels Vaïllos, con un aforo de 1.500 personas y entradas de carácter solidario
Música en directo, gastronomía y naturaleza. Así se presenta la primera edición del Festival del Huerto, que se celebrará los días 29 y 30 de mayo en la Torre dels Vaïllos, enclave rodeado de palmeras y situado junto al Conservatorio de Elche. Los grupos invitados serán "Taburete" el primer día y "Siempre Así" el segundo, "priorizando la calidad sobre la cantidad", tal y como indicó este martes la responsable de comunicación del festival, Rosa Jiménez, en una rueda de prensa donde actuó como madrina del evento la popular comunicadora Arantxa de Benito.
Patrimonio y exclusividad
El objetivo del evento es que el público "viva el huerto de verdad", en un entorno singular con los canales de agua abiertos y rodeado de palmeras, donde el concierto se experimenta desde la luz del día hasta el atardecer y el anochecer. "Esa transición natural forma parte del espectáculo y todo ocurre en un espacio que es patrimonio de la humanidad, algo único que nos diferencia”, explicó Jiménez.
En esta línea, el aforo se ha limitado a 1.500 personas. "Se trata de un festival boutique, para que el público pueda estar muy cerca del artista, casi tocarlo", señaló la responsable. Además, el evento contará con una zona gastronómica "muy alineada con el producto local del campo de Elche, tratado con mucho cuidado", y se ha concebido bajo criterios de sostenibilidad, “porque el entorno lo exige y lo cuidaremos al máximo”, apostilló.
Horarios y transporte
La apertura de puertas tendrá lugar a las 18 horas, y se habilitará un punto de salida en transporte público desde el MAHE media hora antes para quienes deseen partir desde el centro. Según Jiménez, "durante el recorrido del trenet habrá música en directo, un ambiente cuidado y diferentes sorpresas, de forma que no es solo un transporte, sino un primer contacto con la experiencia". También se podrá acceder con vehículo propio hasta el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández.
Solidaridad
A nivel artístico, la organización ha apostado por dos propuestas diferenciadas: "Taburete", el 29 de mayo, con un perfil actual y cercano al público; y "Siempre Así", el día 30, con un enfoque más tradicional y emocional. Las entradas ya están a la venta, con precios de 55 euros para el primer concierto y 35 para el segundo. No obstante, un porcentaje de las entradas irá destinado a la entidad ilicitana de voluntariado y acción social, Fundación Conciénciate, para la que, además, el día 23 se organizará una cena benéfica de gala en el hotel Hort de Nal, cuyos beneficiós serán íntegramente distribuidos a la asociación.
Por su parte, la embajadora del proyecto, Arantxa de Benito, destacó durante la presentación del evento ante los medios su vínculo con la ciudad: "Es un lugar al que tengo un cariño muy especial, llevo viniendo más de 25 años, tengo muy buenos amigos y siempre me han tratado con mucho afecto". Asimismo, agradeció el respaldo institucional, subrayando que "la implicación y el apoyo del Ayuntamiento son fundamentales para sacar adelante este tipo de festivales".
Apuesta única
En la rueda de prensa también estuvo presente la concejala de Cultura, Irene Ruiz, que destacó la originalidad del festival: "Nace con un objetivo muy claro y una vocación muy diferente a todos los demás, que es precisamente ser singular, único y ofrecer una experiencia absolutamente distinta". También añadió que esta iniciativa permitirá "unir cultura y música con algo tan nuestro como el Palmeral".
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