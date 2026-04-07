Nuevo récord de empleo en Elche en los últimos seis años tras el tirón del turismo en marzo

El mercado laboral del Baix Vinalopó ha registrado en marzo una nueva mejora con una caída del paro hasta las 21.556 personas, 208 menos que el mes anterior, en una evolución que consolida la tendencia descendente de los últimos años y que, en el caso de Elche, sigue situándose en niveles históricamente bajos tras marcar en febrero su mejor dato en seis años. Pese a esta evolución positiva, Comisiones Obreras (CC OO) advierte de que el descenso responde en gran medida a factores estacionales y reclama reforzar las políticas de empleo para garantizar estabilidad.

En este contexto, la secretaria general de CC OO Vinalopó-Vega Baja, Carmen Palomar, ha valorado que “más de 200 personas han dejado de estar en el desempleo”, aunque ha insistido en que esta mejora no debe ocultar los problemas estructurales del mercado laboral ni la fuerte dependencia del sector servicios.

Las mejores imágenes de la manifestación del 1 de Mayo en Elche / Áxel Álvarez

Elche consolida mínimos históricos dentro de la mejora comarcal

La evolución del paro en la comarca se produce después de que Elche cerrara febrero con 17.177 personas desempleadas, la cifra más baja de los últimos seis años. Este dato refuerza la tendencia descendente iniciada tras la pandemia y sitúa al municipio en una fase de estabilidad laboral, con niveles que no se registraban desde antes de 2020.

Dentro del conjunto comarcal, la ciudad ilicitana continúa concentrando la mayor parte del desempleo, con 17.001 personas, seguida de Crevillent con 2.412 y Santa Pola con 2.143. En los tres municipios se han registrado descensos respecto al mes anterior, siendo especialmente relevante el comportamiento de Elche por su peso demográfico y económico.

Este contexto evidencia una mejora sostenida, aunque con matices, ya que la reducción del paro se mantiene vinculada en gran parte al dinamismo del sector servicios y a campañas concretas como la de Semana Santa.

Una de las terrazas en la Plaza de las Flores de Elche / Matías Segarra

El sector servicios impulsa el descenso del paro

El principal motor de la caída del desempleo ha sido el sector servicios, con 123 personas menos, seguido de la construcción, que reduce sus cifras en 68 desempleados, y la industria, con 54 menos. Por el contrario, el colectivo sin empleo anterior ha aumentado en 41 personas, un dato asociado a la incorporación de jóvenes al mercado laboral.

A pesar de esta mejora generalizada, el sector servicios sigue concentrando el mayor volumen de paro, con 14.252 personas, lo que representa más del 66% del total comarcal. Por detrás se sitúan la industria, con 3.410 desempleados, y la construcción, con 1.383, reflejando una estructura productiva muy dependiente del terciario.

Palomar ha subrayado que esta situación exige una reflexión sobre el modelo económico, ya que la evolución positiva del empleo sigue estando condicionada por la estacionalidad y por sectores con mayor volatilidad.

Mejora por edades pero desigualdad de género persistente

El descenso del paro ha sido especialmente significativo en el tramo de edad de 25 a 44 años, con 156 personas menos, así como entre los mayores de 44 años, donde la caída alcanza las 90 personas. Sin embargo, entre los menores de 25 años se ha producido un ligero incremento, lo que pone de manifiesto las dificultades de acceso al empleo para los más jóvenes.

Por sexos, la reducción ha sido mayor entre las mujeres, con 144 desempleadas menos, frente a 64 hombres. Aun así, la brecha de género se mantiene, ya que las mujeres representan más del 63% del total de personas en paro en la comarca.

En términos interanuales, el desempleo ha descendido en 1.290 personas, lo que supone una caída del 5,65%, consolidando una tendencia descendente sostenida, aunque con altibajos ligados al calendario económico.

Contratación: más estabilidad pero alta parcialidad

Durante el mes de marzo se han formalizado 5.191 contratos, la mayoría en el sector servicios, que concentra más del 75% del total. Le siguen la construcción y la industria, mientras que la agricultura tiene una presencia residual.

Más de la mitad de los contratos han sido indefinidos, con 2.971, frente a 2.220 temporales, lo que apunta a cierta mejora en la estabilidad laboral. Sin embargo, la jornada parcial continúa siendo mayoritaria, con un 54,58% de los contratos, un indicador que refleja la persistencia de condiciones de precariedad en parte del empleo generado.

Por sexos, el reparto de la contratación ha sido equilibrado, con un ligero predominio femenino: las mujeres han firmado el 51,97% de los contratos, frente al 48,03% de los hombres.

CC OO reclama más industria y políticas activas

Desde Comisiones Obreras advierten de que la mejora registrada en marzo no debe llevar a la complacencia. Palomar ha recordado que “no podemos olvidar que el sector industrial sigue siendo importante en nuestras comarcas, tanto en Elche como en Crevillente”, en referencia al peso del calzado y su industria auxiliar.

El sindicato ha reclamado al Consell y a los ayuntamientos la puesta en marcha de políticas activas de empleo que permitan afrontar los efectos de los despidos y cierres recientes en este sector, mediante programas de reciclaje profesional y reinserción laboral.

En esta línea, ha insistido en la necesidad de acelerar el plan de choque del sector del cuero y el calzado impulsado por Labora. “Lo que exigimos es que ese plan de empleo se acelere para que dé respuesta a las personas que hoy por hoy están en desempleo en estos sectores”, ha señalado.

CC OO concluye que, aunque la evolución del paro confirma una tendencia positiva —especialmente en Elche, que sigue en mínimos históricos—, el reto sigue siendo avanzar hacia un modelo económico más diversificado, menos dependiente del turismo y capaz de generar empleo estable y de calidad durante todo el año.