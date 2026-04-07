La plataforma del Vinalopó alerta de que 11 meses después de la prórroga no hay avances sanitarios en Elche y Crevillent

La Plataforma por la Reversión del Hospital Vinalopó de Elche volvió este martes a exigir que el departamento de salud sea público cuando se cumplen prácticamente 11 meses de la prórroga de la Conselleria de Sanidad al grupo Ribera Salud, ya que aseguran que después de casi un año no se han puesto en marcha los proyectos y compromisos que sirvieron para justificar cinco años más de concesión.

La concesionaria apuntó en su momento a 63,5 millones de inversión para algunas dotaciones como la ampliación del hospital y la creación de un segundo centro de salud en Crevillent. Esta última era una exigencia del propio gobierno valenciano, sumado a incrementar entre 75 y 100 camas y contar con más médicos en Atención Primaria.

"Sin avances"

Al respecto, la plataforma considera “inexplicable” que se ampliara el contrato sin que exista información ni avances sobre las mejoras prometidas por la administración autonómica y la empresa concesionaria.

La reivindicación se hizo pública este 7 de abril coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, jornada en la que la plataforma reiteró su principal demanda, y que se ha repetido en numerosas concentraciones, para que impere un modelo de gestión totalmente público en el Hospital Vinalopó. Asimismo, criticaron la falta de transparencia y de control por parte de la Conselleria de Sanidad dirigida por Marciano Gómez.

Supervisión

Entre sus denuncias, la organización puso el foco en la supervisión de la concesión gestionada por Ribera Salud. En este sentido, consideran especialmente grave la respuesta ofrecida por la Conselleria de Sanidad tras solicitar información sobre la compra de catéteres, tras la polémica por la supuesta reutilización irregular de material de un solo uso para reducir costes que la gerencia siempre ha negado.

A este respecto, desde la plataforma no entienden la respuesta que les ha dado el departamento de Marciano Gómez sobre la cuestión, ya que trasladaron que Sanidad les indicó que “la compra de catéteres, así como el resto de material fungible, no entra dentro de los controles habituales que la Conselleria tiene establecidos con la concesión hasta la fecha”.

Para la plataforma, esta afirmación evidencia la falta de mecanismos de fiscalización sobre la empresa concesionaria, lo que refuerza su exigencia de anular la prórroga y revertir el servicio a la gestión pública directa.

Funcionamiento

Además, la entidad reprobó que las continuas quejas de la ciudadanía reflejan un “nefasto funcionamiento” del departamento de salud. Entre los problemas señalados, destacaron la falta de personal, deficiencias en la coordinación y la imposibilidad de localizar a médicos de guardia.

Estas situaciones, aseguraron, son trasladadas por vecinos y vecinas a través de sus canales de comunicación, donde también se solicitan ayudas jurídicas ante el desamparo y la indefensión que sienten los usuarios, incluso en casos con familiares fallecidos.

En este contexto, la plataforma defendió que todo este tiempo están actuando como una red de apoyo entre afectados, compartiendo experiencias y recursos legales para esclarecer los casos denunciados y evitar que se repitan. Sus integrantes subrayaban este martes la gravedad de los testimonios recibidos, que describen “situaciones de horror” en la atención sanitaria del Hospital Vinalopó.

El Conseller Marciano Gómez durante una intervención reciente / Alex Domínguez

Por otro lado, también criticaron que no se pueden obviar los vínculos familiares del conseller de Sanidad con la empresa concesionaria, en un contexto marcado por la falta de explicaciones sobre la prórroga del contrato.

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Liquidaciones pendientes

Finalmente, la plataforma insistía en que la empresa no ha cumplido plenamente con sus obligaciones en materia de liquidaciones con la Conselleria, al tiempo que sigue sin conocerse el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la prórroga.