Solidaridad con las enfermedades raras desde un colegio de Elche

Una carrera solidaria que ha servido para ayudar en la lucha para visibilizar las enfermedades raras. El colegio Virgen de la Asunción de Elche, en colaboración con la Asociación Roberto Pascual, ha logrado recaudar 1.244,50 euros, que irán destinados a Anoa ELX, la Asociación de Familias con Personas con Diversidad Funcional y Enfermedades Raras, después de haber celebrado con gran éxito hace días una nueva edición de su ya tradicional prueba benéfica, una iniciativa que cada año moviliza a toda la comunidad educativa con un objetivo común: apoyar causas sociales de ámbito local.

Concienciación

La jornada reunió a alumnado y profesorado del centro en un ambiente festivo y participativo, donde el deporte volvió a convertirse en una herramienta de concienciación y ayuda. El evento no solo contó con la implicación del personal docente y los estudiantes, sino también con la colaboración activa de madres y padres, que contribuyeron a la organización para que la carrera se desarrollara con normalidad y sin incidencias.

Consolidada

Esta cita solidaria se ha consolidado como una de las actividades más significativas del calendario escolardel centro. Cada año, el colegio selecciona una causa distinta a la que destinar los fondos recaudados. Sin ir más lejos, en 2025 la iniciativa tuvo un marcado carácter solidario con los afectados por la dana en Valencia, destinando la ayuda a un colegio perjudicado por aquel episodio.

Con este tipo de acciones, el colegio Virgen de la Asunción refuerza su compromiso con la educación en valores, fomentando entre su alumnado la solidaridad, la empatía y la implicación con su entorno más cercano.

Higiene y alimentación

El colegio ilicitano viene repitiendo cada año esta actividad deportiva que se ha convertido en una tradición. En 2024, por ejemplo, todo el dinero recogido fue destinado a la compra de productos de higiene y alimentación infantil (pañales, leche de iniciación y de continuación), para los menores de las mujeres acogidas dentro de los proyectos que desarrolla Cáritas Interparroquial. El centro educativo procura que cada año la ayuda llegue a personas vulnerables a través de organizaciones humanitarias.