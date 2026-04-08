El bipartito de Elche saca pecho del plan sombra y apunta a 2.500 árboles plantados

"¿Alguien sabría explicar por qué en la calle Arbres no había árboles?". Desde este mismo vial a escasos metros del Corazón de Jesús el alcalde de Elche, Pablo Ruz, lanzaba este miércoles la pregunta segundos antes de asegurar que el Ejecutivo de PP y Vox ha plantado 2.500 ejemplares, desde que llegó al gobierno en 2023, en más de medio centenar de calles repartidas por todos los barrios y pedanías del término municipal.

El Ayuntamiento trasladó estos datos a través del gabinete de comunicación, aunque apenas unas horas después, al filo de las 16 horas, el primer edil protagonizaba un reel de Instagram desde los canales institucionales municipales reforzando esta estrategia con el denominado plan sombra, que además de la implementación de toldos, también pretende ir creando micro refugios climáticos naturales en la vía pública para que la ciudadanía se resguarde en verano del sol y de las altas temperaturas mientras pasea.

Ruz, con su particular carisma por redes al más puro estilo creador de contenido, y casi rozando la capacidad de teletransportarse, visitó a lo largo del vídeo innumerables calles donde el Consistorio ha estado actuando para enfatizar el "compromiso con el medio ambiente" del equipo de gobierno.

"De calle dura a vergel"

Así las cosas, desde Marqués de Asprillas señaló que lo que antes era una "calle dura" ahora es un "vergel", o que José García Ferrández ha terminado convirtiéndose en un auténtico paseo poblado de ejemplares. También puso en valor que en otros espacios como la Plaza dels Algeps (Chimeneas) se han repoblado los alcorques vacíos con moreras que darán sombra.

El alcalde incluso apuntaba que hay entornos en los que se ha pasado "de cero a 100" como Mare Déu de l'Assumpció, en El Raval, donde el Ayuntamiento invirtió 225.000 euros para incorporar en este vial plataformas únicas, renovar la iluminación, soterrar el cableado y, además, incorporar vegetación.

Entre esas implementaciones también destacó la nueva forma de plantar, cada vez más extendida, sobre zonas de aparcamiento en lugar de encima de las aceras. Durante todo este tiempo desde la concejalía de Espacios Públicos han defendido que esta modalidad se sigue siguiendo las recomendaciones técnicas y para reducir barreras físicas para personas con movilidad reducida o invidentes, por ejemplo, pese a que también ha suscitado ciertas quejas por parte de conductores que no entienden la finalidad de colocar alcorques invadiendo parte de las plazas de estacionamiento.

Este modelo se empezó a implementar también en las pedanías a finales del pasado año. En concreto se colocaron cuarenta ejemplares en Torrellano de la variedad Sterculia, árboles de gran frondosidad y crecimiento rápido. Eso sí, hay residentes escépticos con que pueda verse un resultado a corto plazo porque los troncos son de apenas centímetros, y algunos han llegado a curvarse con las fuertes rachas de viento. Aún y así a nivel municipal han explicado todo este tiempo que este tipo de especies evolucionan notablemente en apenas un año.

Dos operarios municipales plantando un nuevo árbol en la calle Ruperto Chapí de Elche / INFORMACIÓN

Ruperto Chapí

“Seguimos inundando Elche de árboles”, apuntaba el regidor mientras destacaba que entre las zonas más recientes donde se ha plantado arbolado destaca la calle Ruperto Chapí o calle Arbres.

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Por otra parte, desde el equipo de gobierno anunciaron que en las próximas semanas continuará la plantación de arbolado en nuevas ubicaciones como las calles Cristóbal Sanz y Doctor Ferrán.