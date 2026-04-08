Así colaboró la Comisaría de Elche para desarticular una red que saqueaba cuentas en minutos

La Comisaría de Elche ha colaborado en la desarticulación de un grupo criminal itinerante dedicado a cometer hurtos y estafas con tarjetas bancarias en distintas provincias españolas. La operación, coordinada desde el Grupo Udev-Patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén, ha culminado con la detención en Madrid de un hombre de 31 años como presunto autor de varios delitos de hurto, estafa con medios de pago y pertenencia a grupo criminal.

En este dispositivo policial han participado efectivos de la Policía Nacional de varios puntos del país, entre ellos el Grupo de Investigación I de la Comisaría de Elche. Junto a los agentes ilicitanos, también han intervenido unidades de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, Almería y el distrito madrileño de Usera-Villaverde.

Engaño

La investigación se inició en junio del pasado año en Jaén, tras la denuncia de una víctima que fue engañada en el aparcamiento de un centro comercial. Mientras un individuo le advertía de que había perdido la cartera, otro aprovechaba la distracción para sustraerle el bolso del asiento del copiloto. En cuestión de minutos, los autores lograron retirar cerca de 1.000 euros con las tarjetas robadas.

A partir de ese momento, y gracias al trabajo coordinado entre las distintas comisarías, los agentes detectaron un patrón delictivo muy definido, un “modus operandi” que permitió vincular numerosos hechos similares en diferentes puntos del país, confirmando la existencia de un grupo itinerante altamente especializado.

Comisaría de Elche / INFORMACIÓN

Tres hombres

El grupo, integrado por tres hombres de nacionalidad peruana, actuaba desplazándose por distintas provincias, donde utilizaba técnicas de distracción para sustraer bolsos, documentación y tarjetas bancarias. Posteriormente, realizaban extracciones rápidas de dinero en cajeros automáticos, obteniendo importantes beneficios económicos.

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Además del detenido en Madrid, los investigadores han identificado a otros dos miembros del grupo, que ya se encuentran en prisión.