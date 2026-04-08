Elche renueva 500 metros lineales de asfalto de sus calles en plena Pascua

El Ayuntamiento de Elche ha intensificado durante la semana de Pascua el desarrollo del plan de asfaltado de 2026 en el casco urbano, con actuaciones que en total suman unos 500 metros lineales de renovación de firme en distintas calles de la ciudad. Esta intervención se enmarca en una inversión global de 2,1 millones de euros para este año, de los que 500.000 euros se destinan a Elche ciudad y 1,6 millones a los núcleos de las pedanías.

Las obras se concentran estos días en varias fases de fresado y asfaltado, aprovechando una menor intensidad de tráfico en determinados puntos al no haber colegios. Las actuaciones incluyen no solo la renovación del firme, sino también trabajos de bacheo, extendido de aglomerado asfáltico en caliente y reposición de la señalización horizontal.

El Ayuntamiento ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa y Pascua en los colegios de Elche para realizar tareas de asfaltado / Jose Navarro

Actuaciones en varias calles del casco urbano

Uno de los primeros puntos de intervención ha sido la calle Eduardo Fernández García, donde se ha llevado a cabo el fresado entre martes y miércoles. Se trata de una vía de unos 80 metros de longitud y 8 metros de ancho en la que se ha aplicado una capa de aglomerado de 5 centímetros con árido porfídico, además de renovar la señalización.

En paralelo, el plan ha actuado en la calle Vicente Blasco Ibáñez, en el tramo comprendido entre los números 12 y 32, con una longitud aproximada de 108 metros y una anchura de 10,80 metros. En este caso, el fresado se ha ejecutado entre el martes y miércoles, mientras que el asfaltado se va a prolongar hasta el jueves 9, incluyendo también los cruces.

Estas intervenciones responden a la necesidad de mejorar la circulación y el estado del pavimento en zonas con elevado tránsito, donde el desgaste acumulado hacía necesaria una renovación integral del firme.

Fresado, aglomerado y mejoras de señalización

El plan continúa con actuaciones en las calles Maestro Serrano y Pascual Caracena Torres, donde el fresado se realiza entre el miércoles 8 y el jueves 9, mientras que el asfaltado se ejecutará hasta el viernes 10. La primera de estas vías cuenta con una longitud de 103,70 metros, mientras que la segunda alcanza los 37,20 metros.

En ambos casos se ha aplicado el mismo sistema de intervención: fresado previo, bacheo y extendido de una capa de aglomerado asfáltico en caliente de 5 centímetros, acompañado de la correspondiente reposición de la señalización horizontal.

También se va a intervenir en el cruce de la calle Reina Victoria con Andreu Castillejo, con trabajos de fresado el jueves 9 y viernes 10. Este punto, de unos 33,50 metros de longitud y 10,40 de ancho, presentaba un desgaste significativo por el tráfico rodado.

El firme de céntricas calles como Blasco Ibáñez está siendo reformado estos días en Elche / Jose Navarro

Por su parte, la calle Torres Quevedo, en su última manzana junto al mercado de San José, ha sido otra de las zonas incluidas en este plan. Con una longitud aproximada de 122 metros, la actuación contempla no solo el asfaltado, sino también la modificación de los carriles para ganar plazas de aparcamiento, además de la reposición de la señalización horizontal.

Inversión global y planificación municipal

El conjunto de estas actuaciones forma parte de una estrategia municipal más amplia dirigida a mejorar el estado del pavimento en el término ilicitano. La inversión de 500.000 euros en el casco urbano se complementa con los 1,6 millones destinados a las pedanías, donde el Consistorio ha puesto el foco también en la mejora de caminos y accesos rurales.

El objetivo es garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y circulación tanto en la ciudad como en el entorno rural, respondiendo a las demandas vecinales y al desgaste progresivo de las infraestructuras viarias.

El objetivo de realizar las obras de asfaltado estos días en Elche es reducir las molestias en la circulación / Jose Navarro

Mejora de caminos rurales en paralelo

De forma complementaria al plan urbano, el Ayuntamiento continúa ejecutando actuaciones en el ámbito rural dentro del programa de mejora de caminos. Una de las intervenciones más recientes se ha desarrollado en el Camino del Vessant del Platero, en la pedanía de La Hoya, donde se ha renovado el firme en un tramo de cerca de 2.000 metros.

Esta actuación se suma a otras ya ejecutadas en el entorno de Daimés, como el asfaltado del Camino del Ocho y el Camino del Purgatori, dentro de una planificación orientada a reforzar la red de caminos utilizados por vecinos y agricultores.

El plan prevé además una próxima intervención en el Camino Viejo de Santa Pola, en un tramo de unos 1.900 metros, donde se actuará tanto en el firme como en la señalización horizontal para mejorar la visibilidad y la seguridad.