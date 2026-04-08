Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital sancionado AlicanteMascletás LucerosProblemas campaña RentaIncendio MaigmóAlto el fuegoTráfico drogas esclavoNuevo currículum BachilleratoEl tiempo
instagramlinkedin

Cultura urbana

El Ayuntamiento de Elche da por finalizada la restauración del Dragón de Jaume I

La escultura de Salvador Soria será reubicada en los próximos días en Pedro Juan Perpiñán tras meses de intervención y debate sobre su futuro

Elche finaliza la restauración de la escultura de Salvador Soria

Elche finaliza la restauración de la escultura de Salvador Soria

Información

V. L. Deltell

V. L. Deltell

El Ayuntamiento de Elche ha dado por finalizados los trabajos de restauración de la escultura ‘Dragón de Jaume I’, obra del artista Salvador Soria, que volverá a instalarse en la vía pública en los próximos días, concretamente en la zona de Pedro Juan Perpiñán, tras meses retirada de su ubicación original. La intervención ha tenido como objetivo garantizar la conservación de la pieza y recuperar su apariencia original, después del deterioro sufrido por su exposición prolongada a la intemperie, según informa el gobierno municipal.

La escultura será instalada en los próximos días en la calle Pedro Juan Perpiñán de Elche

La escultura será instalada en los próximos días en la calle Pedro Juan Perpiñán de Elche / INFORMACIÓN

La actuación, ya concluida según las mismas fuentes, supone el cierre de un proceso iniciado en noviembre, cuando la obra fue retirada de las Puertas Coloradas, donde había permanecido durante cerca de un cuarto de siglo. Como ya adelantó INFORMACIÓN, el Ayuntamiento había encaminado la restauración hacia su fase final y preparaba su reubicación en esta arteria urbana.

Intervención para frenar el deterioro

El consistorio ha explicado que la escultura presentaba un “deterioro general” derivado de su exposición continuada a los agentes atmosféricos. Entre los daños detectados se encontraban pérdidas de policromía, desconchados, focos de oxidación en las zonas de acero pulido y desgaste en la base estructural, lo que hacía necesaria una intervención especializada.

Los trabajos han incluido una limpieza mecánica y química de las superficies metálicas para eliminar suciedad y restos de corrosión, así como la neutralización de los puntos de oxidación. Además, se ha aplicado un tratamiento específico al acero pulido con el objetivo de recuperar su brillo original y homogeneizar el acabado superficial.

Tal y como ya recogía la información avanzada por este diario, el proceso ha seguido varias fases técnicas para garantizar la estabilidad material de la obra y frenar su degradación, incluyendo actuaciones sobre las zonas policromadas y la base estructural.

Recuperación estética y valor artístico

La intervención no solo ha buscado detener el deterioro, sino también restituir la estética de la pieza respetando sus valores formales, materiales y conceptuales. El Ayuntamiento subraya que se trata de una obra representativa del arte abstracto contemporáneo, que debe conservar su lectura visual original en el espacio urbano.

La escultura, realizada en acero pulido y policromado y con unas dimensiones aproximadas de 7 metros de altura por 1,40 de anchura, fue instalada en el año 2001

La escultura, realizada en acero pulido y policromado y con unas dimensiones aproximadas de 7 metros de altura por 1,40 de anchura, fue instalada en el año 2001 / INFORMACIÓN

La escultura, realizada en acero pulido y policromado y con unas dimensiones aproximadas de 7 metros de altura por 1,40 de anchura, fue instalada en el año 2001 como parte de los procesos de renovación urbana de la ciudad. Concebida como una pieza de arte público, establece un diálogo entre el lenguaje artístico del autor y la memoria histórica vinculada a la figura de Jaume I.

En este sentido, como ya apuntaba el informe técnico al que tuvo acceso INFORMACIÓN, la obra constituye un referente dentro de la modernidad artística valenciana, integrándose en el entorno como un elemento simbólico de identidad.

Reubicación inminente en Pedro Juan Perpiñán

La escultura será ubicada en la zona de Pedro Juan Perpiñán, donde volverá a integrarse en el espacio urbano en los próximos días. Aunque la nota municipal no concreta el punto exacto, este periódico ya informó de que el emplazamiento previsto se sitúa en el tramo más cercano al puente de la Generalitat, donde incluso se contemplaba la ejecución de la base de hormigón necesaria para su instalación.

El traslado y nueva ubicación pondrán fin a meses de incertidumbre sobre el destino de la pieza, después de que su retirada generara inquietud en ámbitos culturales y políticos ante la posibilidad de que no regresara a la vía pública.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento defiende ahora que la intervención ha permitido recuperar la obra en condiciones óptimas y garantizar su conservación a largo plazo, dentro de una estrategia de puesta en valor del patrimonio artístico urbano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Séquia Mare y la mona se ponen de acuerdo: más de 2.000 peñistas celebran la tradicional merienda
  2. Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
  3. La falta de materias primas por la guerra de Irán amenaza con parar producciones industriales en Alicante
  4. La Aemet avisa de cambios en Alicante: llegan nubes y suben las temperaturas
  5. La Bonoloto reparte más de 150.000 euros en Elche
  6. Caos en las nóminas: la Seguridad Social obliga a recalcular a toda prisa las retenciones de miles de trabajadores
  7. La isla de Tabarca quiere ser independiente de Alicante
  8. Un incendio en las faldas del Maigmó en Tibi obliga a movilizar medios aéreos

Colectivos feministas de Elche se movilizarán contra la polémica moción de Vox contra el aborto

Colectivos feministas de Elche se movilizarán contra la polémica moción de Vox contra el aborto

El Ayuntamiento de Elche da por finalizada la restauración del Dragón de Jaume I

El Ayuntamiento de Elche da por finalizada la restauración del Dragón de Jaume I

Las claves del liderazgo: de la radio de la UMH de Elche a un libro internacional con prólogo del chef José Andrés

Elche redescubre el refugio de la Guerra Civil junto al Mercado Central en plena rehabilitación

Elche redescubre el refugio de la Guerra Civil junto al Mercado Central en plena rehabilitación

De Miguel Gane a Jorge Molist: estos son los autores y novedades de la Feria del Libro de Elche

De Miguel Gane a Jorge Molist: estos son los autores y novedades de la Feria del Libro de Elche

Un proyecto investiga cómo mejorar la calidad de la granada mollar de Elche: objetivo, frenar la decoloración de la semilla

Un proyecto investiga cómo mejorar la calidad de la granada mollar de Elche: objetivo, frenar la decoloración de la semilla

Santa Pola reordenará el tráfico de Gran Alacant en dos puntos conflictivos

Santa Pola reordenará el tráfico de Gran Alacant en dos puntos conflictivos

Así colaboró la Comisaría de Elche para desarticular una red que saqueaba cuentas en minutos

Así colaboró la Comisaría de Elche para desarticular una red que saqueaba cuentas en minutos
Tracking Pixel Contents