El Ayuntamiento de Elche da por finalizada la restauración del Dragón de Jaume I

El Ayuntamiento de Elche ha dado por finalizados los trabajos de restauración de la escultura ‘Dragón de Jaume I’, obra del artista Salvador Soria, que volverá a instalarse en la vía pública en los próximos días, concretamente en la zona de Pedro Juan Perpiñán, tras meses retirada de su ubicación original. La intervención ha tenido como objetivo garantizar la conservación de la pieza y recuperar su apariencia original, después del deterioro sufrido por su exposición prolongada a la intemperie, según informa el gobierno municipal.

La escultura será instalada en los próximos días en la calle Pedro Juan Perpiñán de Elche / INFORMACIÓN

La actuación, ya concluida según las mismas fuentes, supone el cierre de un proceso iniciado en noviembre, cuando la obra fue retirada de las Puertas Coloradas, donde había permanecido durante cerca de un cuarto de siglo. Como ya adelantó INFORMACIÓN, el Ayuntamiento había encaminado la restauración hacia su fase final y preparaba su reubicación en esta arteria urbana.

Intervención para frenar el deterioro

El consistorio ha explicado que la escultura presentaba un “deterioro general” derivado de su exposición continuada a los agentes atmosféricos. Entre los daños detectados se encontraban pérdidas de policromía, desconchados, focos de oxidación en las zonas de acero pulido y desgaste en la base estructural, lo que hacía necesaria una intervención especializada.

Los trabajos han incluido una limpieza mecánica y química de las superficies metálicas para eliminar suciedad y restos de corrosión, así como la neutralización de los puntos de oxidación. Además, se ha aplicado un tratamiento específico al acero pulido con el objetivo de recuperar su brillo original y homogeneizar el acabado superficial.

Tal y como ya recogía la información avanzada por este diario, el proceso ha seguido varias fases técnicas para garantizar la estabilidad material de la obra y frenar su degradación, incluyendo actuaciones sobre las zonas policromadas y la base estructural.

Recuperación estética y valor artístico

La intervención no solo ha buscado detener el deterioro, sino también restituir la estética de la pieza respetando sus valores formales, materiales y conceptuales. El Ayuntamiento subraya que se trata de una obra representativa del arte abstracto contemporáneo, que debe conservar su lectura visual original en el espacio urbano.

La escultura, realizada en acero pulido y policromado y con unas dimensiones aproximadas de 7 metros de altura por 1,40 de anchura, fue instalada en el año 2001 / INFORMACIÓN

La escultura, realizada en acero pulido y policromado y con unas dimensiones aproximadas de 7 metros de altura por 1,40 de anchura, fue instalada en el año 2001 como parte de los procesos de renovación urbana de la ciudad. Concebida como una pieza de arte público, establece un diálogo entre el lenguaje artístico del autor y la memoria histórica vinculada a la figura de Jaume I.

En este sentido, como ya apuntaba el informe técnico al que tuvo acceso INFORMACIÓN, la obra constituye un referente dentro de la modernidad artística valenciana, integrándose en el entorno como un elemento simbólico de identidad.

Reubicación inminente en Pedro Juan Perpiñán

La escultura será ubicada en la zona de Pedro Juan Perpiñán, donde volverá a integrarse en el espacio urbano en los próximos días. Aunque la nota municipal no concreta el punto exacto, este periódico ya informó de que el emplazamiento previsto se sitúa en el tramo más cercano al puente de la Generalitat, donde incluso se contemplaba la ejecución de la base de hormigón necesaria para su instalación.

El traslado y nueva ubicación pondrán fin a meses de incertidumbre sobre el destino de la pieza, después de que su retirada generara inquietud en ámbitos culturales y políticos ante la posibilidad de que no regresara a la vía pública.

El Ayuntamiento defiende ahora que la intervención ha permitido recuperar la obra en condiciones óptimas y garantizar su conservación a largo plazo, dentro de una estrategia de puesta en valor del patrimonio artístico urbano.