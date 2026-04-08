De Miguel Gane a Jorge Molist: estos son los autores y novedades de la Feria del Libro de Elche

A las puertas de Sant Jordi, Elche se prepara para llenar de literatura el Paseo de la Estación, nuevo escenario de una Feria del Libro que crece en programación y participación. Y que ya va por su tercera ubicación. Primero fue en la plaça de Baix, después en la plaza del Congreso Eucarístico, y este año iba a celebrarse en el paseo de Jaca, un lugar finalmente desestimado por la falta de espacio y ante la demanda de los libreros, para acabar en el enclave junto al Parque Municipal. Así, este nueva edición ofrece un "entorno ideal", por ser "más amplio y generar un espacio más acogedor que años anteriores", en palabras de Marina Vicente, gerente de la empresa organizadora Diecisiete Musas. Este incremento también se refleja en el número de librerías participantes, que lejos de disminuir, sigue aumentando. Algo que sorprende a la promotora, ya que "cada año se suman más librerías de nueva apertura, cuando en el resto de España están cerrando".

Jornada de apertura

La feria se llevará a cabo del 17 al 19 de abril y su inauguración oficial será el viernes 17 a las 18 horas, con una jornada de apertura que abarcará actividades pensadas para todos los públicos. Desde talleres, cuentacuentos y Gerónimo Stilton para los niños, hasta invitados de popularidad juvenil como Miguel Gane o Jordi Sierra i Fabra, este último uno de los escritores más leídos en los colegios del panorama nacional. Además, en esta cita literaria también se contará con la presencia del escritor Pablo Maurette, que vendrá desde Italia.

La gerente de Diecisiete Musas, Marina Vicente, y la concejala Caridad Martínez en la rueda de prensa. / María González

Autores y librerías

Pero no solo serán esos los escritores que pisarán la feria. La edil de Comercio, Caridad Martínez, explicó que "pasarán más de 120 autores entre los que trae la organización y los propios libreros, y también habrá más de 200 firmas". Así, escritores de la talla de Jorge Molist, Juan Tallón, Ángelo Nestore o Rosario Raro estarán presentes en este encuentro literario. Además de otros creadores de renombre que repiten en este evento, como Lorena Gascón, conocida en redes sociales como "lapsicologajaputa", que formó colas el año pasado; Manuel Vilas, Inma Chacón, Víctor del Árbol, Alejandro Palomas, Benjamín Prado o Begoña Valero, entre otros. Y no solo eso, las autoras de literatura valenciana Natalia Gisbert y Lliris Picó también se sumarán a estas jornadas.

Además, es destacable el aumento de entidades literarias, "que en el primer año fueron 12 y este son 15", así como la presencia de la asociación LiteraturElx, que se suma a las tradicionales Letra Violeta y Escritores en su tinta. De esta forma, las librerías que participan este año, además de las bibliotecas municipales, son Ali i Truc, CopiCarrús, L’Extrem, El Salvador, Séneca Jove, Papelería Alcudia, Campusprint Papelería Librería, Librería Punto y Coma, La Pulga, Diógenes Literario, Santos, Monografic Comics/Frikimasters, Frikimon, Librería la Manzanera y Séneca.

Más actividades

Asimismo, se llevarán a cabo otras actividades enfocadas a todos los públicos, de forma que los visitantes "pueden acudir a las 10 horas de la mañana y quedarse hasta el cierre, porque va a haber tanto autores como actividades para todas las edades, a todas horas y todos los días", resalta Marina Vicente. De esta manera, los más pequeños podrán disfrutar de una jornada única con talleres literarios con el fin de fomentar que las familias de toda la provincia puedan pasar el día en este espacio.

Cartel de la Feria del Libro 2026. / INFORMACIÓN

Las actividades más destacadas serán sesiones de posía, mesas redondas y, durante el sábado, estará disponible un espacio para jugar a juegos de mesa, "concretamente a un juego que ha creado un autor local, el juego de mesa del Amigo invisible". El objetivo es que todos los públicos puedan disfrutar de la feria y que, "en los huecos en los que los papás quieran asistir algo y en ese momento haya un cambio dea ctividad infantil, los niños puedan estar jugando durante todo el sábado en las mesas que estarán habilitadas para ello", apunta la organizadora.

Pequeño comercio

Marina Vicente también recalcó la importancia de apoyar al pequeño comercio e insistió en que "ayudar a una feria como esta es una acción importante por parte del Ayuntamiento de Elche, porque apoyar al pequeño negocio es lo que marca la diferencia con otras ciudades". Y felicitó a la Concejalía de Comercio "porque este tipo de acciones fomentan la cultura, la literatura y el pequeño comercio".