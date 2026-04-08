El Camp d’Elx inicia su calendario festero que contará con más de 200 actos

El Camp d’Elx ha dado el pistoletazo de salida a un nuevo ciclo festivo que movilizará a las doce pedanías integradas en la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) con un calendario que se prolongará desde la primavera hasta bien entrado el otoño. La imposición de bandas a las reinas y damas de Perleta-Maitino, prevista para el próximo 10 de abril, marcará el inicio de una programación que superará los 200 actos y que volverá a situar a estas celebraciones como uno de los principales referentes de la vida social, cultural y tradicional del municipio de Elche.

El presidente de UFECE, Andrés Coves, ha destacado el alcance de este arranque festivo al subrayar que “arrancamos un nuevo ciclo festivo que volverá a llenar de vida todas las pedanías del Camp d’Elx”. Una afirmación que resume el espíritu de unas fiestas que combinan tradición, participación y dinamización del territorio rural ilicitano.

Reinas y damas 2025 de Perleta Maitino / INFORMACIÓN

Un calendario que abarca toda la primavera y el verano

El inicio en Perleta-Maitino dará paso a meses de intensa actividad en el conjunto del Camp d’Elx. Según ha explicado el propio Coves, “el Camp d’Elx mantiene un calendario festero muy vivo que se prolonga prácticamente desde primavera hasta bien entrado el otoño”.

A lo largo de este periodo, las distintas comisiones festeras organizarán una programación amplia y diversa que incluirá desde procesiones religiosas hasta verbenas populares, pasando por actividades deportivas, propuestas culturales y encuentros gastronómicos. Todo ello con el objetivo de reforzar la convivencia vecinal y mantener vivas las tradiciones.

El presidente de la entidad ha insistido en la dimensión social de estas celebraciones, al señalar que “las fiestas son mucho más que actos lúdicos, son convivencia y cultura popular”.

El presidente de UFECE, Andrés Coves, ha destacado el alcance de este arranque festivo en el Camp d'Elx / INFORMACIÓN

El papel clave de las comisiones y el tejido vecinal

El desarrollo de este extenso programa no sería posible sin la implicación directa de las comisiones festeras de cada pedanía. Integradas por decenas de vecinos y vecinas, estas entidades trabajan durante todo el año para organizar cada detalle de las celebraciones.

En este sentido, Coves ha puesto en valor el esfuerzo colectivo al afirmar que “detrás de cada fiesta hay un trabajo enorme de las comisiones y de los vecinos que se implican durante todo el año”.

Desde UFECE también se ha querido destacar el papel que desempeñan las pedanías como garantes de la identidad festiva del municipio. “Las pedanías son el corazón de muchas de las tradiciones festeras del municipio”, ha subrayado el presidente.

La entidad ha agradecido además la implicación de todos los colectivos participantes —comisiones, asociaciones y vecinos— así como el papel representativo de las reinas, damas y cargos festeros, que actúan como embajadores de cada celebración.

Fechas clave del ciclo festero en las pedanías

El calendario festero del Camp d’Elx se estructura en torno a dos grandes hitos: las imposiciones de bandas y las procesiones, que se irán sucediendo en las diferentes pedanías a lo largo de los próximos meses.

El ciclo arrancará en Perleta-Maitino el 10 de abril con la imposición de bandas, mientras que su procesión tendrá lugar el 13 de abril. A partir de ahí, se irán sucediendo los actos en el resto de núcleos: María Auxiliadora (9 de mayo y 24 de mayo), La Hoya (29 de mayo y 14 de junio), Alzavares (12 de junio), Torrellano Bajo (26 de junio y 5 de julio), Matola (3 y 19 de julio), Valverde (10 y 26 de julio), Torrellano (17 de julio y 8 de diciembre), Ángel de la Guarda (24 de julio y 2 de agosto), Las Bayas (28 de agosto y 6 de diciembre), La Marina (5 de septiembre y 4 de octubre) y San Isidro (11 de septiembre y 17 de mayo).

A este calendario se suman también las romerías, con citas destacadas como la de San Isidro el 2 de mayo y la de Santa Marta el 1 de agosto.

Desde UFECE se ha insistido en la necesidad de seguir reforzando la coordinación entre las diferentes comisiones y de dar mayor visibilidad al conjunto de las pedanías dentro del calendario festivo global del municipio. En palabras de Coves, “UFECE trabaja para coordinar y dar voz a todas las comisiones del Camp d’Elx”.

Con este arranque en Perleta-Maitino, el Camp d’Elx inicia así una nueva etapa festiva que volverá a llenar de actividad, tradición y participación cada rincón de sus pedanías, consolidando un modelo de celebración que combina identidad local, dinamización social y continuidad histórica.