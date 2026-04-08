Un proyecto investiga cómo mejorar la calidad de la granada mollar de Elche: objetivo, frenar la decoloración de la semilla

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), la Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche y la empresa Hermanos Fuentes han puesto en marcha un proyecto de investigación con el objetivo de mejorar la calidad de la granada Mollar de Elche y reducir algunos problemas que afectan al fruto en los últimos años. La iniciativa, denominada Gramola, analizará durante dos años las fisiopatías que se detectan en esta variedad para avanzar en su conocimiento y aplicar técnicas agrarias sostenibles que ayuden a disminuir su incidencia.

El estudio se centrará especialmente en el pardeamiento del arilo, una alteración que afecta al interior del fruto y que repercute en su aspecto y en su valor comercial. Con este trabajo, el grupo de cooperación pretende identificar el origen de estas alteraciones y proponer soluciones que permitan mantener los estándares de una fruta que cuenta con la única Denominación de Origen Protegida del mundo para esta variedad.

Investigación para frenar el pardeamiento del fruto

El proyecto GRAMOLA será desarrollado por un grupo de cooperación formado por el IVIA, la DOP Granada Mollar de Elche y la empresa Hermanos Fuentes, y contará además con la colaboración de la Estación Experimental Agraria de Elche. La iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana a través de las ayudas procedentes de los fondos Feader.

La investigadora de la Unidad de Agricultura Sostenible del IVIA, Belén Martínez Alcántara, explicaba en la presentación del proyecto que esta iniciativa surge tras detectar cambios en el comportamiento del fruto en los últimos años / INFORMACIÓN

La investigadora de la Unidad de Agricultura Sostenible del IVIA, Belén Martínez Alcántara, que comparte la responsabilidad del proyecto con Ana Quiñones Oliver, ha explicado que esta iniciativa surge tras detectar cambios en el comportamiento del fruto en los últimos años.

Según ha señalado, “la iniciativa surge tras detectar en los últimos años distintos desórdenes fisiológicos en el fruto, especialmente el pardeamiento del arilo, en un contexto de cambio climático que está repercutiendo directamente en la calidad comercial de la granada”.

Este fenómeno, que afecta al interior del fruto, puede provocar una decoloración o deterioro del arilo, la parte comestible de la granada, lo que repercute directamente en su presentación y en su aceptación en el mercado.

Ante esta situación, las entidades implicadas —administración pública, investigadores, productores y la Denominación de Origen— han decidido unir esfuerzos para avanzar en el conocimiento de estas alteraciones. El objetivo es identificar su origen y poder aplicar medidas sostenibles que permitan reducir su aparición y minimizar su impacto en la producción.

Mallas de sombreado y arcilla contra el estrés térmico

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será la combinación de investigación científica con la aplicación directa de prácticas agrarias sostenibles en las parcelas de cultivo. Para ello, los investigadores ensayarán distintas estrategias destinadas a modificar las condiciones ambientales en las que se desarrolla el fruto.

Entre las técnicas que se probarán destaca el uso de mallas de sombreado, que permitirán reducir la incidencia directa del sol sobre los árboles y evitar los efectos del exceso de radiación. También se estudiará la aplicación de caolín, una arcilla natural que se utiliza en agricultura como protector frente al estrés térmico y la radiación solar.

Estas prácticas permitirán modificar factores como la temperatura o la humedad en el entorno inmediato del fruto y comprobar si influyen en la aparición del pardeamiento del arilo.

“Queremos caracterizar esta fisiopatía a lo largo de todo el ciclo del fruto y comprobar si existe relación con factores como el estado nutricional de la planta o las condiciones ambientales”, señala Martínez Alcántara.

Los expertos quieren caracterizar las fisiopatías de la granada mollar de Elche / Proaddict Photography

Para ello, el proyecto realizará un seguimiento exhaustivo desde la fase de floración hasta el momento de la recolección. Los investigadores analizarán diferentes parcelas y compararán diversos manejos agronómicos para evaluar su efecto sobre la evolución del fruto.

El estudio también incluirá la instalación de sensores que registrarán variables como la temperatura y la humedad tanto en el ambiente y el suelo como en el interior de la copa del árbol. De esta forma se obtendrán datos precisos sobre el microclima en el que se desarrolla la granada.

Además de estos registros ambientales, el proyecto incorporará análisis científicos avanzados destinados a profundizar en el origen de las alteraciones detectadas. Entre ellos se incluyen estudios del perfil nutricional, hormonal y metabolómico del fruto, así como el seguimiento de su evolución en diferentes momentos del ciclo productivo.

Evaluación del fruto también tras la recolección

Otro de los aspectos clave del proyecto será analizar cómo se comporta la fruta una vez recogida. Los investigadores evaluarán el efecto de las prácticas agrarias aplicadas en campo durante el proceso de conservación en frío y su posterior comercialización.

El objetivo es comprobar si las medidas adoptadas durante el cultivo influyen en la evolución postcosecha del fruto y en su comportamiento durante la distribución y venta.

“Se trata de entender cuándo y por qué aparecen estas alteraciones para poder actuar con mayor precisión y ofrecer soluciones eficaces al sector”, apunta la investigadora.

Los resultados permitirán avanzar en el conocimiento de estas fisiopatías y proporcionar herramientas prácticas a los agricultores para mejorar el manejo del cultivo.

Investigación para garantizar el futuro del cultivo

Desde la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche, su presidente, Francisco Oliva, ha destacado la importancia de impulsar proyectos que permitan mejorar la calidad de un producto emblemático del territorio.

“Apoyar proyectos como Gramola es fundamental porque nos permite conocer mejor el producto, poner remedio a los problemas y seguir garantizando la calidad de una fruta única en el mundo”, ha señalado.

La granada Mollar de Elche cuenta con una larga tradición agrícola en el sur de la provincia de Alicante y forma parte del paisaje agrario y de la economía de numerosos municipios productores.

En este sentido, Oliva ha subrayado que “la granada Mollar de Elche no solo forma parte de nuestro paisaje y de nuestra economía, sino también de nuestra identidad, y desde la Denominación de Origen trabajamos de forma constante para mejorar su calidad y proteger su valor diferencial”.

El presidente de la DOP también ha insistido en la importancia de apostar por la investigación para reforzar el sector agrícola. “Invertir en investigación es invertir en el futuro del sector, en la rentabilidad de los agricultores y en la confianza del consumidor”, ha afirmado.

Con el desarrollo del proyecto Gramola, el grupo de cooperación espera avanzar en la identificación de las causas de estas fisiopatías y establecer estrategias sostenibles que permitan reducir su incidencia. El objetivo final es reforzar la competitividad del cultivo y mantener los estándares de calidad de la granada Mollar de Elche, un producto reconocido internacionalmente y estrechamente vinculado al territorio.