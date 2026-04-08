Las claves del liderazgo: de la radio de la UMH de Elche a un libro internacional con prólogo del chef José Andrés

El periodista y docente crevillentino Miguel Molina amplía su trayectoria investigadora con la publicación de un nuevo libro que recopila una década de entrevistas realizadas en el programa radiofónico “Liderazgo” de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. La obra, que será presentada próximamente en distintos puntos de España, reúne testimonios de figuras relevantes del ámbito político, empresarial y social, y reflexiona sobre los desafíos actuales del liderazgo en un contexto marcado por la transformación constante y la necesidad de adaptación.

Este nuevo trabajo se enmarca en la línea de investigación que el autor viene desarrollando en los últimos años y da continuidad a su anterior publicación, “El liderazgo político local: Análisis empírico del caso español”, donde analizaba la evolución de las élites y la importancia de mejorar la calidad del liderazgo en la administración pública. En esta ocasión, Molina amplía el enfoque y traslada al lector una visión más transversal, apoyada en experiencias reales y en la divulgación de aprendizajes aplicables a distintos ámbitos.

Una década de aprendizaje compartido

El libro nace de los contenidos emitidos durante diez años en el espacio radiofónico “Liderazgo”, en el que Molina ha entrevistado a figuras de primer nivel. Entre ellas, destacan el empresario Carlos Slim, el periodista José Ángel Abad o el consultor político Antonio Sola, quienes aportan en sus intervenciones una mirada personal sobre la gestión, la toma de decisiones y la capacidad de influir en los demás.

El periodista Miguel Molina es profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche / INFORMACIÓN

A lo largo de sus páginas, la obra profundiza en conceptos clave como la influencia positiva, la comunicación eficaz o el papel de las redes sociales en la construcción del liderazgo contemporáneo. A través de anécdotas y relatos personales, los protagonistas comparten experiencias que permiten comprender cómo se ejerce el liderazgo en situaciones reales, alejadas de planteamientos puramente teóricos.

El volumen también ofrece una síntesis de los aprendizajes acumulados a lo largo de estos años, convirtiéndose en una herramienta útil tanto para profesionales como para estudiantes o cualquier lector interesado en mejorar sus habilidades. En este sentido, el autor incide en la necesidad de desarrollar competencias como la adaptabilidad, la resiliencia o la capacidad de análisis en un entorno cada vez más complejo.

El prólogo de José Andrés y el liderazgo humanista

Uno de los elementos más destacados de la publicación es el prólogo firmado por el chef internacional y presidente de World Central Kitchen, José Andrés, figura de referencia mundial tanto por su trayectoria gastronómica como por su labor humanitaria. En su texto, el cocinero aporta una visión del liderazgo centrada en las personas y en el compromiso social.

“El verdadero liderazgo—al menos el tipo que transforma comunidades, organizaciones y vidas—es mucho más humano”, afirma, destacando que liderar implica actuar con empatía, escuchar y comprometerse con el entorno. Para el chef, el liderazgo no se basa en el poder ni en la jerarquía, sino en la capacidad de generar confianza y construir equipos cohesionados.

El chef internacional José Andrés aporta en el prólogo del libro de Miguel Molina su visión sobre el liderazgo / INFORMACIÓN

En esta línea, subraya que liderar es “crear un espacio donde todos puedan contribuir, sentirse escuchados y comprometidos con el resultado”, una idea que conecta con la filosofía del libro y con el enfoque del propio Molina como entrevistador.

El prólogo también pone en valor la trayectoria del autor, destacando su curiosidad, su preparación y su capacidad para trasladar al lector las enseñanzas de los protagonistas. Para José Andrés, la obra no solo invita a reflexionar, sino también a asumir un papel activo: “el liderazgo no es un ideal abstracto, sino una práctica diaria”.

La presentación de la obra se realizará en Madrid, Valencia y Elche. aunque todavía está pendiente de fecha. En la ciudad ilicitana contará con la participación vía online del periodista José Ángel Abad (Antena 3 en EE UU).

Una trayectoria ligada a la comunicación y la formación

Doctor por la Universidad de Alicante, Miguel Molina combina su labor investigadora con la docencia en el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), centro adscrito a la UMH, donde imparte asignaturas relacionadas con la comunicación y las habilidades directivas. Además, ha participado en programas formativos internacionales en instituciones como Georgetown University, donde es mentor de estudiantes latinos del programa Innovación y Liderazgo en Gobierno, o Cambridge University, lo que refuerza su perfil académico.

Su experiencia también se extiende al ámbito de los medios de comunicación, donde ejerce como analista político, así como a la mentoría en proyectos educativos impulsados por estudiantes de España y América Latina. Esta combinación de perfiles le permite abordar el liderazgo desde una perspectiva práctica, vinculada tanto a la teoría como a la experiencia profesional.

El nuevo libro mantiene esa línea y propone una reflexión abierta sobre la necesidad de formar líderes capaces de responder a los retos actuales, desde la gestión de la incertidumbre hasta la construcción de sociedades más justas e inclusivas. La obra plantea que el liderazgo no es exclusivo de quienes ocupan cargos de responsabilidad, sino una capacidad que puede desarrollarse en cualquier ámbito.

En este sentido, el trabajo de Molina se presenta como una invitación a la acción. Más allá de recopilar entrevistas, el libro pretende ofrecer herramientas y claves que permitan al lector comprender mejor su entorno y asumir un papel activo en él. La propuesta, en definitiva, conecta con una idea central: el liderazgo como práctica cotidiana, vinculada a la responsabilidad individual y al compromiso colectivo.