Crevillent llenará los museos de vida con su primera 'Noche en Blanco'

Crevillent ofrecerá en el segundo trimestre del año una programación cultural variada y pensada para todos los públicos que este año también se ofrecerá por la noche en los museos. Bajo el lema Cultura-T, habrá propuestas que abarcan desde exposiciones y conciertos hasta teatro, literatura, talleres, visitas guiadas y actividades familiares, consolidando la apuesta del Ayuntamiento por acercar este tipo de actividades a toda la ciudadanía.

Como principal novedad, destacará la celebración de la Noche en Blanco, una iniciativa que llevará la cultura a los espacios públicos entre las 21 y las 24 horas como ya hacen en ciudades vecinas como Elche.

Durante esa jornada especial, la ciudad se llenará de música, arte y actividades culturales, ofreciendo una experiencia diferente y abierta a toda la ciudadanía.

Talleres y visitas guiadas

El mes de abril arranca con una de las propuestas más tradicionales: las visitas guiadas al Museo Mariano Benlliure, que se celebrarán todos los sábados y permitirán a los asistentes conocer de cerca el patrimonio artístico local.

A ello se suman actividades dirigidas al público infantil y familiar, como los talleres creativos “Vistiendo a Frida”, “Pintando a Benlliure”, el taller de escritura modernista y un taller de robótica, configurando una programación pensada para fomentar la creatividad desde edades tempranas.

Durante este periodo también continúan desarrollándose las sesiones del Club de Lectura, tanto en su versión adulta como infantil. Además, abril acogerá la celebración del Día del Libro, que incluirá la entrega de premios a los superlectores 2026 de la Biblioteca Municipal.

Exposiciones y arte local

El calendario expositivo arranca con la muestra de pintura “Lo sublime”, de la artista ilicitana María Teresa Durá, que permanecerá abierta hasta el 18 de mayo. A esta se suma una exposición en el Museo Mariano Benlliure centrada en las últimas adquisiciones.

A partir del 22 de mayo tomará el relevo la exposición “El cine de Fantasía”, organizada por la Asociación de Creadores de Crevillent. El trimestre concluirá con la muestra de los alumnos de la Escuela Municipal de Pintura, reforzando así el papel del talento local en la agenda cultural.

Música, teatro y humor

La programación escénica contará con propuestas destacadas que abarcan distintos géneros. Entre ellas, el musical “Los chicos del coro” y el concierto de Revolver dentro de su gira “La 03010 Tour”.

También se incluyen espectáculos como el tributo a Coldplay, los conciertos de zarzuela “La Gran Zarzuela” y “Viva la zarzuela” a cargo del Orfeón Crevillentino, así como el espectáculo “The Opera Locos”.

El apartado de humor estará representado por los monólogos de David Navarro y David Cepo, ampliando así la oferta hacia el entretenimiento más ligero.

Literatura

El trimestre contará también con la celebración del certamen escolar de lectura en voz alta “De viva veu” y la IV Feria del Libro, que este año reunirá a autores reconocidos en el ámbito nacional, consolidándose como una de las citas culturales más relevantes del calendario.

Conferencias

El Museo Mariano Benlliure acogerá además dos conferencias especializadas. Una de ellas estará dedicada a la restauración del Cristo de la Vida, a cargo del IVCR+i de la Conselleria de Cultura, mientras que la otra abordará el estudio e identificación de la obra de la Virgen Purísima conservada en la ermita homónima.

Cine de verano

El cine también tendrá un papel protagonista en la programación. El tradicional Cine de Verano comenzará en junio y se prolongará hasta el último fin de semana de agosto.

La edil Mónica San Emeterio con el programa Cultura-T de Crevillent / INFORMACIÓN

Además, se celebrará el VII Certamen de Cortometrajes de Crevillent, una cita ya consolidada que apuesta por el talento emergente en el ámbito audiovisual y que incluirá actividades paralelas como cinefórum y talleres de cine.

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Desde el departamento de Cultura destacan el esfuerzo realizado para ofrecer una programación variada, accesible y pensada para todos los públicos, con el objetivo de fomentar la participación y el disfrute de la cultura en todas sus formas.