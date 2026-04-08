Elche redescubre el refugio de la Guerra Civil junto al Mercado Central en plena rehabilitación

Una puesta a punto para garantizar que uno de los pocos refugios de la Guerra Civil que quedan en Elche se mantiene en condiciones. Los túneles antiaéreos en el entorno del Mercado Central se han reabierto estos días para acometer un minucioso trabajo de limpieza para retirar escombros acumulados durante años y generar una documentación precisa que permita conocer su estado actual, todo para preservar estas conducciones construidas en 1938.

La intervención, que se desarrolla en paralelo a las obras de rehabilitación del zoco comercial, marca un paso decisivo para rescatar del olvido uno de los vestigios más relevantes del patrimonio bélico de la ciudad, aunque este adecentamiento no supone que el enclave se vaya a someter posteriormente a una musealización como ocurrió con el refugio del Paseo de Germanías. Sobre este punto, el bipartito de PP y Vox no ha dicho que este espacio pueda llegar a ser visitable, y más en vista de las complejidades técnicas que tuvo en su momento la puesta en valor del refugio del rebautizado Jardín de la Concordia, donde hasta tres meses y medio más tarde de la inauguración, a finales de diciembre, no se pusieron en marcha las visitas guiadas.

Es más, las dificultades para contar con personal estable en el lugar y seguridad suficiente hizo inviable que este recurso histórico y turístico se mantenga abierto con pases generales, por lo que la demanda de grupos se atiende con reserva previa y sólo se oferta entre semana.

Turistas

Todo hace pensar que las galerías subterráneas junto al Mercado Central no lleguen a ser explotadas para el visitante, pese a que a lo largo de la historia se expuso esta posibilidad, como en 2014 cuando la ex alcaldesa popular Mercedes Alonso confirmaba que el Ayuntamiento iba a conservar ambas construcciones, incluyendo los baños árabes, para que pudieran ser ambas dos puntos más de interés turístico en la ciudad.Así lo apuntaba el Ejecutivo local de la época, cuando el ahora alcalde Pablo Ruz era coordinador de Cultura, en el transcurso de unas excavaciones arqueológicas previas al plan de derribo contemplado entonces para el Mercado Central, procedimiento que terminó paralizado.

Uno de los túneles bajo el Mercado Central de Elche / INFORMACIÓN

Si bien, aquellos sondeos en la plaza de la Fruta determinaron la entrada a la infraestructura subterránea, hasta entonces poco documentada, que evidenciaba la existencia de un sistema de defensa civil en pleno centro urbano. El hallazgo introdujo un elemento patrimonial de gran valor en un debate marcado por la transformación urbanística del entorno. Ahora, sin atisbos, al menos en el corto o medio plazo, de hacer visitable este espacio, los trabajos se están centrando en una primera fase en la limpieza integral del interior del refugio por parte de la empresa especializada Arpa Patrimonio, subcontratada por la UTE que está acometiendo la rehabilitación del edificio comercial municipal.

Escombros

El fin sería asegurar unas condiciones óptimas después de que se hayan estado amontonando restos de escombros durante años, especialmente como consecuencia de intervenciones urbanísticas pasadas que afectaron directamente a su estructura. La retirada de estos materiales, compleja por el alto volumen y las dificultades de acceso, permitirá liberar los espacios originales y facilitar su estudio.

De forma simultánea, se está realizando un estudio fotogramétrico del refugio, una técnica avanzada que permitirá generar un modelo tridimensional detallado. Esta documentación gráfica será clave para analizar su evolución, detectar posibles deterioros y sentar las bases, por tanto, de futuros estudios de arqueología de la arquitectura. Casi nueve décadas después de construirse, esta nueva documentación permitiría actualizar el conocimiento sobre su estado de conservación. Este análisis permitiría, por experiencias en otros lugares, identificar fases constructivas, alteraciones y posibles patologías, además de establecer criterios de conservación.

A partir de ahí, se podría abrir la puerta a plantear nuevas fases de intervención, que en el futuro podrían incluir su acondicionamiento para visitas, aunque esta posibilidad requeriría una inversión que no está encima de la mesa.

Red de defensa

El refugio del Mercado Central, construido a finales de los años treinta en plena Guerra Civil, formó parte de una red de infraestructuras destinadas a proteger a la población civil de los bombardeos. Su ubicación, en una zona de intensa actividad comercial y social, respondía a la necesidad de ofrecer cobertura a un elevado número de personas.

Uno de los accesos de las galerías subterráneas a escasos metros del Mercado Central / INFORMACIÓN

Las características del espacio apuntan a que se trata de un refugio de gran tamaño, que podría ser incluso comparable al del Paseo de Germanías, el único que hasta la fecha ha sido acondicionado para visitas en la ciudad.

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Impactos

Tras el conflicto, el refugio no quedó completamente abandonado ya que se calcula que por 1950 se realizaron obras de reparación, lo que indica que su estructura seguía siendo funcional. Sin embargo, con el paso del tiempo, el espacio fue perdiendo protagonismo hasta quedar completamente fuera de uso e incluso hubo transformaciones urbanas del entorno que condicionaron como un aparcamiento subterráneo en la plaza de la Fruta que no llegó a ejecutarse.