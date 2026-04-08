Santa Pola reordenará el tráfico de Gran Alacant en dos puntos conflictivos

Mejorar la fluidez del tráfico en Gran Alacant y acabar con dos puntos conflictivos. Es el reto que tiene Santa Pola después de que la junta de gobierno haya aprobado encargar la redacción de proyectos para facilitar la conexión de la zona residencial de la urbanización con la carretera N-332 en dirección a Alicante, asi como reordenar a través de una rotonda el tránsito de vehículos junto al nuevo colegio El Faro.

En cuanto al primero de los planes, llega después de que hace semanas la alcaldesa, Loreto Serrano, la edil de Tráfico, Ana Blasco, y el letrado de urbanismo municipal, Emilio Jordán, se reunieran con técnicos de la Unidad de Carreteras en Alicante para reivindicar, una vez más, que se retome el enlace junto al antiguo hotel Rocas Blancas, la conexión con Playa Lisa y el desdoblamiento de uno de los puntos negros con más accidentes de la provincia de Alicante. Previamente los cuatro grupos municipales habían aprobado por unanimidad una moción en el pleno con esta reclamación histórica.

En este punto se implementaría el carril de aceleración de Gran Alacant en sentido a Alicante / INFORMACIÓN

Sin respuestas

También se demandó en ese encuentro la inclusión de un carril de incorporación desde Gran Alacant, competencia que sería del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Desde el Ejecutivo local exponen ahora que ante la "reiterada falta de respuesta" del Gobierno central, el Consistorio ha decidido encargar la redacción con el objetivo de asumir su construcción, siempre con el consentimiento de Transportes, aseguran.

Previamente el equipo de gobierno ha estado analizando si la propia Administración local, con permiso del ministerio, podría redactar el proyecto y ejecutar las conexiones de Gran Alacant y Playa Lisa. Por ahora sólo fructificaría el primero de los planes, con la idea de que quienes salgan de Gran Alacant lo hagan con garantías y sin ningún riesgo de accidente, y más ante el alto nivel de colapso que presenta la carretera nacional cuando llegan las temporadas altas. No han trascendido plazos para la redacción ni a cuánto ascencería la ejecución de las obras.

El objetivo sería completar la seguridad vial de la misma forma que ya hizo hace unos años el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana en el km 92,1, exactamente en el carril en sentido Santa Pola por la N-332 con un contrato formalizado en 2022 por 196.000 euros, con lo que todo hace pensar que esta actuación, pero en sentido contrario, tendría un coste superior en vista de la subida de precios de los materiales en los últimos años.

La rotonda irá en las proximidades del nuevo colegio El Faro de Gran Alacant / INFORMACIÓN

Rotonda

Por otro lado, la junta de gobierno también aprobó la redacción del proyecto de una nueva rotonda que conectará la Avenida de Escandinavia con la calle Monte de Santa Pola, justo frente al edificio municipal. Desde el equipo de gobierno justifican esta infraestructura ante la puesta en marcha el pasado enero del nuevo colegio El Faro de Gran Alacant, y en vista de que con la futura construcción en la parcela adyacente del consultorio médico se puedan producir retenciones, con lo que entienden que con esta reordenación se aumentaría la fluidez en la zona, especialmente en las horas punta de inicio y fin de las clases.