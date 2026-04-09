Los Amigos del Arroz con Costra reúnen a dirigentes políticos del PSOE en Elche

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche volvió a reunir este miércoles a socios y representantes públicos en una nueva jornada gastronómica dedicada al plato más representativo de la tradición culinaria ilicitana. En esta ocasión, la comida contó con invitados del ámbito político, que compartieron mesa con los miembros del colectivo en un encuentro marcado por el ambiente distendido y la defensa de la gastronomía local.

Entre los asistentes destacó la presencia del diputado en Les Corts Valencianes Ramón Abad, que acudió como invitado a la comida organizada por la asociación. Junto a él también participaron varios representantes políticos vinculados a la vida pública de la ciudad y de la provincia, que quisieron acompañar a la entidad en su habitual encuentro semanal.

Los responsables políticos y los miembros de la asociación de Elche en el aperitivo / INFORMACIÓN

Un punto de encuentro en torno a la gastronomía

La cita tuvo lugar el miércoles 8 de abril en la sede de la asociación, donde los socios prepararon y compartieron el tradicional arroz con costra, una receta profundamente ligada a la identidad gastronómica de Elche y de buena parte del Baix Vinalopó.

En torno a la mesa se sentaron, además de Ramón Abad, el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante y diputado nacional, Alejandro Soler, así como el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez. También asistieron la concejala Patricia Maciá, el edil Francis Rubio y María José Martínez, que participaron en la comida junto a los miembros de la asociación.

La tertulia es una de las características de esta reunión gastronómica / INFORMACIÓN

El encuentro permitió intercambiar impresiones sobre la actualidad local en un ambiente relajado, donde la gastronomía tradicional volvió a actuar como elemento de unión entre distintos ámbitos de la sociedad ilicitana.

Defensa de una receta emblemática

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra mantiene desde hace años una intensa actividad para difundir y preservar esta receta, considerada uno de los platos más característicos de la cocina de Elche. Sus comidas periódicas se han convertido en un punto de encuentro para vecinos, profesionales de la hostelería, representantes sociales y también responsables públicos que muestran su apoyo a esta tradición culinaria.

Los diputados del PSOE durante la reunión de la asociación en Elche / INFORMACIÓN

El arroz con costra, elaborado con arroz, carne, embutidos y huevo batido que se cuaja en el horno formando la característica capa dorada, forma parte del patrimonio gastronómico del municipio y de numerosas celebraciones familiares.

Desde la asociación destacan que este tipo de encuentros contribuyen a mantener viva la tradición y a seguir proyectando el plato como uno de los símbolos culinarios de la ciudad.

La comida de este miércoles volvió a poner de manifiesto la capacidad de convocatoria del colectivo, que continúa consolidándose como un espacio de convivencia donde la cultura gastronómica de Elche se comparte y se reivindica alrededor de la mesa.