Apunta la fecha: todas las películas internacionales que podrás ver en el Cineclub Luis Buñuel de Elche

Si quieres ver películas que no encontrarás en las salas comerciales en Elche tienes una buena oportunidad de disfrutar de cine internacional. El Cineclub Luis Buñuel ha presentado su programación para los próximos meses y cuenta con una oferta muy variada que te permitirán ver las películas en versión original subtituladas en español.

Entre las propuestas figuran títulos como la película iraquí La tarta del presidente, la taiwanesa La chica zurda, la colombiana Un poeta, la coreana No hay otra opción y la marroquí Calle Málaga.

En el conjunto de la cartelera también sobresale la brasileña El agente secreto, galardonada en Cannes y en los Globos de Oro, además de contar con nominaciones a los premios Oscar de este año. A ello se suma Nouvelle vague, en la que el director estadounidense Richard Linklater rinde tributo a este movimiento cinematográfico francés que transformó el cine en los años 60.

La programación trimestral se completa con la producción estadounidense Si pudiera te daría una patada y la danesa El último vikingo.

Las proyecciones en el Cineclub Luis Buñuel se celebrarán los viernes en el Cine Odeón de Elche, con sesiones a las 17:30 y a las 20:00 horas. El acceso podrá realizarse mediante la tarjeta de socio o adquiriendo la entrada en taquilla.

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