Apunta la fecha: todas las películas internacionales que podrás ver en el Cineclub Luis Buñuel de Elche
En los próximos meses se proyectarán películas que no encontrarás en las salas comerciales y que incluye una galardonada en los Globos de Oro y Cannes
Si quieres ver películas que no encontrarás en las salas comerciales en Elche tienes una buena oportunidad de disfrutar de cine internacional. El Cineclub Luis Buñuel ha presentado su programación para los próximos meses y cuenta con una oferta muy variada que te permitirán ver las películas en versión original subtituladas en español.
Entre las propuestas figuran títulos como la película iraquí La tarta del presidente, la taiwanesa La chica zurda, la colombiana Un poeta, la coreana No hay otra opción y la marroquí Calle Málaga.
En el conjunto de la cartelera también sobresale la brasileña El agente secreto, galardonada en Cannes y en los Globos de Oro, además de contar con nominaciones a los premios Oscar de este año. A ello se suma Nouvelle vague, en la que el director estadounidense Richard Linklater rinde tributo a este movimiento cinematográfico francés que transformó el cine en los años 60.
La programación trimestral se completa con la producción estadounidense Si pudiera te daría una patada y la danesa El último vikingo.
Las proyecciones en el Cineclub Luis Buñuel se celebrarán los viernes en el Cine Odeón de Elche, con sesiones a las 17:30 y a las 20:00 horas. El acceso podrá realizarse mediante la tarjeta de socio o adquiriendo la entrada en taquilla.
Programación del Cineclub de Elche de abril a junio
- 10 de abril. La tarta del presidente
- 17 de abril. Nouvelle vague
- 24 de abril: Agente secreto
- 8 de mayo: Si pudiera te daría una patada
- 15 de mayo: La chica zurda
- 22 de mayo: calle Málaga
- 29 de mayo: Un poeta
- 5 de junio: No hay otra opción
- 12 de junio: El último vikingo
- 21 de junio: Historias del buen valle (proyección especial)
Suscríbete para seguir leyendo
- Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
- Apunta la fecha: Estos son los cinco nuevos restaurantes de «Menjars de la Terra» en las Marinas
- Sanidad saca del plan de choque al hospital Medimar de Alicante a raíz de la muerte de una paciente por una operación de cadera
- Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó
- La Bonoloto convierte a un ilicitano en rico: 2.274.042 euros de premio
- Problemas con la campaña de la renta en la Comunidad Valenciana: Renta Web aún no permite aplicar las deducciones de las gafas o el gimnasio
- La curiosa fórmula de Costas y el Ayuntamiento para impedir el estacionamiento de caravanas en el litoral de Alicante
- La Séquia Mare y la mona se ponen de acuerdo: más de 2.000 peñistas celebran la tradicional merienda