Crevillent habilita comedor escolar en El Realengo para el próximo curso

El Ayuntamiento de Crevillent ha iniciado las obras en el CEIP San Luis Gonzaga, en la pedanía de El Realengo, para dotar al centro de un servicio de comedor escolar que estará operativo el próximo curso. La actuación permitirá habilitar una cocina y un espacio de comedor con capacidad para 27 alumnos, atendiendo así una reivindicación de las familias.

La alcaldesa, Lourdes Aznar Miralles, ha visitado el inicio de los trabajos junto al concejal de Educación, Antonio Candel Rives, y el edil de Pedanías, Pedro García Magro. Durante la visita, la regidora ha destacado que “se trata de una buenísima noticia fruto del trabajo conjunto entre administraciones, tanto autonómica como local”.

Reorganización de espacios

Las obras, financiadas íntegramente por el Ayuntamiento con una inversión de 27.769,50 euros, consisten en la adecuación y redistribución de diferentes espacios del centro educativo. El objetivo es implantar un servicio del que el colegio carecía hasta ahora.

Patio y aulas del colegio de la pedanía de Crevillent de El Realengo / INFORMACIÓN

En concreto, se ha procedido a la demolición de un tabique que separaba varias dependencias, como cuartos de limpieza y un almacén de material de gimnasia, para crear una zona destinada a cocina-catering. Además, el aula de usos múltiples ha sido transformada en un comedor escolar.

Coordinación entre administraciones

El concejal de Educación ha subrayado la colaboración institucional para hacer posible este avance. Según ha explicado, “desde el Ayuntamiento hemos asumido la inversión necesaria para adecuar los espacios, mientras que la Conselleria aportará los recursos técnicos, como electrodomésticos y personal, para que el servicio pueda ponerse en marcha a partir del próximo curso escolar”.

La concesión del servicio por parte de la administración autonómica ha sido clave para impulsar esta actuación, que permitirá mejorar las condiciones del centro y ampliar su oferta educativa.

Las obras en el colegio San Luis Gonzaga de Crevillent ya han comenzado / INFORMACIÓN

Conciliación familiar

Desde el equipo de gobierno local se ha puesto el foco en el impacto social de la medida. La alcaldesa ha señalado que “con esta actuación pensamos en los padres y madres para que puedan conciliar su vida familiar y laboral, mejorando su calidad de vida”.

La puesta en marcha del comedor escolar supone un paso más en la mejora de los servicios públicos en las pedanías, donde este tipo de infraestructuras resultan especialmente relevantes para fijar población y facilitar el día a día de las familias.