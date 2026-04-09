Detenidos cuatro menores en Elche por sabotear las vías del tren con riesgo grave de descarrilamiento

La Policía Local de Elche ha detenido a cuatro menores como presuntos autores de un delito contra la seguridad ferroviaria tras colocar objetos contundentes sobre las vías del tren en la zona de Altabix, una acción que, según técnicos especializados, pudo haber provocado un descarrilamiento con consecuencias graves. Los hechos se produjeron en un tramo de la línea Alicante-Murcia, a la altura del camino de las Canteras, y han sido calificados como de extrema gravedad por los responsables ferroviarios.

Piedra de grandes dimensiones que colocaron los menores en la vía del tren en Elche / INFORMACIÓN

La intervención policial se inició tras un aviso que alertaba de la presencia de varios jóvenes manipulando la infraestructura ferroviaria. Varias patrullas se desplazaron rápidamente al lugar, donde localizaron a los implicados en un puente cercano. Al percatarse de la llegada de los agentes, los menores emprendieron la huida, lo que activó un operativo coordinado que permitió su localización minutos después.

Vías del tren junto al barrio de Altabix, donde se está a punto de abrir la pasarela en Elche / Áxel Álvarez

Riesgo real de descarrilamiento

Según han confirmado técnicos de ADIF y responsables de Renfe, los objetos colocados sobre los raíles podrían haber causado daños estructurales de gran alcance. En concreto, advirtieron de que esta acción tenía capacidad para provocar el descarrilamiento de convoyes, así como fracturas en el carril o desperfectos en la estructura inferior de los trenes que circulan por este tramo.

Los expertos señalaron que la situación revestía una peligrosidad significativa, ya que por esta línea ferroviaria transitan habitualmente trenes de cercanías con un elevado número de pasajeros. La presencia de obstáculos en la vía supone un riesgo directo para la seguridad del tráfico ferroviario, especialmente en tramos urbanos o de paso frecuente.

Agujero en el vallado por donde accedieron los menores a las vías del tren en Elche / INFORMACIÓN

Intervención policial y fuga

A su llegada, los agentes identificaron a los menores en las inmediaciones de la infraestructura. La reacción de los jóvenes fue intentar abandonar el lugar de forma precipitada, lo que dio inicio a una persecución a pie que concluyó con la interceptación de los cuatro implicados gracias a la coordinación entre diferentes unidades de la Policía Local.

Tren de la línea Alicante-Elche a su entrada en Elche desde Torrellano / INFORMACIÓN

Durante la actuación, uno de los menores sufrió una caída mientras huía, lo que obligó a su traslado a un centro sanitario para recibir asistencia médica. Una vez atendido, fue reincorporado al procedimiento policial junto al resto de detenidos.

Tras asegurar la zona, los agentes procedieron a retirar los elementos colocados sobre las vías y a comprobar el estado de la infraestructura, evitando así cualquier incidencia posterior en la circulación ferroviaria.

Detención y custodia

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Local procedió a la detención de los cuatro menores como presuntos responsables de un delito contra la seguridad. Posteriormente, fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

El suceso se produjo junto al barrio de Altabix, cerca de la nueva pasarela, en Elche / INFORMACIÓN

Una vez finalizadas las actuaciones, los menores quedaron bajo la custodia de sus padres y tutores legales, tal y como establece el protocolo en este tipo de intervenciones con personas de edad inferior a la mayoría legal.

La rápida actuación policial ha sido determinante para evitar lo que podría haber derivado en un grave accidente ferroviario, según coinciden fuentes técnicas consultadas. La intervención permitió neutralizar el riesgo en una zona donde el tránsito de trenes es constante y donde cualquier alteración de la vía puede tener consecuencias de gran magnitud.

Los hechos han puesto de relieve la importancia de la vigilancia y la coordinación entre cuerpos de seguridad y responsables de infraestructuras críticas, así como la necesidad de concienciar sobre los riesgos asociados a conductas de este tipo, especialmente cuando afectan a sistemas de transporte colectivo.