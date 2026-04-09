Elche blinda el nuevo asfalto: prohíbe abrir zanjas durante cuatro años

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado una nueva fase del plan de asfaltado con una inversión total de 2,1 millones de euros, una actuación que afecta tanto al casco urbano como a las pedanías y que incorpora una medida inédita: impedir que se abran zanjas en las calles renovadas durante un plazo de cuatro años, salvo casos de urgencia. El objetivo es garantizar la durabilidad del firme y evitar deterioros prematuros tras las obras.

El alcalde, Pablo Ruz, ha anunciado el desarrollo de este plan desde la propia calle Vicente Blasco Ibáñez, donde los trabajos han avanzado durante esta semana. Según ha explicado, “de este plan de asfaltado invertimos 1,5 millones en las pedanías y cerca de 600.000 euros para la ciudad” , destacando que la actuación pone el foco en mejorar puntos críticos de la red viaria.

Labores de asfaltado esta mañana en la concurrida avenida Blasco Ibáñez de Elche / INFORMACIÓN

Más de 500 metros en puntos clave

Las obras en el casco urbano superan los 500 metros lineales de intervención y se han concentrado en vías estratégicas con un alto volumen de tráfico. Entre ellas figuran Eduardo Ferrández García, Vicente Blasco Ibáñez, Maestro Serrano, Pascual Caracena Torres o Torres Quevedo, además de actuaciones en barrios como Carrús y Altabix.

El alcalde ha subrayado que “nos centramos especialmente en cruces y puntos con un estado deteriorado por el peso de vehículos, estacionamiento o regulación semafórica” . Esta selección responde a criterios de seguridad vial, priorizando zonas donde se han detectado problemas de circulación o riesgo de colisiones.

Las actuaciones incluyen fresado, bacheo y la aplicación de una nueva capa de asfalto, así como la reposición de la señalización horizontal para mejorar la visibilidad en la calzada.

Fin de zanjas para alargar el firme

La principal novedad del plan es la decisión municipal de limitar las intervenciones posteriores en el asfalto recién renovado. El concejal de Servicios Públicos ha explicado que “en este punto las empresas no podrán abrir esta avenida en un plazo de cuatro años, salvo urgencia, porque queremos darle una vida útil y real a esta vía” .

Esta medida pretende evitar que las calles recién asfaltadas se deterioren rápidamente por obras de canalización de servicios. El Ayuntamiento exigirá a las compañías que ejecuten previamente cualquier actuación necesaria antes de proceder al asfaltado definitivo.

Pedanías y nuevos proyectos

El plan destina la mayor parte de la inversión, 1,5 millones de euros, a pedanías y caminos rurales. El concejal Pedro José Sáez ha destacado que “se está invirtiendo en mantenimiento tanto en casco urbano como en pedanías” , recordando intervenciones recientes en caminos como Vessants del Platero, Camino del Ocho, Purgatori o Casas Juntas.

A estas actuaciones se suma la planificación de nuevos proyectos, entre ellos un camino hacia el Safari Park, que ampliará la red de infraestructuras en el entorno rural y mejorará la conexión entre distintas zonas del término municipal.

Las obras en Blasco Ibáñez han afectado al tráfico por el puente de Altamira de Elche entre miércoles y jueves / INFORMACIÓN

Obras diurnas y molestias

Los trabajos se han desarrollado en horario diurno debido a las ordenanzas municipales que impiden el asfaltado nocturno para proteger el descanso vecinal. Ruz ha reconocido que esta circunstancia ha generado molestias, especialmente en una arteria clave como Vicente Blasco Ibáñez, pero ha señalado que se ha optado por aprovechar periodos de menor tráfico.

“Hoy terminan el asfaltado de Vicente Blasco Ibáñez, con lo cual desde esta noche de jueves ya podrá todo el mundo circular con normalidad”, ha indicado, al tiempo que ha agradecido la paciencia de los vecinos.

El plan continuará en las próximas semanas en diferentes puntos del municipio, dentro de una estrategia que busca mejorar la movilidad, reforzar la seguridad en cruces conflictivos y garantizar una mayor durabilidad del pavimento en toda la red viaria de Elche.