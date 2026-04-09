El Huerto del Cura de Elche convoca un certamen de pintura rápida para fomentar la sostenibilidad en jardines históricos

El Jardín del Huerto del Cura de Elche ha anunciado la convocatoria de un certamen de pintura rápida que se celebrará el próximo 26 de abril con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y la creación artística en torno a los jardines históricos. La iniciativa, que repartirá 3.000 euros en premios, se enmarca en la conmemoración del Día Europeo de los Jardines Históricos y del décimo aniversario del Itinerario Europeo de Jardines Históricos (ERHG), certificado por el Consejo de Europa.

Bajo el lema “El jardín histórico: sostenibilidad e inspiración europea”, el concurso pretende sensibilizar sobre el valor cultural, paisajístico y medioambiental de estos espacios, considerados elementos clave dentro de la identidad europea.

Cartel del certamen de pintura rápida en el jardín del Huerto del Cura de Elche / INFORMACIÓN

Un certamen abierto y con temática ambiental

La actividad se desarrollará el domingo 26 de abril, entre las 9 y las 15 horas, en el interior del propio jardín. Podrán participar artistas mayores de 18 años, tanto profesionales como aficionados, que trabajarán con técnica libre —óleo, acrílico o acuarela— sobre soporte rígido con unas dimensiones máximas de 100 por 81 centímetros.

El objetivo del certamen es invitar a los participantes a reflexionar sobre la sostenibilidad de los jardines históricos, promoviendo obras que contribuyan a aumentar la apreciación del paisaje y la implicación del público en su conservación.

La inscripción, que tiene un coste de 15 euros, deberá realizarse previamente a través de la web oficial del Huerto del Cura.

Premios y jurado especializado

El jurado estará compuesto por profesionales del ámbito artístico y cultural de Elche, entre ellos las artistas Mª Dolores Mulá y Sol Pérez, además de un representante de la entidad organizadora.

El certamen contempla dos premios principales vinculados a la adquisición de las obras ganadoras. El primero, dotado con 2.000 euros, reconocerá la mejor creación en términos de calidad artística, técnica y composición. El segundo galardón, denominado "Dimensión europea", otorgará 1.000 euros a la obra que mejor refleje el carácter compartido de las tradiciones culturales en el contexto de los jardines históricos europeos.

Además, se entregarán diplomas a los diez artistas mejor valorados por el jurado. El fallo se dará a conocer el mismo día del certamen, a partir de las 16 horas.

Exposición en el propio jardín

Al término de la jornada, las obras realizadas se expondrán en los caballetes de los propios participantes dentro del recinto, lo que permitirá a los visitantes contemplar el resultado del trabajo artístico en un entorno natural. Asimismo, la organización prevé la creación de una exposición online para ampliar la difusión de las piezas y facilitar su acceso al público.

Un enclave singular del Palmeral

El Huerto del Cura, integrado en el Palmeral de Elche —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO—, constituye un ejemplo destacado de jardín mediterráneo que combina la tradición agrícola andalusí con un notable valor botánico y ornamental.

Uno de los rincones del Jardín del Huerto del Cura en Elche / INFORMACIÓN

Este espacio ha sido reconocido recientemente con el Premio de Bronce en la categoría de “Participación pública, educación y sensibilización” de los Premios Acanthus, otorgados por el Itinerario Europeo de Jardines Históricos. Este reconocimiento refuerza su papel como referente en la divulgación del patrimonio natural y cultural.

Con este certamen, el Huerto del Cura refuerza su apuesta por la cultura, la sostenibilidad y la participación ciudadana, consolidándose como un punto de encuentro entre arte, naturaleza y patrimonio en la ciudad de Elche.