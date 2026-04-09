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Tradiciones

Medio centenar de niños elaboran monas en un taller en Crevillent

La actividad impulsada por la Federación de Semana Santa combina cocina tradicional, juegos y convivencia para acercar la Pascua a los más pequeños

Los niños de Crevillent han tenido hoy una oportunidad única para aprender a elaborar toñas y monas

Los niños de Crevillent han tenido hoy una oportunidad única para aprender a elaborar toñas y monas / Francisco Polo Candela

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La tradición de la mona de Pascua ha cobrado vida esta semana en Crevillent con un taller infantil organizado por la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, en el que cerca de 50 niños han aprendido a elaborar este dulce típico desde cero. La iniciativa, desarrollada entre este jueves y viernes, ha combinado cocina, juegos y convivencia en una propuesta pensada para transmitir las raíces culturales a las nuevas generaciones.

La responsable del grupo infantil, Carmen Rivera, ha explicado que “hemos hecho un taller de cocina de infantil de monas de Pascua con unos 50 participantes que han elaborado este típico dulce desde desde cero”. La actividad ha contado además con el apoyo de jóvenes cofrades, que han acompañado a los pequeños durante todo el proceso.

Participantes en el Taller de Monas de Crevillent

Participantes en el Taller de Monas de Crevillent / Francisco Polo Candela

Tradición desde la masa

La elaboración de la mona ha sido el eje central de la jornada. Los participantes, organizados en pequeños grupos, han trabajado la masa de forma colectiva antes de dar forma a su creación individual. Rivera ha detallado que “los niños se han dividido en grupos de seis y entre todos han elaborado una masa grande de la que luego cada uno ha cogido su trocito para hacerse su mona particular”.

El taller ha permitido a los más pequeños conocer de primera mano los pasos de una receta tradicional que forma parte del calendario festivo local. Desde la mezcla de ingredientes hasta el modelado final, la experiencia ha buscado fomentar tanto la creatividad como el aprendizaje práctico.

El taller de elaboración de monas de Pascua se ha realizado en la sede de la cofradía de la Santa Cena de Crevillent

El taller de elaboración de monas de Pascua se ha realizado en la sede de la cofradía de la Santa Cena de Crevillent / Francisco Polo Candela

Apoyo de cofrades y panadería

La actividad ha contado con la implicación directa del tejido cofrade juvenil, que ha ejercido de apoyo y guía durante todo el proceso. Según ha indicado Rivera, “hemos tenido un grupo de de jóvenes cofrades colaborando con nosotros, ayudando a los niños a preparar a preparar sus monas”.

Una vez finalizada la fase de elaboración, será la panadería del Alonso la encargada de completar el proceso. “Esta panadería será quien nos las hornee”, ha señalado la responsable, garantizando así el resultado final de cada una de las piezas.

Juegos y convivencia final

El taller no se ha limitado a la cocina. En los tiempos de reposo de la masa, la organización ha introducido actividades complementarias para mantener el ambiente dinámico. “Durante los levados de la masa hemos hecho un trivial de Semana Santa”, ha explicado Rivera.

La programación se completará el viernes con una jornada en la que los participantes compartirán sus creaciones. “Mañana continuaremos la jornada con una convivencia para comernos la mona con juegos populares y un bingo musical”, ha añadido.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa se enmarca dentro de las acciones de la Federación de Cofradías y Hermandades para acercar la Semana Santa a los más jóvenes desde una perspectiva participativa. A través de este tipo de propuestas, se refuerza la transmisión cultural, se promueve la convivencia y se mantiene viva una tradición que, año tras año, sigue reuniendo a familias en torno a un gesto tan sencillo como compartir una mona.

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