Una empresa pierde 7.000 euros de fianza por dejar paralizadas unas obras de jardineras en Elche

Era la crónica de una resolución anunciada, y finalmente llegó este jueves. El Ayuntamiento de Elche ha aprobado por junta de gobierno rescindir el contrato con la empresa encargada de reformar el jardín Nieves Berenguer de la calle Obispo Barrachina por graves incumplimientos por parte de la adjudicataria. El bipartito ya alertó de la situación a mediados de enero, hace casi cuatro meses, cuando comunicó que iniciaba el expediente para resolver el contrato en vista de que las obras no se han desarrollado tal y como estaba previsto, ni en tiempo ni forma.

170.000 euros

Y es que el proyecto que se adjudicó el pasado junio por algo más de 170.000 euros, debía haber finalizado el 1 de noviembre de 2025. Cinco meses después, la situación que se ve nada tiene que ver con un paseo reformado, ya que las obras se quedaron prácticamente en la primera fase, teniendo en cuenta que tal y como apuntó este jueves la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, sólo se habrían certificado 37.000 euros de las obras, lo que se traduciría en un 20% del total.

Los trabajos se han iniciado pero no llegan al 20 % de ejecución según los técnicos municipales de Elche / Áxel Álvarez

"Quedó patente un serio incumplimiento no solo en los plazos, sino también en la organización y planificción de la obra”, aseguraba la concejala, quien negó que la Administración local haya impuesto sanciones pese a que las penalizaciones económicas previstas en el pliego ascienden a 84,67 euros diarios por retraso, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Si bien, Mora señaló que lo que sí que se incautará será la garantía definitiva por algo más de 7.000 euros.

Ya en enero el equipo de gobierno señaló que la empresa había solicitado en octubre una ampliación del plazo de ejecución, que fue concedida hasta el 1 de diciembre. La mercantil alegó entonces que iba a aplicar un plan de ejecución secuencial con el objetivo de “intentar que en la medida de lo posible garantizar la seguridad de los alumnos del colegio que hay cercano a esta zona donde se estaban realizando las obras”.

Sin embargo, los informes de la dirección facultativa revelaron que, tras varias inspecciones y a fecha 12 de enero, el avance real de la obra era únicamente del 17,07 %. Un nivel de ejecución que el Ayuntamiento consideraba incompatible con los compromisos contractuales adquiridos.

Liquidación y nuevo contrato

Ahora bien, este contexto obliga al Consistorio a liquidar las obras ejecutadas y volver a sacar a licitación un contrato para completar las actuaciones pendientes, y ya se aseguró que no se incrementará el presupuesto y que las obras se volverían a licitar por el mismo importe, utilizando un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) para acelerar los plazos

Desde el bipartito estiman que en dos meses puedan retomarse los trabajos para aliviar cuanto antes las molestias vecinales y que los residentes puedan volver a tener un espacio verde operativo. Estas actuaciones incluían la renovación de 26 jardineras a lo largo de 440 metros, una intervención largamente demandada por los vecinos, desde hace al menos tres lustros, y vinculada a la mejora del espacio urbano y la salubridad del entorno, ya que los residentes han clamado contra las deposiciones de mascotas en las jardineras, que presentaban grietas estructurales provocadas por el empuje de las raíces del arbolado, con desprendimientos del revestimiento y problemas en el sistema de riego.

El proyecto contempla también la restauración de bancos, la repintada de luminarias, la plantación de nuevo arbolado, el replantado de alcorques vacíos y la sustitución de especies, corrigiendo decisiones anteriores como el reemplazo de melias por naranjos, una elección que el alcalde aseguró “no compartir”.