Otro palacio de Altamira en Elche, pero esta vez en una gran miniatura

Un homenaje al detalle y a pequeña escala, aunque en gran formato, sobre uno de los mayores patrimonios de Elche. Seguramente la mayoría de ilicitanos y visitantes se queden prendados cada vez que contemplan el Palacio de Altamira, junto al cauce del río Vinalopó y a las puertas del Parque Municipal. Es una de las estampas más reconocibles de la ciudad y a partir de ahora va a estar mucho más cerca de los Moros y Cristianos, después de que la asociación de Belenistas haya cedido una maqueta que reproduce fielmente y con todo lujo de detalles el que es uno de los principales iconos patrimoniales que tiene la ciudad.

La maqueta

Desde este momento, la representación a escala predomina en el museo de los Moros y Cristianos, una oportunidad perfecta para que quienes decidan visitar este lugar también conozcan acerca del potencial festero, ya que sobre el monumento, que hunde sus raíces en la Baja Edad Media, se celebra cada 9 de agosto la embajada. No es casual, por tanto, que ocupe un lugar destacado en la memoria comparsista y que su propio museo, el conocido "huevo" del Parque Municipal, haya llenado el centro de su espacio para exponer esta maqueta donada por los artesanos que hacen posible que cada Navidad los nacimientos pongan a Elche en el foco turístico.

Maqueta del palacio de Altamira en el Museo Asociación Festera de Moros y Cristianos. / Pilar Cortés

Así, rodeado de trajes en exposición y trazas de historia, se levanta una imponente y fiel reproducción de este edificio, cuyas torres alcanzan los 0,9 metros y las murallas 0,7, ocupando un circunferencia que casi llega a los 3 metros. En él se respeta cada uno de los detalles de la obra original, desde las vallas extreriores hasta las piezas más imperceptibles. Incluso la atmósfera queda plasmada en la imagen reconstruida, con parte del exterior reflejado, incluidas las palmeras. En palabras de Julián Fernández, presidente de la asociación de Moros y Cristianos, en la presentación que tuvo lugar este jueves: "la maqueta es prácticamente una reproducción al natural del palacio".

Museo y artesanía

La idea de instalar este palacio en miniatura nació de una visita que la asociación festera hizo a la sede de los belenistas en octubre. Según explicó el presidente de los artesanos, Francisco Guilabert, "ellos vieron un pedazo de castillo que habíamos utilizado en 2009 como parte de la muralla para el belén que creamos dentro de la CAM. Al día siguiente, me llamaron y me dijeron que les gustaba la pieza, e hicimos el castillo entero, lo que para nosotros es un orgullo".

El lugar escogido para exponer esta reproducción no ha sido una elección al azar. El museo, que abrió sus puertas el pasado mes de diciembre, se ha convertido ya en un punto de referencia, recibiendo semanalmente a más de 1.000 visitantes que se acercan atraídos por su propuesta. Enclavado en pleno palmeral de Elche y rodeado de naturaleza, el espacio abre de martes a domingo en horario de 10 a 14 horas, ofreciendo una experiencia accesible y constante. Detrás de esta iniciativa hay, sobre todo, el esfuerzo de los propios festeros, que han impulsado su financiación, aunque cuentan también con una pequeña subvención del Ayuntamiento, así como con el respaldo de la Conselleria y de la Diputación.

Los cargos de Moros y Cristianos junto a la concejala Inma Mora, y el presidente de la asociación de Belenistas, Francisco Guilabert. / Pilar Cortés

Interés Turístico Nacional

En la inauguración, en la que también estuvieron presentes los cargos de los Capitanes Moro y Cristiano, Abanderado y Rey Jaume I; Fernández aprovechó para comunicar que ya tienen "prácticamente finalizado el proyecto de la declaración de Interés Turístico Nacional, que en breve se lo haremos llegar al Ayuntamiento para que empiecen los trámites administrativos y consigamos ese ansiado título". En el evento, la concejala de Festejos, Inma Mora, agradeció el trabajo altruista de los comparsistas y la junta directiva para el impulso del expediente y señaló que "evidentemente, tenéis el apoyo del ayuntamiento para iniciarlo, entregarlo y poder conseguir lo más rápido posible esa nueva distinción".