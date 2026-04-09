Otra imagen de la patrona para Elche...y sin ubicación

Si la Maredéu ocupa todas las atenciones cada vez que llegan fechas señaladas como la Venida de la Virgen, el Misteri o la procesión de las aleluyas, la imagen de la patrona de Elche cada vez también se está haciendo más visible en la vía pública, especialmente desde que gobierna PP y Vox, quienes han defendido en multitud de ocasiones el valor de ser una ciudad mariana. Hasta el punto que el propio alcalde, Pablo Ruz, ha llegado a encomendarse a la Virgen de la Asunción ante situaciones desagradables, como ocurrió el pasado marzo cuando recibió en el salón de plenos a familias después de haber estado días atrapadas en Oriente Medio por el conflicto bélico.

Pues bien, desde este jueves el Ayuntamiento ha engrosado su patrimonio en honor a la Virgen de la Asunción tras aceptar por junta de gobierno la donación de una escultura de ‘Nuestra Señora de la Asunción’, una pieza de 1,40 metros de altura que se incorporará al patrimonio municipal.

Obra

La obra es del escultor Juan García Talens, discípulo de Mariano Benlliure, y conocido por ser el autor del Cristo de la Misericordia en Elche, como recordó la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, y ha sido donada junto a su ajuar y los elementos que la acompañan por la familia Fluxá Álvarez Miranda. Tras la aprobación de la cesión, ahora se abre un proceso para decidir su ubicación definitiva.

La fuente en funcionamiento este domingo / MATIAS SEGARRA

Mora explicó que el Ayuntamiento deberá estudiar en las próximas semanas el emplazamiento más adecuado, aunque avanzó que la imagen se instalará en alguna dependencia municipal, con lo que se abre la puerta a que, por ejemplo, pueda llegar a algún museo.

Fuera de parroquias

Fuera de espacios de contemplación religiosos, como parroquias o la propia basílica, la representación de la Maredéu puede verse en algunos rincones de la ciudad. Una de las obras más representativas es la escultura de Juan Tomás Lloret en el Paseo de Jaca, a la entrada de l'Hort del Xocolater.

Justo este año se cumple una década desde que el artista diese forma a una obra de 2,72 metros realizada en superposición de láminas de acero y que pesa más de 2.000 kilos, y que entonces fue posible sufragarla con las aportaciones de entidades y particulares tras un llamamiento de la Sociedad Venida de la Virgen.

Precisamente este mismo colectivo cuenta desde la pasada Navidad con un homenaje en el acceso al huerto e las Puertas Coloradas ya que la fuente de 70.000 euros, que sufragó Aigües d'Elx sobre el espacio que antes mantenía la escultura de Salvador Soria, está coronada por una escultura de la Virgen de la Asunción y Cantó obra de Ramón Cuenca.

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De igual forma, el bipartito también está promoviendo esa imagen mariana a través de edificios municipales a través de mosaicos en honor a la patrona, como ocurrió con el Museo del Agua del Molí Real o algunos espacios al aire libre como el jardín frente al parque Rey Jaume I, como ocurrió el pasado diciembre, en plena conmemoración del 25 aniversario del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad, cuando se homenajeó a los artesanos de la palma blanca con un monolito en el que aparece la imagen de la Maredéu.