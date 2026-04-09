La remodelación de la plaza de Santa María empezará en un mes condicionada por las Fiestas de Elche

Las obras de reurbanización para transformar el entorno de la basílica de Santa María de Elche empezarán en un mes o mes y medio después de que el Ayuntamiento aprobase este jueves la adjudicación definitiva por más de 2,9 millones de euros cuatro meses después de que el "proyecto estrella" para este mandato del alcalde, Pablo Ruz, saliese a licitación el pasado enero.

Ahora bien, según los plazos que calculan desde el bipartito de PP y Vox, los trabajos para cambiar todo el pavimento e iluminación, así como instalar nuevo mobiliario, vegetación, arbolado y una fuente que podría ser una alegoría al Misteri d'Elx arrancarían al filo de la temporada estival, y por tanto el movimiento de maquinaria sería palpable en plenas Fiestas de agosto.

Calendario

Eso sí, desde el Ejecutivo local matizaron que en cuanto la empresa disponga del plan de obras se negociará el calendario de actuaciones y las zonas en las que se intervendrá para procurar que la remodelación no afecte al desarrollo natural de las celebraciones en honor a la Maredéu. Con lo cual, se estudiará si pueden hacerse acotaciones en zonas donde, por ejemplo, se realizaría la Serenata.

Cuestión aparte es el impacto que tendrá para la hostelería esta reforma integral, que se desarrollaría a lo largo de diez meses, si se cumplen los plazos de ejecución de los pliegos.

La plaza del Congreso Eucarístico tiene una extensión de más de 5.000 metros cuadrados / Pilar Cortés

Ante las molestias que ya se aventura que ocasionarían los trabajos desde la concejalía de Hostelería y Aperturas ya han mantenido encuentros con el sector para adelantarles que las obras se esperan en el corto plazo y que seguramente tendrán que reestructurar las terrazas, con lo que se estudia el cambio de orientación de las mesas sin que hasta la fecha esté clara la planificación definitiva.

Ese cronograma llegará cuando la mercantil adjudicada (UTE formada por Acsa Obras e Infraestructuras y Grupo Bertolín) también tenga claro el desarrollo de las obras, que se acometerá por fases. Desde la concejalía están pendientes de una nueva reunión con hosteleros en la que también participe la adjudicataria, y señalaron que las obras implicarían afecciones a otros periodos clave como Navidad o Semana Santa, pero no descartan compatibilizar trabajos con eventos en la medida de lo posible.

Siete aspirantes

La portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, explicó este jueves que entre las siete empresas aspirantes, tres tres fueron excluidas: una por presentar una oferta anormalmente baja sin justificación y dos por no alcanzar el mínimo del 50% en la valoración técnica.

5.300 metros cuadrados

El proyecto abarca una superficie de aproximadamente 5.300 metros cuadrados que incluirán la propia plaza del Congreso Eucarístico y calles adyacentes al entorno de Santa María

Entre las principales actuaciones destacaría la mejora integral de la accesibilidad, la renovación completa del pavimento, la sustitución del mobiliario urbano, la instalación de iluminación LED integrada y la plantación de arbolado para generar sombra.

Sobre este punto, Mora manifestó que se prestará especial atención a que los futuros ejemplares no interfieran en la visibilidad de la basílica pero sí que cubran esa falta de vegetación, aspecto del que adolece la actual configuración de la plaza donde al cabo del año se desarollan innumerables actos que van desde el día del patrón de la Policía Nacional, la feria del libro hasta 2025 o el alumbrado interactivo de Navidad, por no hablar de que por el entorno pasan multitud de pasos de Semana Santa como se contempló hace días.

La plaza sin los escalones, como se plantea en el proyecto. / INFORMACIÓN

Cuatro meses al prinicipio

Las campanas sobre la reforma se venían escuchando desde mucho antes de que saliera el proyecto a licitación. En enero de 2025 el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, anunciaba un contrato “súpersimplificado” por 47.467 euros para contratar las catas que se realizarían en la plaza del Congreso Eucarístico de cara a su remodelación.

Era el primer paso que se daba de cara a un proyecto que se centraba en todo el entorno del templo sagrado, y que el equipo de gobierno esperaba licitar por 2,2 millones de euros en el segundo semestre de 2025 con un plazo de ejecución de cuatro meses. Finalmente hubo una revisión al alza en todos los sentidos. Comenzando por el hecho de que, finalmente, el procedimiento se terminó abriendo con medio año de retraso. En este contexto, además, el presupuesto base de licitación se sitúa en 2,4 millones de euros, y en 2,9 millones de euros con los impuestos incluidos, por encima de los 2,2 millones planteados al principio. Asimismo, frente a los cuatro meses de los que se hablaba hace ahora un año, se ha pasado a diez meses, tal y como aparece en los pliegos.

Imagen aérea del proyecto básico de reforma de la plaza del Congreso Eucarístico. / INFORMACIÓN

Visto bueno de 18 de diciembre

Según consta en el expediente, el proyecto fue elaborado por el despacho Amorós Rubiato Navarro Arquitectos SCP, y recibió el visto bueno del jefe del Servicio Técnico de Arquitectura, Obra Civil y Patrimonio Cultural el 18 de diciembre de 2025, de manera que pasó por la última junta de gobierno local del año pasado, la celebrada el martes 30 de diciembre, aunque no se dio cuenta públicamente. En el acuerdo de la junta, se detalla que el presupuesto base de licitación, con el IVA incluido, es de 2,9 millones, “desglosándose en un presupuesto de ejecución material de 2.052.340,45 euros, más 266.804,26 euros de gastos generales (13%); 123.140,43 euros de beneficio industrial (6%) y la cantidad de 512.879,88 euros en concepto del 21% de IVA, siendo su valor estimado de 2.442.285,14 euros.

El arquitecto municipal explicando en julio pasado algunos de los restos hallados al alcalde de Elche. / Áxel Álvarez

Préstamo

A juzgar por las fechas, todo hace pensar que el proyecto estará completado muy poco antes de la cita con las urnas, prevista para mayo de 2027. Según los pliegos, se concretaba que para 2025 se habían contemplado 100.000 euros, para este año se habla de dos partidas, una de 900.000 euros y otra de 254.880,78 euros, y para el ejercicio próximo se apunta a 1,7 millones de euros. Más significativa es la hoja de ruta en cuanto a los grados de ejecución: un 42,46% en 2026 y un 57,54% en 2027. De hecho, en los presupuestos que aprobaron el PP y Vox para este año aparecía en el plan financiero de inversiones una partida de 900.000 euros con cargo a un préstamo.

La intervención arqueológica

Este paso llega después de que el pasado julio, tras cinco semanas de trabajos arqueológicos, el Ayuntamiento de Elche, a través del propio Ruz y el arqueólogo municipal, Víctor Cañavate, confirmaran que la reforma de la plaza del Congreso Eucarístico podría llevarse a cabo sin comprometer el patrimonio histórico que atesora el subsuelo del enclave, y llevaran el inicio de las obras a principios de 2026, tras las fiestas navideñas, aunque, la realidad es que llegarán después de Semana Santa y con las temperaturas del verano a las puertas.

Ya entonces se señaló que la Conselleria de Cultura había dado luz verde a los trabajos, aunque el informe parece que es de mitad de diciembre, después de que la intervención arqueológica, desarrollada por la empresa Alebus bajo la dirección de Cañavate, permitiera documentar una secuencia histórica continua que arranca en el siglo X, en plena época emiral, y se prolonga hasta los años 60 del siglo XX, cuando se derribaron las últimas casas del antiguo barrio de Filadors para dar paso al espacio que conocemos hoy en día.

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Ahora bien, uno de los grandes descubrimientos fue la constatación de restos asociados a las alquerías islámicas que poblaron la zona en los albores de la dominación musulmana. En este sentido, las estructuras encontradas permitían afirmar que ya en época emiral existía actividad urbana en el enclave, que se intensificó durante el período almohade, en los siglos XII y XIII, cuando la ciudad adquirió carácter plenamente medinés.