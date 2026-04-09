Una veintena de colegios y centros cívicos de Elche incorporarán toldos

Hacer frente a las altas temperaturas en los patios y en aquellos lugares donde los vecinos se reúnen. Es el propósito que tiene el Ayuntamiento de Elche, que aprobó este jueves por junta de gobierno una batería de actuaciones para una veintena de colegios y centros cívicos con una inversión total que supera los 360.000 euros.

El paquete más grande afectará a nueve centros educativos donde se instalarán toldos -vela en centros educativos, una actuación que busca proteger al alumnado del sol durante los meses de mayor calor. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación que supera los 240.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, mediante un procedimiento abierto simplificado que permitirá a las empresas interesadas presentar sus ofertas en un plazo de 20 días naturales.

Los trabajos se llevarán a cabo en los colegios Jaume I, Ramón Llull, Mariano Benlliure, La Alcudia, El Toscar, Miguel de Unamuno, Princesa de Asturias, La Galia y Rodolfo Tomás Samper de El Altet. . Con esta intervención, el Ayuntamiento pretende adaptar los patios escolares a las nuevas condiciones climáticas, facilitando espacios más seguros y confortables para la comunidad educativa durante la jornada lectiva.

Zonas de juego

En paralelo, también se dio luz verde al inicio del expediente para adjudicar obras de adecuación de varios centros cívicos repartidos por el término municipal. En concreto, las actuaciones se desarrollarán en Llano de San José, Alzabares, La Hoya, Algoda, Asprillas, Torrellano Bajo, Perleta y Santa Ana, con un presupuesto total de 126.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de replanteo.

Además de instalarse sombraje a través de pérgolas, se incluirán zonas de juegos infantiles, bancos y papeleras y equipamientos biosaludables. En el caso concreto del centro cívico de Perleta, además, se habilitará un espacio cerrado destinado a que los niños puedan jugar en condiciones de mayor seguridad.

Toldos instalados en el colegio de Infantil y Primaria de Torrellano / INFORMACIÓN

Major del Pla

Más allá de estas actuaciones, la junta de gobierno también adjudicó por 191.000 euros las obras de reurbanización de la calle Mayor del Pla, que abarca también a la Plaça del Pont, Puente de la Santa Teresa y el cruce con la Alfonso XII, que se transformará en plataforma única con el objetivo de mejorar la accesibilidad e integrar el espacio urbano.

El proyecto contempla la adaptación de aceras y calzadas a una misma cota, la plantación de arbolado, la renovación de la señalización y la reordenación de elementos existentes. La estimación del Ejecutivo local es arrancar los trabajos en un mes, y la ejecución será también de cuatro semanas.

Convenios

En otro orden de cosas, se renovaron varios convenios con entidades sociales y culturales, revalidando con 50.000 euros el apoyo a la Fundación Fidaris para la gestión del Museo Paleontológico, o los acuerdos con la Asociación Cultural Origen Conde de Torrellano y la Asociación Música Abierta, con aportaciones de 6.000 y 8.000 euros respectivamente

La sesión también sirvió para avanzar en la organización interna del Ayuntamiento con la aprobación de planes de ordenación de recursos humanos pendientes en áreas como Acción Social, Transparencia y Sanidad, así como impulsar nuevos certificados de profesionalidad en sectores como la jardinería, la construcción, las instalaciones o la hostelería.