La apertura este mes en Elche de la pasarela sobre las vías solucionará el riesgo del cruce indebido

La apertura prevista para este mes de la pasarela peatonal de Altabix permitirá eliminar uno de los principales focos de riesgo detectados en el entorno de las vías del tren en Elche: el cruce habitual de peatones por la propia infraestructura ferroviaria. Vecinos de la zona aseguran que atravesar las vías no es un hecho puntual, sino una práctica diaria que se ha consolidado ante la falta de alternativas directas entre ambos lados del barrio.

“Decenas de personas cruzan a diario de un lado al otro del barrio utilizando las vías”, explican residentes consultados, que advierten del peligro que esta situación supone tanto para los peatones como para la circulación de trenes en la línea Alicante-Murcia. El problema se ha hecho presente de nuevo en los últimos días tras el sabotaje protagonizado por cuatro menores, lo que ha reabierto el debate sobre la seguridad en este punto del trazado ferroviario.

Vista parcial de la pasarela que conectará con seguridad las dos partes del barrio de Altabix en Elche / Héctor Fuentes

Un paso inseguro convertido en rutina

El tramo comprendido entre la entrada al túnel de Altabix y la pasarela aún sin estrenar se ha convertido en un punto de tránsito habitual. La combinación de accesos abiertos, caminos de tierra y escaso vallado efectivo facilita que muchos peatones opten por cruzar directamente las vías en lugar de rodear la zona.

Esta práctica, asumida por parte de la población como un atajo cotidiano, incrementa de forma significativa el riesgo de accidente. No solo por la posible irrupción de personas en la trayectoria de los trenes, sino también por la falta de visibilidad en algunos puntos, especialmente en las proximidades del túnel.

Los operarios daban este viernes los últimos retoques a la barandilla de la pasarela de Altabix en Elche / Héctor Fuentes

Los vecinos subrayan que esta situación lleva tiempo produciéndose y que, hasta ahora, no se había adoptado una solución estructural. La futura pasarela pretende precisamente corregir esta carencia y ofrecer un paso seguro y accesible.

Una infraestructura en su recta final

Las obras de la pasarela se encuentran ya en su fase final, con la previsión municipal de apertura en torno a mediados de abril. La infraestructura, de 44 metros de longitud y 5,5 metros de anchura, está diseñada para permitir el paso simultáneo de peatones, bicicletas y patinetes, elevándose unos siete metros sobre las vías para cumplir con la normativa ferroviaria.

El proyecto, con una inversión cercana a los 2,7 millones de euros, conecta los sectores E-20 y E-24 del barrio de Altabix, dos áreas residenciales separadas históricamente por la línea ferroviaria. Su puesta en funcionamiento permitirá reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad diaria de vecinos, estudiantes y usuarios de instalaciones deportivas cercanas.

El retraso en la apertura, inicialmente prevista semanas atrás, responde a la incorporación de mejoras solicitadas por los vecinos, especialmente en materia de privacidad. Parte de la estructura se situaba a la altura de balcones de viviendas próximas, lo que generó inquietud entre los residentes. Para corregirlo, el Ayuntamiento ha impulsado la instalación de paneles que impidan la visión directa hacia los edificios.

La pasarela de Altabix en Elche está previsto que entre en funcionamiento en los próximos días / Héctor Fuentes

Además, se han introducido mejoras en la iluminación y en la urbanización del entorno, así como actuaciones en jardinería para integrar la infraestructura en el barrio. Las lluvias de las últimas semanas también han condicionado el ritmo de los trabajos finales, especialmente en el hormigonado y acondicionamiento de accesos.

Solución parcial si no se refuerza el cierre

Pese al avance que supone la pasarela, los vecinos advierten de que su eficacia dependerá en gran medida del refuerzo de la seguridad en el entorno. Consideran que, si no se mejora el cerramiento perimetral de las vías, seguirá existiendo la tentación de cruzar por puntos no habilitados.

En este sentido, reclaman actuaciones complementarias como la instalación de vallas continuas, la eliminación de accesos directos y una mayor vigilancia policial, especialmente en horarios de mayor tránsito. También insisten en la necesidad de limpiar y acondicionar la zona, donde se acumulan residuos y materiales que contribuyen a la degradación del espacio.

El reciente incidente con menores ha puesto de manifiesto las carencias existentes, pero los residentes recuerdan que el problema del cruce de vías es anterior y estructural. La pasarela, coinciden, es una infraestructura “necesaria y esperada”, pero no suficiente por sí sola.