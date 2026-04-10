Un congreso en Elche dará claves sobre cómo la IA mejora las terapias en la Sanidad

Elche se convertirá del 23 al 25 de abril en el epicentro nacional de la innovación sanitaria con la celebración del III Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería, un encuentro que pondrá el foco en cómo esta tecnología está llamada a transformar el trabajo diario de los profesionales sanitarios bajo el lema “Trabajando en equipo con la IA”.

Organizado por el Colegio de Enfermería de Alicante e IAcademia, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, el congreso aspira a consolidarse como un espacio clave para entender el potencial real de esta tecnología en el ámbito enfermero. Lejos de planteamientos exclusivamente teóricos, la cita buscará desmitificar el uso de estas herramientas y demostrar cómo pueden mejorar la calidad asistencial, haciendo los cuidados más seguros, eficientes y humanos.

Desde la organización han incidido en que la asistencia a este congreso supone una inversión estratégica de futuro en un contexto de transformación digital acelerada, ya que para los profesionales, el hecho de adquirir competencias en este ámbito les permitirá posicionarse como referentes en un sistema de salud cada vez más tecnológico, logrando además una diferenciación clara en el mercado laboral, apuntan.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el día a día asistencial. A lo largo de las jornadas, los participantes podrán descubrir herramientas diseñadas para optimizar el trabajo cotidiano, especialmente en lo relativo a tareas administrativas y repetitivas como la documentación clínica. El objetivo es claro: liberar tiempo para reforzar la atención directa al paciente y mejorar la calidad de la relación asistencial, uno de los pilares de la enfermería.

Talleres

La programación arrancará el 23 de abril con una serie de talleres precongreso que se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Estas sesiones tendrán un marcado carácter práctico y abordarán ámbitos diversos como la aplicación de la IA en la docencia, su uso en la salud metabólica o su integración en la investigación basada en la evidencia.

Asimismo, se ofrecerán contenidos centrados en los ecosistemas tecnológicos de grandes compañías como Google y Microsoft, así como en la creación de aplicaciones específicas para el entorno sanitario. Estos talleres permitirán a los asistentes adquirir una base antes de adentrarse en el programa científico principal, que se celebrará en el Centro de Congresos.

Cartel del congreso / INFORMACIÓN

Práctica y debate

El congreso contará con la participación de destacados perfiles del ámbito tecnológico, sanitario y divulgativo. La conferencia inaugural correrá a cargo de Raúl Ordóñez Pérez, especialista en inteligencia artificial generativa, quien ofrecerá una visión innovadora sobre su aplicación en el sector salud y marcará el inicio de unas jornadas centradas en el aprendizaje y el intercambio de conocimiento.

Durante la tarde del 24 de abril, uno de los momentos clave será el panel de expertos dedicado al uso de la tecnología como herramienta terapéutica en la salud mental. En este espacio se analizará cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la atención en este ámbito, evidenciando su creciente penetración en áreas clave del trabajo enfermero.

Ponentes

El programa reunirá a profesionales de primer nivel que aportarán una visión amplia y complementaria sobre la inteligencia artificial en salud. Entre ellos destacan Lucía Almagro, que trabaja para acercar la ciencia a la sociedad; el oncólogo Ricardo Cubedo, quien abordará desde el pensamiento crítico qué puede aportar realmente la IA a la medicina del futuro; o María Aperador, que expondrá los riesgos y buenas prácticas en el uso de datos clínicos.

También participarán Oscar Hurtado, que mostrará cómo automatizar procesos en consulta mediante herramientas propias, y Pau Guardiola, quien ofrecerá una visión estratégica sobre la integración de tecnologías disruptivas como la IA, el metaverso o la robótica en la formación sanitaria.

A esta nómina se suma Inés Moreno, cuya experiencia combina el conocimiento tecnológico con la práctica clínica, aportando una perspectiva especialmente valiosa en la intersección entre innovación y asistencia.

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Transformación sanitaria

El congreso se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial en el modelo sanitario actual y futuro. Su enfoque práctico permitirá a los asistentes no solo conocer las últimas tendencias, sino también aplicar de forma inmediata los conocimientos adquiridos en su entorno profesional.