Una huida frustrada destapa un cultivo de marihuana en un chalet de Elche y 126 kilos de cogollos

Una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Elche, ha culminado con el desmantelamiento de un importante cultivo indoor de marihuana en un chalet. La intervención se ha saldado con la incautación de más de 126 kilos de cogollos y la detención de una persona por delitos de contrabando, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. La investigación se inició tras detectar un intenso olor a marihuana que emanaba de una vivienda, lo que levantó las sospechas de los agentes sobre la posible existencia de una plantación ilegal en su interior.

Dispositivo

El 25 de marzo se estableció un dispositivo de vigilancia sobre el inmueble. Desde ese momento, los agentes observaron movimientos y actividad inusual, además de comprobar que el olor a marihuana era perceptible a varios metros de distancia.

Al día después, los investigadores detectaron la salida de una furgoneta desde el chalet, iniciando un seguimiento con apoyo de la Policía Local. Cuando se intentó detener el vehículo, su conductor ignoró las señales luminosas y acústicas, provocando una persecución que finalizó cuando los agentes lograron interceptarlo.

Furgoneta

En el interior de la furgoneta se hallaron 13 bolsas de rafia y sIete de basura que contenían cogollos de marihuana, con un peso superior a los 126 kilos. El conductor fue arrestado en el acto y la droga incautada.

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Posteriormente, en el registro del chalet, los agentes confirmaron la existencia de una plantación indoor de grandes dimensiones equipada con sistemas de cultivo hidropónico, (que permite cultivar sin tierra, utilizando en su lugar agua con nutrientes disueltos), así como una conexión ilegal a la red eléctrica.El detenido y la droga incautada han sido puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de guardia de Elche.