Exposición gratuita en el palacio de Altamira: Picasso y Dalí irrumpen en Elche con la historia milenaria del vino

El Museo de Arqueología e Historia de Elche (MAHE) ha inaugurado este viernes la exposición temporal ‘La huella de Dionisos’, una propuesta de gran alcance que reúne obras originales de Pablo Picasso y Salvador Dalí junto a un conjunto de piezas arqueológicas y artísticas que recorren más de ocho mil años de historia vinculada al vino. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 11 de octubre con entrada gratuita, se presenta como uno de los principales atractivos culturales de la ciudad en 2026.

El proyecto, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Elche y el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, reúne un total de 48 piezas, de las cuales 41 han sido cedidas por la institución riojana y otras siete pertenecen a los fondos del propio museo ilicitano. El recorrido propone una mirada amplia sobre la figura de Dionisos como símbolo cultural, religioso y artístico, con ejemplos que abarcan desde la antigüedad clásica hasta el arte contemporáneo.

Inauguración de la exposición 'La huella de Dionisos' en el MAHE / Héctor Fuentes

Un relato que une arte, historia y vino

Durante la inauguración, la edil de Cultura, Irene Ruiz, subrayó la importancia de esta exposición dentro de la programación del MAHE y del propio Palacio de Altamira. La responsable municipal explicó que el objetivo es consolidar este espacio como referente cultural, apostando por propuestas de gran calidad y proyección.

En este sentido, señaló que “uno de los grandes retos es seguir manteniendo una programación de exposiciones de gran calado que posicionen no solo al museo, sino también al Palacio de Altamira como un referente cultural en nuestro municipio”. Ruiz destacó además el esfuerzo realizado durante meses para traer a Elche una muestra de estas características, fruto de una intensa labor de coordinación técnica y museográfica.

La comitiva inaugural de la exposición en Elche observa grabados de reconocidos pintores. Al fondo, tres de Picasso / Héctor Fuentes

Por su parte, el comisario de la exposición y director de la Fundación Vivanco, Santiago Vivanco, incidió en la dimensión histórica del proyecto. Según explicó, la exposición pretende mostrar la profunda relación entre el vino y el ser humano a lo largo del tiempo. “El vino ha acompañado al ser humano durante más de 8.000 años e impregnado la cultura y la historia a través de diferentes manifestaciones artísticas”, afirmó.

Vivanco detalló que la muestra integra piezas procedentes de distintas civilizaciones, desde Mesopotamia hasta el mundo romano, así como obras de grandes maestros del arte. En este sentido, destacó la presencia de cuatro obras de Picasso en las que aparece representada la figura de Baco, así como piezas de Dalí y artistas del Renacimiento como Andrea Mantegna o Giulio Romano.

Presencia ilicitana y piezas de La Alcudia

Uno de los elementos diferenciales de la exposición es la incorporación de piezas propias del MAHE, con el objetivo de reforzar la conexión local. El director del museo y también comisario, Miguel Pérez, explicó que se ha querido integrar patrimonio ilicitano para enriquecer el discurso expositivo y hacerlo más cercano al visitante.

Las piezas locales seleccionadas corresponden principalmente a materiales cerámicos de época romana y griega, vinculados al consumo del vino. Se trata de copas y vasos utilizados para la bebida que abarcan un amplio arco cronológico, desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo.

Según detalló Pérez, la mayoría de estos objetos proceden de la Alcudia de Elche, uno de los yacimientos más relevantes del municipio. Entre ellos destacan piezas de vidrio, cerámica de barniz negro, sigilata marmorata o producciones áticas procedentes de Atenas, lo que evidencia la conexión del territorio con las rutas comerciales del Mediterráneo antiguo.

Esta integración de materiales arqueológicos locales responde, además, a la voluntad de los comisarios de que el público se identifique con la exposición. Como explicó Vivanco, “es importante que la gente sienta la exposición como algo propio, que reconozca en ella elementos de su historia y de su territorio”.

Discursos inaugurales de la exposición ‘La huella de Dionisos’, que podrá visitarse hasta el 11 de octubre de 2026 en la Sala de Exposiciones Temporales del MAHE / Héctor Fuentes

Una exposición de envergadura cultural y turística

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, puso en valor la magnitud de la muestra y su impacto potencial en la ciudad. El primer edil reconoció que, inicialmente, la propuesta podía parecer una exposición más sobre el vino, pero subrayó que la realidad supera con creces esa expectativa.

En este sentido, afirmó que “estamos ante una exposición de envergadura, con obras originales de Picasso y Dalí, además de importantes piezas arqueológicas y artísticas”, lo que la convierte en un reclamo cultural y turístico de primer nivel. Ruz incidió también en la importancia de comunicar adecuadamente la relevancia de la muestra y su carácter gratuito para atraer visitantes.

La exposición no solo reúne pintura y escultura, sino también tapices, grabados y objetos arqueológicos, configurando un recorrido diverso que permite comprender la evolución del simbolismo del vino en distintas culturas. Este enfoque multidisciplinar es, según los comisarios, uno de los principales atractivos de la propuesta.

La exposición no solo reúne en Elche pintura y escultura, sino también tapices, grabados y objetos arqueológicos / Héctor Fuentes

Meses de trabajo y colaboración institucional

El proyecto expositivo ha sido el resultado de un largo proceso de preparación que se ha prolongado durante más de un año y medio. Así lo destacó Santiago Vivanco, quien agradeció la implicación del Ayuntamiento y del equipo del MAHE en todas las fases del desarrollo.

El comisario resaltó especialmente el trabajo del director del museo, Miguel Pérez, en la selección de piezas, el diseño del recorrido y la adaptación de la exposición al espacio. También reconoció la labor del equipo técnico del Museo Vivanco, que ha participado en tareas de catalogación, transporte y montaje.

Esta colaboración entre instituciones ha permitido configurar una exposición de alto nivel, en la que se combinan criterios científicos, artísticos y museográficos. El resultado es una propuesta que aspira a situar a Elche en el mapa de grandes exposiciones culturales del país durante los próximos meses.

Con entrada gratuita y un amplio horario de apertura hasta octubre, ‘La huella de Dionisos’ se presenta como una oportunidad para acercarse al arte universal desde una perspectiva singular, en la que el vino actúa como hilo conductor de la historia, la cultura y la creación artística.