Orgullo gitano contra la discriminación en Elche

La Plaza del Centro de Congresos de Elche se llenó este viernes de música, emoción y reivindicación con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada que volvió a poner en el centro el orgullo de identidad y la lucha por la igualdad de una comunidad marcada por la discriminación.

El acto central, organizado por el Ayuntamiento a través de la concejalía de Acción Social en colaboración con las entidades de la Mesa Local del Pueblo Gitano, reunió a decenas de personas por la tarde en un ambiente festivo, pero también profundamente simbólico. Sobre el escenario, se sucedieron intervenciones, homenajes y actuaciones que sirvieron para visibilizar tanto la cultura gitana como sus principales reivindicaciones.

Vecinos de la comunidad gitana de Elche homenajeados junto a la edil Celia Lastra / INFORMACIÓN

La concejala del área, Celia Lastra, ya había avanzado días antes que el objetivo de la jornada pasaba por “mostrar el orgullo de ser gitanas y gitanos y reivindicar los derechos al reconocimiento, la igualdad y la no discriminación”. Durante el acto, ese mensaje se materializó en cada una de las intervenciones, en las que se puso en valor tanto los avances logrados como el trabajo que todavía queda por hacer para combatir los prejuicios hacia la comunidad.

Manifiesto

Uno de los momentos más destacados fue la lectura del manifiesto, a cargo de Miguel García Baeza y Rocío Gil Suárez, quienes alzaron la voz en nombre de toda una comunidad para reclamar una sociedad más justa e inclusiva. Sus palabras resonaron entre el público como un recordatorio de la necesidad de seguir avanzando en derechos y reconocimiento, sin olvidar la historia de exclusión que ha acompañado al pueblo gitano durante siglos.

La jornada también estuvo marcada por el componente cultural y emocional, a través de las notas musicales de la jornada con el himno internacional del pueblo gitano, Gelem Gelem, que fue interpretado en un ambiente de respeto y recogimiento, antes de dar paso a la tradicional ceremonia del río. A escasos metros, sobre el "lago" situado junto al Centro de Congresos, los asistentes lanzaron pétalos en recuerdo del éxodo del pueblo gitano por el mundo, en un gesto cargado de memoria y significado, acompañado por la música del grupo Suspiros del Arte.

Gran participación en el acto por el día del pueblo gitano en el entorno del Centro de Congresos / INFORMACIÓN

Tarde de homenajes

Pero si hubo un momento especialmente emotivo fue el homenaje a varias personas referentes de la comunidad gitana en Elche, reconocidas por su trayectoria vital y su contribución a la cohesión social. Entre ellas, Juana Castro Cortés, destacada por su papel en la preservación de las tradiciones; Miguel Gil Cortés, figura respetada en barrios como el Raval y Carrús; y Ángeles Gil Amador, conocida como “La Chafá”, ejemplo de fortaleza personal y referente familiar. Sus historias, marcadas por la humildad, el esfuerzo y el compromiso, fueron recibidas con largos aplausos por parte del público.

La celebración culminó con un tono más festivo gracias a las actuaciones musicales de La 4K y Miguelito de Alicante, que pusieron el broche final a una jornada en la que la cultura gitana se expresó en toda su riqueza y diversidad.

Actos conmemorativos

Los actos conmemorativos se habían iniciado días antes, el 8 de abril, coincidiendo con la fecha oficial del Día Internacional del Pueblo Gitano. Ese día, la ciudad ya había mostrado su apoyo institucional con el izado de la bandera gitana en la rotonda de Altabix, así como con la iluminación del Molí Real con los colores azul y verde, símbolos de esta comunidad. También se colocó la bandera en el balcón del Ayuntamiento, en un gesto de reconocimiento y visibilidad.

Esta conmemoración llegó, además, en un contexto de creciente sensibilización en la ciudad. Apenas dos meses antes, Elche había acogido por primera vez unas jornadas municipales dedicadas al pueblo gitano, una iniciativa que buscó romper estigmas y fomentar el conocimiento mutuo entre culturas. Aquella cita marcó un punto de partida en el compromiso institucional por avanzar hacia una sociedad más inclusiva, un camino que tuvo continuidad en la celebración de este Día Internacional. Anteriormente también se han dado otros pasos desde el ámbito académico, como en 2023 cuando la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche organizó un congreso pionero que reunió a más de un centenar de jóvenes universitarios gitanos para destacar los retos que siguen existiendo para acabar con la brecha educativa de esta comunidad para acceder a estudios superiores.