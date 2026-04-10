El Mig Any de Crevillent suma música nocturna en la plaza de la Constitución

Crevillent se prepara para celebrar una de las citas más señaladas del calendario festero con la organización de una nueva propuesta musical enmarcada en el Mig Any 2026. La Plaza de la Constitución acogerá en la madrugada del próximo viernes 17 de abril, a partir de la 1 de la madrugada, una fiesta impulsada por la Concejalía de Ocio que contará con las actuaciones de Dj Nando Costa y Pablo Músico, en una programación diseñada para abarcar distintos estilos y públicos.

La presentación del evento ha corrido a cargo de la alcaldesa, Lourdes Aznar Miralles, junto al concejal de Ocio, Pedro García Magro, y el edil de Fiestas, Antonio Candel Rives. Durante el acto, la primera edil ha destacado el valor simbólico de esta celebración dentro del calendario local al afirmar que “ya se acerca una noche muy esperada por los crevillentinos ya que marca que nos quedan seis meses para que vuelvan a brillar nuestras fiestas de Moros y Cristianos”.

Cita festiva en el centro urbano

El evento se desarrollará en uno de los espacios más emblemáticos del municipio, la Plaza de la Constitución, que volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes. La convocatoria se enmarca en la programación del Mig Any, una celebración que sirve de antesala a las fiestas patronales y que mantiene una elevada participación ciudadana.

La alcaldesa ha subrayado además el carácter integrador de la propuesta, señalando que “es una noche que los crevillentinos esperan con muchas ganas ya que indica que nos queda medio año para volver a disfrutar de nuestra fiesta de Moros y Cristianos”. En esta línea, ha añadido que “hemos preparado una noche de fiesta con variedad de estilos musicales para agradar al máximo número de público posible”.

Cartel de la fiesta del Mig Any organizada por el Ayuntamiento de Crevillent / INFORMACIÓN

Dos estilos musicales diferenciados

El cartel combina dos propuestas musicales diferenciadas que se sucederán a lo largo de la noche. En primer lugar, actuará Dj Nando Costa, quien ofrecerá una sesión centrada en pop, hits e indie, estilos que caracterizan su trayectoria como dj residente en la Sala Stereo de Alicante.

El concejal de Ocio ha destacado la proyección del artista, señalando que “próximamente pinchará en festivales como el Warm Up en Murcia y en su trayectoria es habitual haber localizado su nombre en multitud de festivales como el Low Festival o el FIB en Benicàssim”. Además, Costa ya participó en la edición del Mig Any de 2025, por lo que regresa al municipio tras su paso previo.

A continuación, será el turno de Pablo Músico, cuya sesión estará orientada hacia un repertorio más comercial, con presencia de música urbana, electrónica y reguetón. El edil ha recordado que “se trata de un Dj que ha pinchado por numerosas salas de distintas localidades de la provincia, también en festivales, y que ya ha pinchado con anterioridad en Crevillent como en la fiesta de Cabos de 2024”.

Avance de la programación festiva

El evento forma parte de una agenda más amplia que continuará desarrollándose durante las próximas semanas. Desde la Concejalía de Ocio se ha avanzado que en breve se dará a conocer el resto de la programación prevista para el segundo fin de semana del Mig Any, coincidiendo con una de las jornadas más participativas, como es el día de las paellas en el Parc Nou.

Asimismo, el concejal ha incidido en la importancia de compatibilizar el ambiente festivo con el respeto y la convivencia, recordando que el objetivo es que la celebración se desarrolle “desde la diversión pero también desde la responsabilidad” para garantizar un entorno seguro.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza la oferta lúdica vinculada al calendario festero y consolida el Mig Any como un evento de referencia, capaz de anticipar el ambiente de las fiestas de Moros y Cristianos y dinamizar la vida social y cultural del municipio.