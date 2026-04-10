El MUPE sitúa a Elche en el mapa de la investigación sobre tiburones prehistóricos

El Museo Paleontológico de Elche (MUPE) ha reforzado su papel como referente científico en el ámbito de la investigación paleontológica tras participar en la XXIV edición del Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología (EJIP), celebrado recientemente en la localidad de Bogarra en Albacete. Una presencia del museo ilicitano en este foro especializado, que reúne a jóvenes científicos de toda España e incluso del ámbito internacional, que subraya la creciente proyección investigadora de la institución más allá de su función expositiva.

En este contexto, el MUPE ha estado implicado en la presentación de un trabajo centrado en la revisión de una de sus colecciones más relevantes: los dientes de tiburón del Plioceno procedentes de la provincia de Alicante. Bajo el sugerente título “Este no es mi viejo Carcharocles megalodon”, la investigación pone el foco en el estudio de los condrictios, grupo que incluye a tiburones y rayas, a partir de materiales conservados en el museo, evidenciando el valor científico de estos fondos.

Investigación

El estudio, liderado por el investigador Toni Díaz Beltrán en el marco de su tesis doctoral, y en colaboración con el MUPE y la Universidad de Valencia, no solo revisa taxonómica e históricamente esta colección, sino que también aporta nuevas claves sobre la evolución de los tiburones en momentos críticos de la historia geológica. En concreto, el trabajo analiza cómo estos animales respondieron a episodios de gran estrés ambiental como la Crisis de Salinidad del Messiniense, un evento extremo que transformó el Mediterráneo y tuvo profundas consecuencias sobre la fauna marina.

Colecciones

La relevancia de esta participación radica en que pone de manifiesto el papel de las colecciones paleontológicas locales como fuentes esenciales para la investigación científica de alcance global. Los fondos del MUPE, en este caso, permiten reconstruir parte de la historia evolutiva de especies tan emblemáticas como el megalodón y comprender mejor los cambios que han experimentado los ecosistemas marinos a lo largo de millones de años.

Un momento del congreso en el que ha participado el MUPE recientemente / INFORMACIÓN

Ámbito académico

Además, la presencia del museo en el EJIP refuerza su conexión con el ámbito académico y su contribución a la formación de nuevas generaciones de investigadores. Este encuentro se ha consolidado como uno de los principales espacios de intercambio científico para estudiantes de grado, máster y doctorado en Paleontología, con una creciente proyección nacional e internacional.

Además, desde el MUPE entienden que no solo se visibiliza el patrimonio paleontológico de la provincia de Alicante, sino que también se reivindica el valor de los museos como centros activos de investigación, capaces de generar conocimiento y contribuir al avance de la ciencia más allá de la divulgación.

Hay que tener en cuenta que el museo ilicitano ha liderado multitud de investigaciones y ha sido clave en el hallazgo de especies únicas como una nueva especie de dinosaurio saurópodo que se ha convertido en el más completo y primitivo a nivel mundial que desde 2008 atesora el Museo Paleontológico de la ciudad (MUPE).

Durante casi dos décadas se ha estado investigando prácticamente todo acerca de este ejemplar de Spinophorosaurus nigerensis, que se ha convertido en la joya de la corona para los investigadores, aunque durante estos años la falta de unas instalaciones más ambiciosas en la infraestructura ilicitana han impedido hasta el momento que los más de cien huesos hallados puedan armarse para recrear en tamaño natural cómo era este ejemplar de 14 metros de largo y cinco de alto que vivió en el Jurásico hace más de 170 millones de años.

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Inusualmente se recuperó el 85% del esqueleto, con la ausencia de algunos restos de las patas y el cráneo, cuando lo habitual en las campañas de excavación es que no se halle más del 25% de un ejemplar concreto.