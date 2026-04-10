La película documental de 'La Festa' de Elche vuela a Los Ángeles y pasará por TVE en 2027

La película documental 'La Festa', made in Elche, no ha dejado de cosechar éxitos desde que hace algo más de un año se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Málaga. A partir de ahí, comenzó una carrera sin frenos que ha catapultado este trabajo inspirado en el Misteri d'Elx incluso a otros continentes. Y es que la cinta dirigida por el cineasta ilicitano Pablo Mas Serrano y Manuel Gutiérrez Aragón, continúa con su recorrido a nivel internacional y por primera vez se proyectará en Estados Unidos.

Concretamente en el reconocido Instituto Cervantes de Los Ángeles. La cita será el próximo 15 de abril cuando el centro acogerá la proyección dentro de un ciclo de películas en español. Un evento al que acudirán musicólogos, embajadores y representantes de la Iglesia y donde el director ilicitano interactuará con el público asistente, tal y como confirmó el propio Más este viernes. Al mismo tiempo se celebrarán conferencias y se proyectará la cinta en San Francisco.

La edil de Cultura, Irene Ruíz, destacó la repercusión que ha logrado este documental desde su estreno en 2025 y el éxito de crítica y público durante el último año con la consecución de numerosos premios y menciones en diferentes festivales de todo el mundo, y que también pasó por el Gran Teatro y los Cines Odeón, incluso doblando pases tras la buena acogida en junio que fue evidente con ver las colas a las puertas. La responsable municipal aprovechó la presencia del cineasta ilicitano para transmitirle el "honor y orgullo" que supone que la mayor expresión cultural de los ilicitanos como es el Misteri d’Elx se proyecte a nivel internacional, y quiso agradecer además la colaboración de la Universidad Miguel Hernández, a través de la Cátedra de Cinematografía Gudi Lawaetz que patrocina como el propio Ayuntamiento y el Huerto del Cura.

Salto a la televisión

La producción de MASPELICULAS cuenta también con el soporte de la Generalitat Valenciana y el Institut Valencià de Cultura, así como con la participación de Radio Televisión Española, teniendo en cuenta que la película tiene previsto su pase por TVE a partir de 2027 aunque todavía no hay una fecha cerrada. En estos momentos la obra sigue de festivales y proyecciones intentando llegar al máximo de público, ya que ese era el objetivo principal que se marcaron desde la productora.

El documental de La Festa se estrena en el Festival de Málaga / Gregorio Marrero

Hasta la fecha, La Festa ha participado en los Premios Oriana y en el Festival de Sant Andreu de la Barca, así como en el Festival de Cine Etnográfico de Espiello. A nivel internacional, ha formado parte del 12th International Documentary Festival of Ierapetra & Awards y ha sido seleccionada oficialmente en la 42ª edición del Festival de Cine de Bogotá (Bogocine).

Además, la película ha estado presente en la sección internacional del BINCIF (Bahia Independent Cinema Festival), en el Master of Art Film Festival de Bulgaria y en el Santander Festival Internacional de Cine Independiente (Sanfici) 2026, en Colombia.

Reconocimientos

En cuanto a reconocimientos, La Festa ha obtenido importantes galardones. Fue premiada como mejor documental en Docs ALC, organizado por la Diputación de Alicante. También recibió el premio del público en el Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico de Catania (Sicilia) y el galardón a mejor película internacional en la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Pasto (Colombia). De igual modo, ha sido seleccionada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como uno de los documentales a proyectar en salas de cine dentro del ciclo SGAE documental

Desde el propio Ayuntamiento defienden que la producción contribuye fuertemente al legado patrimonial al preservar para el futuro el Misteri d’Elx del siglo XXI, ya que a través de la pantalla se puede apreciar un retrato de la ciudad que evidencia el esfuerzo interno que hay para hacer posible en la actualidad que se mantenga el drama asuncionista. De esta forma, a través del documental se muestran entrevistas con los protagonistas así como acciones cotidianas mientras se entrelazan historias que reflejan diferentes aspectos de la vida y la sociedad actual, hasta confluir en la obra sacro lírica reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Reacciones

Uno de los mayores conocedores del Misteri que primero valoró la película fue el archivero Joan Castaño, que apenas unos días después de su proyección en el Gran Teatro de Elche en marzo de 2025 destacaba en un artículo publicado en INFORMACIÓN que La Festa había logrado impactar y emocionar al público con una visión auténtica de la celebración, dando voz a todas las personas que la hacen posible, tanto las visibles como las que permanecen en segundo plano.

Castaño subrayó que el filme había sabido transmitir el verdadero significado del Misteri como una fiesta colectiva y una seña de identidad del pueblo ilicitano. Asimismo, valoró la capacidad de sus directores para conectar la dimensión espiritual de la obra con elementos materiales como los huertos de palmeras, al tiempo que introducían reflexiones sobre los retos de futuro, como los cambios sociales, la igualdad o el relevo generacional.

Legado que une

En su análisis, consideró que la película reforzaba la idea de La Festa como un legado que une pasado, presente y futuro, y que se convertía en una herramienta clave para su difusión, especialmente entre las nuevas generaciones. En este sentido, señaló que la obra tomaba el relevo de anteriores producciones audiovisuales y contribuía de forma decisiva a garantizar la pervivencia y proyección del Misteri dentro y fuera de Elche.

"El gran premio es estar junto a gente de gran nivel que pone a la obra en el nivel que aspiraba a estar" señalaba a este diario el propio Pablo Más aquel 16 de marzo en el que se apagaron las luces para proyectarse por primera vez la cinta desde Málaga. Y es que a lo largo de una hora la película documenta recorre la magia del Misteri, desde sus adentros, como el único drama medieval de los denominados Misterios que abundaron en Europa hace 500 años y que ha perdurado. Entonces el cineasta se mostraba orgulloso de haber conseguido que las cámaras pudieran «visitar el cielo, las tramoyas, además de mirar a la gente que mira el cadafal y huir de esa necesidad de explicar el Misteri viendo esa plasticidad alejándonos del concepto de reportaje».

El ilicitano narraba que la relación con Gutiérrez Aragón surgió hace dos décadas durante el rodaje de su serie El Quijote. El reconocido cineasta cántabro volvió al cine con esta cinta sobre el drama auncionista que en varias ocasiones pudo contemplar en vivo desde la ciudad. Aragón, momentos antes de aquel primer pase, señalaba a este diario que creía que «era casi obligado dejar un testimonio cinematográfico del Misteri».

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Una película «sencilla y humilde»

Reconoció que con Pablo fue fácil hacer una película que este tiempo ha definido como «sencilla y humilde» pese al elevado nivel de producción. Para el director esta obra permite ver la maquinaria que también hace posible las representaciones. Consideró entonces que el hecho de haber llegado al Festival de Málaga, cuando todavía se desconocía el largo recorrido que iba a tener la cinta, era una oportunidad para ahondar en la divulgación «porque aunque es un Patrimonio de la Humanidad no lo conoce tanta gente», con lo que entendía que era una «llamada de atención» al público.