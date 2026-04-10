Perleta y Maitino abren el ciclo festivo del Camp d’Elx con la imposición de bandas a sus reinas y damas

Las pedanías ilicitanas de Perleta y Maitino darán inicio este jueves, 9 de abril, a sus fiestas patronales dedicadas a San Vicente Ferrer, una de las celebraciones más tradicionales del Camp d’Elx. Los festejos se prolongarán hasta el próximo lunes 13 y contarán con un amplio programa que combinará actividades festivas, culturales y actos religiosos.

La programación arrancará esta misma noche con el habitual sopar de cabasset en el recinto festero, un encuentro que reúne cada año a vecinos y visitantes para compartir mesa y ambiente festivo. El viernes, día 10, será el turno de uno de los actos centrales del inicio de las fiestas: el pregón, que este año pronunciará Gloria Vicenta Segarra, seguido de la imposición de bandas a las reinas y damas a partir de las 22.30 horas. Con esta ceremonia se abrirá oficialmente el ciclo festero de las doce pedanías que forman parte de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE).

Reina juvenil, María Navarro / INFORMACIÓN

El acto contará con la presencia del presidente de UFECE, Andrés Coves, que acudirá acompañado por varios miembros de la junta directiva de la entidad, subrayando así la importancia de esta cita dentro del calendario festivo del campo ilicitano. A la velada también asistirán representantes de diferentes comisiones de fiestas de las pedanías, así como las reinas y damas de las fiestas de Elche.

Tradición, participación y ambiente festivo

Las fiestas de Perleta-Maitino combinan actos tradicionales con propuestas lúdicas para todos los públicos. Durante el fin de semana destacan citas como el partido de fútbol entre vecinos y el equipo Marbamar C.F., la paella gigante popular o la inauguración de la exposición fotográfica dedicada este año al servicio militar de vecinos de ambas pedanías.

Reina infantil, Zoe Orgilés / INFORMACIÓN

El programa incluye también verbenas, actuaciones musicales como las de los grupos La Trampa y Chamán, actividades infantiles, ofrenda floral, chocolatada popular y la solemne procesión en honor al patrón y a Nuestra Señora de la Asunción, que culminará con un castillo de fuegos artificiales.

Los cargos festeros de 2026

Uno de los momentos más destacados del programa festivo será la proclamación de los cargos festeros de 2026, quienes representarán a las pedanías de Perleta y Maitino durante todo el ciclo de celebraciones.

Dama juvenil, Alba Sarrías / INFORMACIÓN

La reina infantil será Zoe Orgilés, acompañada por sus damas infantiles, Cristina Ruiz y Olivia Hernández. En la categoría juvenil, el cargo de reina recaerá en María Navarro, mientras que Alba Sarrías y Noa Inés Ruiz ejercerán como damas juveniles.

Las funciones de abanderadas estarán representadas por Aida Bonet y Victoria Tarí, mientras que Javier Bonet asumirá el papel de portaestandarte. Además, los nombramientos de festeros de honor han recaído en Vicente Mas y Mª Jesús Tarí, y los festeros infantiles serán Ana Agulló y Pau Sánchez.

Por su parte, el pregón de las fiestas correrá a cargo de Gloria Vicenta Segarra, encargada de anunciar oficialmente el inicio de las celebraciones.

Invitación a la participación

El presidente de la Comisión de Fiestas, Miguel Quiles, anima a la participación en todos los actos programados y destaca el carácter abierto e integrador de las celebraciones: “Invitamos a todos los vecinos y vecinas de Perleta y Maitino a disfrutar y participar activamente en cada uno de los actos, así como a todos los ilicitanos e ilicitanas que quieran acercarse y conocer un poco más nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir las fiestas”.

La celebración de Perleta-Maitino no solo tiene relevancia local, sino que supone el punto de partida de un extenso calendario festero en las pedanías ilicitanas. Como subraya Coves, este ciclo “volverá a llenar de vida todas las pedanías del Camp d’Elx” con una programación que supera los 200 actos desde la primavera hasta bien entrado el otoño.

Este amplio calendario evidencia, en palabras del presidente de UFECE, que las fiestas son “mucho más que actos lúdicos, son convivencia y cultura popular”, gracias al esfuerzo de las comisiones festeras y la implicación vecinal.

Amplia representación institucional y festera

Al acto de imposición de bandas y a los principales eventos están invitadas autoridades municipales, representantes de organizaciones sociales y culturales, así como representantes festeros, tanto de la ciudad como del campo, en una muestra de unión y apoyo al tejido festivo del municipio. Con este completo programa, Perleta y Maitino se preparan para vivir unos días intensos donde tradición, participación vecinal y cultura festera volverán a ser protagonistas.

Dama juvenil, Noa Inés Ruiz / INFORMACIÓN

Programa de fiestas

Viernes, día 10

22:30h.-Pregón a cargo de Gloria Vicenta Segarra e imposición de bandas a reinas y damas.

00:00h.-Inauguración del Barracó 2.0

Abanderada, Aida Bonet / INFORMACIÓN

Sábado, día 11

11:00h.-Partido de fútbol en la Ciudad Deportiva de Elche entre una selección de Perleta-Maitino y Marbamar C.F.

13:30h.-Paella gigante en el recinto festero. Los tiques se deben adquirir con antelación al precio de siete euros, con una bebida incluida, en Tienda de Perleta, Agro Antón o Tienda de Maitino.

16:00h.-Tardeo en el Barracó 2.0.

Abanderada, Victoria Tarí / INFORMACIÓN

17:00h.-Inauguración de la exposición de fotografías “La mili” en la sala de exposiciones del Centro Cívico de Perleta.

19:00h-22:00h.-El baile de salón del centro social se traslada al recinto festero.

23:00h.-Velada musical con el grupo La Trampa.

00:00h.-Música en el Barracó 2.0.

Dama infantil, Cristina Ruiz / INFORMACIÓN

Domingo, día 12

08:00h.-Despertà, lanzamiento de cohetes y volteo de campanas.

10:00h.-Solemne misa en la parroquia de San Vicente Ferrer.

11:00h.-Espectáculo infantil a cargo de Factor Onírico. Al acabar, inflables.

12:30h.-Almuerzo vecinal.

Dama infantil, Olivia Hernández / INFORMACIÓN

14:00h.-Comida en la carpa. Reservas en la barra o en el teléfono 689 017 843.

19:30h.-Ofrenda floral al patrón y a Nuestra Señora de la Asunción. Salida desde el antiguo bar San Vicente.

22:00h.-Velada musical en el recinto festero con la actuación del grupo Chamán.

23:00h.-Fiesta remember en el Barracó 2.0. con el DJ Joaquín Tarí. De madrugada, gran chocolatada donada por la Asociación de Mujeres La Perla.

Fester infantil, Pau Sánchez / INFORMACIÓN

Lunes, día 13

08:00h.-Despertà y volteo de campanas.

11:00h.-Misa en la parroquia de San Vicente Ferrer.

Festera infantil, Ana Agulló / INFORMACIÓN

12:30h.-Juegos infantiles a cargo de Babu Animaciones. Carrera de cintas en la plaza de la iglesia.

14:00h.-Menú en la carpa. Reservas en la barra o en el teléfono 689 017 843.

Festeros de honor, María Jesús Tarí y Vicente Mas / INFORMACIÓN

19:00h.-Espectáculo de magia en el recinto festero a cargo de Ximo ilusionista.

20:30h.-Procesión en honor al patrón y a Nuestra Señora de la Asunción. Itinerario de costumbre. Castillo de fuegos artificiales.

00:00h.-Disparo de una potente traca.

Portaestandarte, Javier Bonet / INFORMACIÓN

Martes, día 14

19:00h.-Misa por los difuntos de Perleta y Maitino.