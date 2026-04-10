Santa Pola ampliará el cementerio con 544 nichos y 1.296 columbarios

El Ayuntamiento de Santa Pola ha aprobado iniciar el expediente de contratación para ejecutar la tercera fase de ampliación del cementerio nuevo, una actuación que permitirá incrementar de forma notable la capacidad del recinto con la creación de 544 nichos y 1.296 columbarios. La intervención, que se desarrollará en una superficie de 2.742 metros cuadrados, tiene como objetivo responder a las necesidades futuras del municipio en materia funeraria, mejorando además la urbanización y los servicios del complejo.

Aunque la nota municipal cifra la inversión en 658.269 euros, el presupuesto total actualizado del proyecto asciende a casi un millón de euros, lo que convierte esta actuación en una de las más relevantes en infraestructuras municipales recientes vinculadas a servicios básicos.

Nueva zona de expansión

La ampliación se llevará a cabo en el actual cementerio nuevo, situado en la Partida Valverde Bajo, concretamente en un área de crecimiento ubicada en el sector noroeste del recinto, colindante con fases anteriores. Este espacio forma parte de un complejo que alcanza los 30.000 metros cuadrados y que continúa evolucionando para adaptarse a la demanda.

La concejal de Cementerios, Encarni Ramírez, ha explicado que “esta ampliación se sitúa en el actual cementerio nuevo de Santa Pola, localizado en la Partida Valverde Bajo, y se centra en una zona de expansión de 200 x 150 metros colindante en su parte noroeste a las fases ya ejecutadas, lo que supone una nueva superficie de 2.742 m2 en el espacio global del complejo de unos 30.000 m2”.

El proyecto contempla la creación de cuatro nuevas plazas de 22 por 14 metros cada una, donde se distribuirán los bloques de nichos dobles y las áreas destinadas a columbarios, configurando un nuevo sector funcional dentro del recinto funerario.

Planos con el proyecto de ampliación del cementerio nuevo de Santa Pola / INFORMACIÓN

Incremento de capacidad funeraria

El núcleo de la actuación se centra en garantizar la disponibilidad de espacios de enterramiento a medio y largo plazo. En este sentido, Ramírez ha señalado que “con una inversión de 658.269,19 euros conseguiremos la creación de 544 nuevos nichos y 1.296 columbarios, de acuerdo con el programa de necesidades para este proyecto”.

La edil ha añadido que “con esta actuación, el Ayuntamiento de Santa Pola asegura la cobertura de las necesidades del municipio para los próximos años, dotando al cementerio de servicios modernos, accesibles y dignos”, subrayando el carácter estratégico de la intervención.

Este incremento de capacidad permitirá responder al crecimiento poblacional y a la evolución de las demandas funerarias, especialmente en lo relativo al aumento de las incineraciones, que requieren espacios específicos como los columbarios.

Conexión y mejoras urbanísticas

Uno de los elementos destacados del proyecto es la mejora de la conectividad interna del recinto. La nueva zona quedará integrada mediante un pasillo de tránsito que enlazará las cuatro plazas con el cementerio existente a través de la “Plaça del Mar”, situada en el acceso principal.

En cuanto a los materiales y el diseño, se mantendrá la coherencia estética con las fases anteriores. Se utilizarán estructuras de hormigón armado de alta durabilidad y acabados en piedra natural, concretamente mármol blanco para las lápidas, garantizando uniformidad en el conjunto arquitectónico.

La intervención incluye además una serie de actuaciones complementarias orientadas a mejorar la funcionalidad del espacio. Entre ellas destacan la pavimentación de los pasillos mediante hormigón fratasado, la instalación de redes de saneamiento y evacuación de aguas pluviales, así como la preinstalación del sistema de alumbrado público.

El diseño contempla también la gestión de escorrentías y la creación de zonas ajardinadas, elementos que contribuirán a una mejor integración ambiental del recinto y a una mayor calidad del entorno.

Asimismo, el proyecto garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida en todo el nuevo sector.