La Generalitat inicia la revisión del plan de usos de El Hondo de Elche y Crevillent tras tres décadas de vigencia

La Generalitat Valenciana ha dado el primer paso formal para revisar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de El Hondo, un documento que regula los usos de este espacio protegido desde 1994 y que no había sido actualizado en estos 32 años. La Conselleria de Medio Ambiente ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la orden que inicia este procedimiento, lo que supone el arranque administrativo de un proceso largamente esperado por los distintos actores implicados. Es la primera vez que se inicia el expediente de forma oficial, aunque ya había habido varios intentos anteriores de llegar a acuerdos con las partes implicadas.

El enclave, declarado como espacio protegido (Parque Natural) el 8 de noviembre de 1994, ha mantenido desde entonces prácticamente intactas sus normas de uso, pese a los cambios ambientales, sociales y económicos registrados en su entorno. Con esta decisión, el Consell abre ahora una fase que permitirá revisar y adaptar la normativa vigente a la realidad actual del humedal y de su área de influencia.

Un documento sin actualizar

El PRUG ha sido durante décadas el instrumento que ha ordenado las actividades permitidas tanto en el interior del parque como en su entorno inmediato, incluyendo terrenos privados colindantes. Sin embargo, pese a intentos previos, nunca se había iniciado formalmente su revisión, lo que había generado críticas tanto desde sectores productivos como desde el ámbito ambiental.

Desde la Conselleria subrayan que esta medida “implica el pistoletazo de salida” a un proceso que, aunque se apoya en trabajos previos, no había llegado hasta ahora a su fase administrativa. Además, destacan que no se parte de cero, ya que existe una base de diálogo acumulada durante los últimos años.

Hace más de cinco años, durante el anterior gobierno autonómico, se mantuvieron reuniones con propietarios, agricultores, representantes de Riegos de Levante, titulares de cotos de caza, gestores de embalses de pesca, colectivos ecologistas y los ayuntamientos de Elche y Crevillent, entre otros. En esos encuentros se plantearon propuestas para mejorar la gestión del parque, aunque el proceso no llegó a formalizarse ni a traducirse en un documento definitivo.

Propuestas enfrentadas sobre los usos

Entre las demandas planteadas entonces por algunos propietarios figuraban cuestiones como ampliar la superficie edificable en fincas privadas, pasando de los actuales 30 metros cuadrados a 60, o permitir servicios de restauración vinculados a actividades como la pesca, con el objetivo de diversificar los usos económicos y turísticos del entorno.

También se abordaron aspectos relacionados con la gestión del carrizo en embalses privados, el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas o la regulación del tránsito por caminos interiores, cuestiones que afectan tanto a la actividad agraria como al aprovechamiento recreativo del espacio.

Estas propuestas conviven con posiciones divergentes entre los distintos colectivos implicados, especialmente en cuestiones sensibles como la caza de aves acuáticas, que vuelve a situarse en el centro del debate en esta nueva fase de revisión.

Desde el sector cinegético se plantea revisar algunas limitaciones actuales, incluyendo la posibilidad de ampliar horarios o flexibilizar determinadas condiciones. Por el contrario, los colectivos ecologistas advierten de que cualquier modificación debe ir encaminada a reforzar la protección del humedal, no a reducirla.

Los visitantes pueden apreciar en El Hondo la gran biodiversidad existente en el parque / INFORMACIÓN

Ecologistas piden reforzar la protección

El colectivo Amigos de los Humedales del Sur de Alicante ya trasladó a la Conselleria sus aportaciones en una fase previa del proceso, mostrando su preocupación por el enfoque de la futura revisión. Consideran que, en un contexto de crisis ambiental y pérdida de biodiversidad, sería “profundamente irresponsable” rebajar el nivel de protección actual del parque.

Entre sus propuestas figura la prohibición de nuevos cotos de caza en el Hondo, así como ajustar los cupos de capturas a criterios más restrictivos basados en censos reales por zonas. También defienden mantener limitaciones a actividades ajenas a los objetivos de conservación, como usos turísticos, recreativos, industriales o urbanísticos.

Asimismo, plantean medidas específicas para la gestión de especies invasoras como la carpa, cuya proliferación afecta de forma significativa al equilibrio ecológico del humedal. En este sentido, consideran que la desecación periódica de determinados embalses es una de las herramientas más eficaces para controlar su población.

En cuanto a la pesca, advierten de los riesgos de autorizar prácticas durante periodos sensibles como la reproducción de aves, por lo que proponen restringir estas actividades en determinadas épocas para evitar afecciones a la avifauna.

Un proceso abierto y sin plazos definidos

Desde la Generalitat insisten en que el nuevo proceso de revisión se basará en el diálogo con todos los agentes implicados, retomando el trabajo realizado en años anteriores y abriendo nuevas rondas de contactos para concretar propuestas y buscar su encaje normativo.

El inicio del procedimiento constituye, por ahora, un paso administrativo que marca el comienzo de una tramitación compleja, en la que todavía no existe un borrador del nuevo plan. Será en las siguientes fases cuando se definan los contenidos concretos y se sometan a consulta pública.

La revisión del PRUG del Hondo se enmarca además en una estrategia más amplia de actualización de estos instrumentos en distintos parques naturales de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de adaptar su regulación a los nuevos retos ambientales, sociales y económicos.

A partir de ahora, el desarrollo del nuevo documento dependerá de la capacidad de consenso entre intereses diversos y, en ocasiones, contrapuestos. El reto será equilibrar la conservación del ecosistema con los usos tradicionales y las demandas del territorio en un enclave de alto valor ecológico, clave para la biodiversidad del sur de Alicante.

Tras más de tres décadas sin revisión, el proceso se pone en marcha sin un calendario cerrado, pero con la expectativa de dotar al Parque Natural de El Hondo de una normativa actualizada que permita afrontar los desafíos presentes y futuros en la gestión de este espacio protegido.