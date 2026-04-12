Riegos de Levante busca el apoyo de los comuneros para modernizar 1.500 hectáreas frente al abandono de tierras en Elche

Un paso que sería decisivo en la modernización del regadío en el Camp d'Elx y su entorno y que contribuiría a que vuelvan a activarse fincas agrícolas. La comunidad de Riegos de Levante Margen Izquierda proyecta la implantación de una nueva fase de riego por goteo que afectará a más de 1.500 hectáreas. El plan, que podría suponer una inversión estimada de entre 12 y 13 millones de euros, inversión aún por determinar, será sometido a votación en una asamblea prevista para finales de abril, entre el 25 y el 26, en la que participarán únicamente los comuneros afectados.

El presidente de la comunidad, Roque Bru, subraya que esta convocatoria será decisiva porque se abordará finalmente si se ejecuta y se financia el proyecto de modernización. Ahí es donde los propietarios deberán valorar los costes y los beneficios.

Tercer canal

La actuación se centrará en una zona del denominado Tercer Canal, concretamente en la Quinta Elevación, que abarca desde el límite de Crevillent hasta la carretera de Santa Pola, incluyendo parte del término de Elche. La intervención que afectará a alrededor de 15 millones de metros cuadrados se distribuiría en unas 1.700 parcelas y con unos 1.300-1.400 comuneros implicados dentro de una comunidad que supera las 5.500 hectáreas totales, según los datos aportados por la comunidad.

El objetivo será llevar el agua a pie de parcela mediante hidrantes, como ya ocurre en otras zonas modernizadas, permitiendo el riego a demanda, con lo que se sustituiría el tradicional riego desde las acequias, mejorando la eficiencia y reduciendo pérdidas.

Continuidad

La iniciativa no parte de cero, y es que Riegos de Levante lleva más de dos décadas impulsando la modernización de sus infraestructuras, en línea con las políticas promovidas por administraciones como la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Agricultura. De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura y la Conselleria de Agricultura, en la provincia de Alicante se han ejecutado diversas fases de modernización en comunidades de regantes desde principios de siglo, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua, especialmente en zonas con estrés hídrico estructural como el sur de la Comunidad Valenciana.

En el caso concreto de Riegos de Levante, ya se han modernizado amplias superficies correspondientes al primer y segundo canal, así como parte del tercer canal, en tramos como Alzabares, el cuarto canal de Levante y sectores como el Séptimo de la Peña donde los comuneros ya dieron luz verde a implantar sistemas de riego localizado y automatizado que resultan claves para optimizar el consumo de agua y energía, y tras ser estos sistemas avalados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que ha venido destacando en sendos informes que la modernización de regadíos puede suponer ahorros de agua superiores al 30 %, además de mejorar la productividad agrícola y reducir costes operativos.

Ya el pasado julio el concejal de Aguas Juan de Dios Navarro apuntaba en una visita a la Quinta Elevación que el Consistorio se ponía del lado de los agricultores colaborando con el ambicioso plan de modernización. Allí el propio Bru y el vicepresidente de Riegos de Levante José Esquembre, ponían de relieve la importancia del nuevo sistema de filtrado y presurización del agua y los beneficios medio ambientales ya que también se mejorarían las masas de agua superficiales y subterráneas.

Beneficios

Uno de los principales argumentos a favor del proyecto es su impacto en la competitividad del sector agrícola. Según Bru, el sistema permitirá reducir significativamente los costes energéticos asociados al bombeo de agua, ya que actualmente muchos agricultores siguen teniendo que elevar dese los embalses generando presión para regar. Con esta futurible implantación, el agua llegará con presión suficiente desde el pantano de Crevillent, eliminando ese gasto adicional, y aprovechando que sus aguas se caracterizan por la baja conductividad frente las de los ríos o azarbes.

Insisten en que el modelo, que cuenta desde hace meses con los informes favorables de impacto ambiental, facilitaría la viabilidad de pequeñas y medianas explotaciones, que en muchos casos no pueden asumir inversiones individuales en infraestructuras de riego. Y Roque Bru es contundete a este respecto: “Hay parcelas que hoy no se cultivan porque no tienen riego por goteo". Y esa ecuación entrarían propietarios mayores que no pueden seguir trabajando la tierra, pero sí podrían alquilarla si dispusieran de un sistema moderno, automatizado y adaptado a las exigencias del cambio climático con controles como el de humedad. Todo con el reto de que los terrenos terminen siendo inapetecibles y se queden baldíos por falta de rentabilidad.

La experiencia en zonas ya modernizadas confirma esta tendencia. Según la comunidad de regantes, se ha detectado una mayor demanda de tierras agrícolas por parte de nuevos agricultores, incluidos perfiles interesados en cultivos alternativos o de mayor valor añadido.

Riego por goteo en los valles del Vinalopó con agua del trasvase del Júcar / AXEL ALVAREZ

Por ahora trasladan que el proyecto contaría con respaldo de la Generalitat a través de la Estrategia Valenciana de Regadíos 2020-2030, aunque están a expensas de la firma de un convenio, mientras que la comunidad también tendrá que buscar financiación privada, principalmente a través de las aportaciones de los propios regantes y financiación privada a través de entidades financieras, aunque descartan de antemano recurrir a fórmulas tradicionales como la empresa pública adscrita al Ministerio de Agricultura SEIASA (Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias) porque en esta ocasión lo ven inviable.

Precio variable

El coste final para cada comunero sería variable dependiendo de la superficie de su explotación y de las características del hidrante asignado.Trasladan igualmente desde Riegos de Levante que se están mandando cartas informativas con las estimaciones que tendrán que abonar.

No obstante, desde la comunidad advierten de la incertidumbre por el contexto económico actual, derivado especialmente por la evolución de los tipos de interés y el encarecimiento de materiales vinculado a factores internacionales. “No podemos dar cifras cerradas al milímetro porque pueden producirse variaciones, aunque serán ajustadas”, puntualiza el presidente, quien reconoce cierta preocupación porque los precios sigan al alza si no se actúa pronto.

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Un paso más, pero no el último

Aunque esta actuación supone un avance significativo, no será la última fase de modernización pendiente. Según Bru, aún quedan zonas del tercer canal sin adaptar, especialmente hacia el entorno del aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández, así como áreas de comunidades como la sexta y séptima de Elche o sectores en Crevillent. “Vamos poco a poco porque son costes muy importantes y necesitamos ayuda de la administración", trasladan desde la institución, desde donde confirman que también están pendientes de actuaciones en el Rincón de León. En cualquier caso, la comunidad confía en que este nuevo proyecto consolide el modelo de riego eficiente en una de las zonas agrícolas más relevantes del sur de Alicante, contribuyendo a garantizar la sostenibilidad del regadío y asegurar el relevo generacional.