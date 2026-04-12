Elche, escenario de una serie de ciencia ficción

Un mundo al borde del colapso, donde todo parece avanzar hacia un final inevitable. Así es la atmósfera de Quimera, la serie de ciencia ficción dirigida por Fernando Corta y Andrés López, y producida por Coche Blanco, que ha elegido Elche como uno de sus principales escenarios para construir un universo atravesado por el caos. En el centro de esa deriva aparece Amura, una joven antihéroe y pieza clave de la historia, interpretada por la actriz ilicitana Selma Guirau, quien da vida a una creadora de contenido sobre casos delictivos marcada por la dureza y la complejidad emocional.

Localizaciones

Cuando la serie llegue en las pantallas, los vecinos y vecinas de la ciudad de las palmeras podrán reconocer distintos puntos del municipio. Según Guirau, "un cuarto de la serie está rodada en Elche". Entre las localizaciones ya utilizadas se encuentra espacios tan diversos como la zona de la Calahorra, distintas calles exteriores o el barrio de Porfirio Pascual. A estos se suman negocios locales como Boutique de Café, Peppo's Coffe, el restaurante Tótem o la tienda de vestidos de fiesta, Chloe Boutique, que han abierto sus puertas al equipo de rodaje.

El vínculo con el tejido local ha sido, de hecho, una de las claves del proyecto. Elena Blasco, directora de producción, expresa su agradecimiento al negocio local, que "es el que más nos ha apoyado en cualquier sitio al que hemos ido", destaca. Además, el equipo tiene previsto ampliar aún más su presencia en la ciudad: "Queremos rodar en los bajos de la Calahorra, donde hay unas cuevas, pero estamos en proceso porque hay que solicitar permisos", avanza.

Sin embargo, no todo queda en Elche. Junto a ella, otras localizaciones completan el universo visual de la serie. El desierto de Abanilla, en Murcia, aportará un paisaje más árido y diferencial, mientras que en la provincia de Alicante, el Ayuntamiento de Mutxamel ha ofrecido espacios como su centro social o la casa de cultura para futuras grabaciones. Una combinacion de escenarios que refuerza ese tono distópico que atraviesa la narrativa.

El parking de Candalix es uno de los escenarios escogidos para la filmación. / Elena Blasco

Protagonista

A partir de ahí, el relato también se sostiene sobre la mirada de su protagonista. Selma Guirau, actriz ilicitana que afronta en Quimera uno de sus papeles más complejos hasta la fecha, dando vida a Amura desde un enfoque marcado por la contradicción y la distancia emocional. Para la intérprete, meterse en la piel de este personaje ha supuesto un reto, no solo por su carácter, al que define como "áspero", sino por la carga psicológica que atraviesa toda la historia.

La llegada de Guirau a Quimera fue algo diferente a la habitual. La actriz, de 24 años, se inició en la interpretación con apenas diez, sobre las tablas de grupos de teatro locales, donde participó en representaciones en La Tramoia y otros espacios de la ciudad. Con el tiempo, consolidó su formación artística en el instituto Misteri d'Elx, una etapa decisiva que la llevó a rodar sus primeros cortometrajes. Entre ellos, destaca su corto debut, "con el que ganamos el premio al mejor de la ciudad en la Mostra", recuerda.

Aquel proyecto, sin embargo, acabaría teniendo un peso mayor del que entonces podía imaginar. Gracias a ese trabajo, comenzó a abrirse camino en este nuevo universo de ficción. Junto a una amiga, asistía a cuantos festivales podía, con el objetivo de aprender y tejer una red de contactos. Fue precisamente a la salida de uno de ellos, ya de madrugada, cuando se produjo el encuentro que cambiaría su rumbo: "Fernando, el director, se me acercó por la calle. Ya me conocía de aquel primer corto y me dijo que había estado siguiendo mis pasos artísticos desde entonces", explica con emoción.

Las actrices Nora Martín y Cristina Martínez junto al director Fernando Corta, durante el rodaje. / Andrés López

Un reto

De ese encuentro surgió la oportunidad de protagonizar la serie. Un papel que, además, le ha supuesto un reto interpretativo. “Está siendo una experiencia muy reveladora porque es un personaje muy distinto a mí", afirma. Además, señala que los valores de la protagonista, muy lejos de los suyos, le obligan a explorar nuevos registros: "Es perfecto porque yo busco retos, papeles que me saquen de mi zona de confort”, añade.

El rodaje en su propia ciudad ha sido otro de los aspectos más significativos para la actriz, del que ha recalcado la importancia de apostar por lugares diferentes. "Me hace muchísima ilusión, porque normalmente este tipo de producciones no tienen en cuenta a Elche", explica Guirau, señalando que suelen optar por ciudades grandes como Madrid, Valencia o Barcelona. "Aquí hay mucho talento, pero pocas oportunidades, y me gusta que se esté dando visibilidad a la ciudad. No siempre tenemos que irnos fuera", matiza.

Dar oportunidades

Pero es que Selma Guirau no es la única componente del elenco que procede de este municipio, sino que Nora Martín, talento emergente de doce años, también encarna uno de los personajes de este universo ficticio. La actriz protagonista la define como "una niña increíble, muy inteligente y que, si sigue así, va a ser de las grandes", y destaca su profesionalidad, realzando su afición por aprenderse todos los diálogos.

Porque esa vocación por dar oportunidades también forma parte del ADN de Quimera, que, entre uno de sus objetivos está el de dar a conocer a actores que están empezando en el mundo de la interpretación. Por ello el reparto combina actores noveles con otros más consolidados, como es el caso de Maite Jiménez o Silvia Aguilar. La protagonista explica que "el director quiso juntar perfiles distintos, lo que enriquece mucho el resultado".

Filmación de secuencia en el parking de Candalix. / Elena Blasco

El futuro

Durante el proceso, el equipo también ha tenido la oportunidad de medir la reacción del público. El pasado 12 de marzo presentaron los tres primeros episodios en los cines de L'Aljub, en un evento que concluyó con un coloquio. Asisiteron "300 personas", apunta la actriz, algo que le resultó "muy gratificante, porque no sabíamos si lo que estábamos haciendo iba a gustar y la acogida fue increíble".

Con el rodaje aún en marcha y nuevas localizaciones por explorar, el futuro de Quimera pasa ahora por abrirse camino en el circuito audiovisual. “Aún no sabemos hasta dónde puede llegar, pero vamos a empezar la ronda de festivales para que las plataformas puedan conocernos”, expone la actriz. Un proyecto que nace desde lo local, pero que aspira a trascender fronteras, llevando consigo no solo una historia de ciencia ficción, sino también la ilusión y constancia de talentos que emergen desde lugares con menos oportunidades.