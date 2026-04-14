Más de 800 corredores participarán en la Carrera de Empresas en Elche

Elche volverá a convertirse en punto de encuentro para el deporte corporativo con la celebración de la IV Carrera de Empresas, una cita que tendrá lugar el próximo 19 de abril a partir de las 10 de la mañana y que ya cuenta con más de 800 participantes y la implicación de más de 80 empresas. La iniciativa, organizada con la colaboración del Ayuntamiento ilicitano a través de la concejalía de Deportes, busca fomentar la convivencia y el espíritu de equipo entre trabajadores de distintos sectores.

Una carrera con recorrido urbano y espíritu de equipo

La prueba deportiva se desarrollará sobre una distancia de 7 kilómetros, con salida y meta situadas en el interior de la pista de atletismo Manolo Jaén, uno de los espacios de referencia para el deporte local. Desde allí, el itinerario recorrerá algunas de las principales arterias urbanas, como la avenida de la Universitat, la avenida Alcalde Vicente Quiles, el Puente del ferrocarril y la avenida de la Libertad, hasta alcanzar el final de la calle Vicente Blasco Ibáñez, desde donde los corredores regresarán al punto de inicio.

El planteamiento de la carrera no se limita a la competición, sino que pone el foco en el compañerismo y la cohesión dentro de los equipos de trabajo. Así lo ha destacado el concejal del área, José Antonio Román, quien ha señalado que “casi podríamos llamar a esta prueba una actividad de team building, porque no hay mejor forma de construir equipo que salir a correr juntos defendiendo a tu empresa. Compañeros que están en el día a día trabajando juntos salen a la calle a compartir esfuerzo, compañerismo y también esa rivalidad sana durante los 7 kilómetros”.

Cartel de la IV Carrera de Empresas en Elche / INFORMACIÓN

Participación creciente y ambiente laboral

La carrera ha experimentado un crecimiento sostenido en número de inscritos y empresas implicadas desde sus primeras ediciones, consolidándose como una de las citas deportivas más singulares del calendario ilicitano. En esta cuarta edición, ya se ha superado la barrera de los 800 corredores, una cifra que confirma el interés del tejido empresarial por este tipo de iniciativas.

La organización ha habilitado la participación tanto de forma individual como por equipos, lo que permite adaptarse a diferentes perfiles de corredores, desde aquellos más experimentados hasta quienes se inician en el running. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 16 de abril, lo que deja margen para que nuevas empresas y trabajadores se sumen a la convocatoria.

Deporte y agenda municipal

El responsable municipal de Deportes ha enmarcado esta actividad dentro de un calendario especialmente intenso para la ciudad en materia deportiva. En este sentido, Román ha subrayado que esta prueba se integra en “unos días muy importantes para el deporte en Elche, con numerosos eventos, y esta carrera será uno de los momentos más destacados por su carácter humano y profesional”.

La IV Carrera de Empresas se presenta así como una propuesta que combina actividad física, promoción de hábitos saludables y refuerzo de los vínculos laborales en un entorno diferente al habitual. La calle se convierte, por unas horas, en un espacio compartido donde el esfuerzo individual se transforma en logro colectivo.