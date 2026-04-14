El alcalde de Elche viaja a China para cerrar alianzas económicas con Nansha

El Ayuntamiento de Elche ha dado un paso decisivo en su estrategia de internacionalización con el inicio de un viaje institucional a China que busca atraer capital extranjero y consolidar nuevas oportunidades económicas, según informan fuentes del gobierno municipal del PP y Vox. La delegación, encabezada por el alcalde, Pablo Ruz, y el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, se ha desplazado a la ciudad de Shenzhen en una misión que se desarrolla entre el 13 y el 16 de abril con una agenda intensa de encuentros institucionales y empresariales.

El objetivo central de esta iniciativa es reforzar la proyección internacional del municipio y consolidar alianzas que permitan impulsar el desarrollo económico local. La visita se enmarca dentro del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Elche y el Gobierno Popular del distrito de Nansha, en la ciudad de Guangzhou, una alianza que pretende generar sinergias en múltiples ámbitos.

Agenda de contactos en Shenzhen

Durante estos días, la delegación ilicitana mantiene reuniones con representantes institucionales, empresas y agentes económicos del país asiático con el fin de abrir nuevas vías de colaboración. El viaje responde a una planificación estratégica que busca posicionar a Elche como un destino atractivo para la inversión internacional.

Desde el consistorio se subraya que esta misión no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política sostenida para atraer proyectos empresariales. En este sentido, el Ayuntamiento ha intensificado en los últimos años su presencia en foros y encuentros internacionales para dar a conocer el potencial económico del municipio.

La iniciativa también pretende estrechar la cooperación en sectores clave como el industrial, tecnológico, cultural o deportivo, ámbitos incluidos en el acuerdo marco aprobado por la Junta de Gobierno Local.

Un acuerdo para generar sinergias

El convenio firmado entre ambas instituciones establece un marco amplio de colaboración orientado a fomentar relaciones en distintos ámbitos de interés común. El documento recoge expresamente que el objetivo es favorecer la realización conjunta de actividades en pro de la promoción de sinergias “en el ámbito empresarial, industrial, cultural, deportivo, turístico, tecnológico y en general, de interés público para la población ilicitana”.

Este acuerdo contempla múltiples líneas de trabajo. Entre ellas, destacan la organización de misiones comerciales, el intercambio de delegaciones y expertos, así como la puesta en marcha de proyectos conjuntos que permitan identificar oportunidades de negocio y desarrollo.

Además, ambas partes se comprometen a promover encuentros empresariales, actividades de networking y visitas de estudio para analizar sobre el terreno las potencialidades de cada territorio. También se prevé el uso compartido de instalaciones para actividades puntuales y la creación de mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos.

El texto establece igualmente la creación de un Comité Mixto encargado del seguimiento, control y vigilancia del acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro más. En caso de controversias, las partes se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa española.

La comunidad china exhibía tradición en Elche por el Año del Dragón en el club deportivo Tiro de Pichón en 2024 con el alcalde presidiendo el evento / Matías Segarra

Estrategia para atraer inversión extranjera

La firma de este acuerdo y el viaje a China se enmarcan dentro de una estrategia más amplia impulsada por la Concejalía de Promoción Económica, Formación y Empleo. En los últimos años, el Ayuntamiento ha apostado por difundir las potencialidades de Elche como destino para la inversión, tanto nacional como internacional.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran herramientas como la plataforma “Elche Oasis de Inversión”, diseñada para visibilizar las oportunidades del municipio, o eventos como el congreso tecnológico Palmera Tech, que ha contribuido a posicionar a la ciudad como un referente emergente en el ámbito tecnológico dentro de la provincia.

El consistorio combina esta apuesta por sectores innovadores con el impulso a industrias tradicionales como el calzado, uno de los pilares históricos de la economía local. Esta dualidad busca ofrecer un ecosistema atractivo tanto para empresas consolidadas como para nuevos proyectos vinculados a la innovación.

Desde el Ayuntamiento se considera que los resultados obtenidos en el ámbito nacional avalan esta estrategia, lo que ha llevado a dar el salto al ámbito internacional con acuerdos como el suscrito con Nansha.

Cooperación institucional a largo plazo

El acuerdo también pone el acento en la voluntad de establecer alianzas duraderas entre instituciones, empresas y organismos de ambos territorios. En este sentido, se contempla la posibilidad de desarrollar pactos específicos que concreten proyectos concretos, definiendo objetivos, recursos, cronogramas y responsables.

Asimismo, ambas partes podrán dar difusión a esta colaboración institucional a través de distintos canales de comunicación, incluyendo la posibilidad de establecer enlaces entre sus respectivas páginas web para facilitar el intercambio de información.

El convenio recoge además que cualquier actuación que exceda el marco general deberá acordarse de mutuo acuerdo, garantizando así una coordinación constante entre ambas administraciones.

Con este movimiento, Elche busca consolidarse como un nodo atractivo para la inversión internacional y fortalecer su posicionamiento en mercados estratégicos como el asiático. La misión en Shenzhen representa, en este contexto, el primer paso de una hoja de ruta que pretende traducirse en oportunidades concretas para el tejido empresarial y la economía local en los próximos años.