Seis alumnos del instituto Sixto Marco de Elche representan a España en un encuentro del Parlamento Europeo

Seis estudiantes del IES Sixto Marco de Elche han sido seleccionados para participar en un encuentro internacional organizado por el Parlamento Europeo en Madrid, una cita que reunirá a más de un centenar de jóvenes de distintos países con el objetivo de reforzar la participación juvenil y el compromiso con el proyecto europeo. La iniciativa, denominada EPAS Together Madrid, se celebra del 15 al 18 de abril y contará con la presencia de 102 alumnos y 23 docentes procedentes de centros de Chipre, Malta y España.

La participación del instituto ilicitano se produce tras superar un proceso de selección dentro del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS), en el que han sido elegidos únicamente seis centros de todo el país. Entre ellos figura el centro educativo de Elche, que se incorpora a un foro en el que los estudiantes tendrán un papel activo en la simulación del funcionamiento de las instituciones europeas.

Simulación parlamentaria con retos actuales

Bajo el lema “Building the future together” (“Construyendo el futuro juntos”), el encuentro se articula en torno a un modelo de Parlamento Europeo en el que los participantes asumirán el rol de eurodiputados. Durante tres jornadas de trabajo, los jóvenes deberán elaborar, debatir y votar propuestas sobre algunos de los principales desafíos que afronta la Unión Europea en la actualidad.

Entre los temas que se abordarán destacan la protección de la biodiversidad marina, el desarrollo de la inteligencia artificial y los vehículos autónomos, así como el acceso a la vivienda. Los estudiantes se organizarán en grupos políticos ficticios, reproduciendo así el funcionamiento real de la cámara europea y favoreciendo la comprensión de los procesos legislativos.

Dos de los estudiantes del instituto de Elche en una de las fases previas de la iniciativa / INFORMACIÓN

Formación, comunicación y pensamiento crítico

Además de la simulación parlamentaria, el programa incluye una amplia batería de actividades formativas orientadas a reforzar competencias clave. Los participantes asistirán a sesiones sobre el funcionamiento de las instituciones europeas, la comunicación, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades sociales.

Entre las propuestas previstas figura una masterclass sobre desinformación, así como encuentros con organizaciones juveniles europeas. También se han diseñado dinámicas prácticas como una gymkana en el Madrid de los Austrias, concebida para fomentar el trabajo en equipo y la creatividad entre los estudiantes.

El itinerario se completa con una visita a "Legends: The Home of Football", donde los alumnos participarán en un taller formativo en colaboración con LALIGA, incorporando así una dimensión complementaria vinculada al deporte y la educación en valores.

Pleno final en el Congreso y diálogo con eurodiputados

El momento culminante del encuentro tendrá lugar el viernes 17 de abril en el Congreso de los Diputados, donde se celebrará la sesión plenaria del modelo parlamentario. En este acto, los estudiantes expondrán y votarán las propuestas trabajadas durante las jornadas previas, culminando así la experiencia de simulación institucional.

El programa contempla la bienvenida institucional de Alberto Fabra, presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea, así como la celebración de diálogos con distintos eurodiputados que compartirán su experiencia en el Parlamento Europeo. Entre ellos figuran Borja Giménez Larraz (PPE), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Thomas Bajada (S&D), Jorge Buxadé (Patriotas) y Estrella Galán (La Izquierda).

Los alumnos del Sixto Marco de Elche ya participaron en una actividad similar en las Cortes Valencianas / INFORMACIÓN

Intercambio cultural entre delegaciones europeas

Más allá del contenido académico, el encuentro busca también promover el intercambio cultural entre los participantes. Para ello se han organizado actividades como las denominadas “Intercultural Nights”, en las que cada delegación presenta los aspectos más representativos de su país o región, favoreciendo el conocimiento mutuo y la convivencia.

Este componente intercultural refuerza el carácter europeo de la iniciativa y permite a los estudiantes compartir experiencias, tradiciones y perspectivas en un entorno común.

Impulso a la ciudadanía europea

Con iniciativas como ‘EPAS Together’, el Parlamento Europeo pretende reforzar su compromiso con la construcción europea y fomentar una ciudadanía más informada, crítica y comprometida. El programa se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada a acercar las instituciones comunitarias a los jóvenes y promover su implicación en la vida democrática.

La participación del IES Sixto Marco en este encuentro sitúa al centro ilicitano en el ámbito europeo de la educación cívica, al tiempo que ofrece a sus alumnos una experiencia formativa de alto nivel en un contexto internacional.