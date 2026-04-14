El bipartito de PP y Vox esquiva el juzgado con el cambio de horario y de instalaciones de los empleados municipales de Deportes en Elche

Un respiro para el bipartito de PP y Vox a cuenta del cambio de horario y de instalaciones de los empleados municipales de Deportes y, además, a las puertas del verano… Aunque sea de momento. Todo después de que la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento haya desistido de la demanda que había interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche contra la instrucción interna de Deportes firmada en mayo de hace un año. Una circular que el pasado verano dio pie a una batalla entre PSOE y PP por la organización de los turnos y la asignación de centros de trabajo del personal auxiliar de instalaciones deportivas durante la temporada estival y en la que la guinda la acabó poniendo CC OO con su demanda. Sin embargo, el sindicato, finalmente, ha optado por retirarse de momento de la vía judicial, aunque deja claro que no renuncia a continuar presionando con este tema. Sobre todo, porque desde la organización entienden que, tras la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, ya no tiene sentido seguir la vía de la instrucción, aunque no creen que la situación haya mejorado y se mantienen firmes en que las condiciones de la plantilla municipal no se pueden cambiar de forma “arbitraria”. Por eso, de momento, y como primer paso, han pedido junto a Sindicato Independiente-USO una mesa técnica, para que se les aclare cuáles van a ser los nuevos horarios y condiciones, y que eso se negocie y no se haga de espaldas a los representantes de los trabajadores.

Las instalaciones situadas en el barrio de El Pla de Elche. / INFORMACIÓN

La circular

Todo comenzó hace ahora casi un año, con esa circular firmada por la directora de área que establecía que, “durante los meses de verano, se hace necesaria una reorganización funcional del personal auxiliar de instalaciones deportivas, de modo que se pueda garantizar el adecuado funcionamiento y apertura de las instalaciones en servicio”, partiendo, además, de que se hacía “en función de los horarios de apertura y de las actividades deportivas programadas”. En esta línea, se subrayaba que “esta reorganización implica la modificación temporal de horarios y asignación de centros de trabajo, en función de las necesidades del servicio, a fin de optimizar los recursos humanos disponibles”, porque, se apostillaba, no estaba prevista la incorporación de personal sustituto mediante nuevas contrataciones temporales por una cuestión meramente presupuestaria. Fue por eso por lo que los dos partidos mayoritarios se enzarzaron en torno a si habría o no contrataciones, mientras que CC OO directamente se fue al juzgado, aunque ahora haya desistido.

La piscina del pabellón municipal Esperanza Lag de Elche. / INFORMACIÓN

El informe de febrero

En cualquier caso, es significativo el informe elaborado por la directora de área de Agricultura, Medio Ambiente y Deportes, con fecha del pasado mes de febrero, y que se elaboró a petición del servicio jurídico del Ayuntamiento tras la demanda de Comisiones Obreras. Hasta el extremo de que ese documento viene a ratificar la instrucción de hace un año, apuntando al carácter estructural y reiterado en el tiempo de la medida, pero también a su adecuación a la normativa vigente. Todo partiendo de la base, como se especifica en el documento, de que el Ayuntamiento gestiona un total de 15 instalaciones deportivas municipales, con un funcionamiento diferente en invierno y en verano. “Durante la temporada estival se produce el cierre de diversas instalaciones, especialmente piscinas climatizadas, se abren al público ocho piscinas descubiertas, se mantienen determinados espacios deportivos para campus y actividades específicas de verano, mientras que se cierran otros espacios deportivos que quedan sin apenas o ninguna actividad por el cese de la temporada de entrenamientos y competiciones oficiales”, se sostiene en el informe. “También las instalaciones situadas en pedanías que no cuentan con piscinas al aire libre se cierran por completo para facilitar las vacaciones del personal, al no haber ninguna actividad programada”, se agrega.

Un socorrista en la piscina municipal de Torrellano. / INFORMACIÓN

Una “adaptación”

Unos argumentos que son los que se utilizan en el documento para justificar “una adaptación anual en horarios de apertura, organización de turnos de trabajo y distribución funcional del personal auxiliar”. De hecho, se sentencia que “nos encontramos ante una circunstancia ordinaria, periódica y conocida por el personal, que se produce cada año con el cambio de temporada”. Eso sí, se insiste en que la modificación horaria se limita a los dos meses de verano, que no altera la jornada semanal ni anual, y que tampoco conlleva cambios retributivos.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, junto al concejal de Deportes, Santiago Román, en la piscina del Pla en 2024. / INFORMACIÓN

Dardo a los sindicatos

Incluso se llega a lanzar un dardo a los sindicatos, cuando se dice que “estas adaptaciones se han producido históricamente todos los años, siendo plenamente conocidas por el personal auxiliar, así como por los sindicatos de trabajadores”. Un extremo al que añade un factor más llamativo: “Se hace notar que, de los cuatro sindicatos con presencia en la Junta de Personal, en tres de ellos existen representantes que forman parte del personal de Deportes (CC OO un monitor socorrista, SI-USO dos auxiliares de instalaciones deportivas, UGT un auxiliar de mantenimiento de instalaciones deportivas)”, se reseña.

Racionalización del gasto

Finalmente, se apunta al Plan de Optimización de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Elche, y se reitera que se contempla expresamente la racionalización del gasto en servicios compartidos y la aplicación de medidas de flexibilidad organizativa, lo que en Deportes conlleva no realizar nuevas contrataciones temporales de refuerzo o aplicar movilidad funcional dentro del mismo puesto, garantizando la continuidad del servicio público deportivo, teniendo en cuenta las diferencias entre la temporada de invierno y la de verano. En un contexto, además, en el que se incide en que “la reorganización estival es estructural y reiterada anualmente, y la modificación horaria es mínima, temporal y no altera la jornada ni las condiciones esenciales (los cambios se reducen a entrar algo más tarde y salir algo más pronto en la mayoría de los casos, y debido a la reducción en 45 minutos de la jornada de verano que, al mismo tiempo, se coordina con el cambio de horario de apertura de las instalaciones)”. Un punto al que el informe suma que los auxiliares no tienen asignada una instalación fija como derecho adquirido.