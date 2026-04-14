CC OO reivindica en Elche la II República y alerta del "auge" ultraderechista

El Sindicato de Pensionistas de Comisiones Obreras (CC OO) del Vinalopó-Vega Baja volvía a situar este 14 de abril en el centro del debate político y social con un acto celebrado en el Cementerio Viejo de Elche, donde reivindicaba la memoria de la II República y ha advertido del auge de discursos revisionistas. La convocatoria, realizada el pasado sábado 11 de abril, servía "para rendir homenaje a las víctimas de la represión franquista y lanzar un mensaje de alerta sobre el contexto actual". Según recoge el manifiesto firmado por la secretaria general del colectivo, Tere Donet Montagut, el acto tuvo como finalidad "recordar a quienes fueron ejecutados tras la Guerra Civil por su fidelidad al Gobierno legítimo". En palabras del sindicato, se trataba de "personas asesinadas por el único delito de haber permanecido leales a la legalidad republicana frente al golpe de Estado de 1936".

Homenaje a las víctimas en Elche

El encuentro se desarrolló en el Cementerio Viejo de la ciudad, un espacio con fuerte carga simbólica, donde reposan parte de las víctimas ilicitanas. Durante el acto se realizó un reconocimiento especial a los sindicalistas fusilados en 1939 y enterrados en este mismo recinto, en un ejercicio de memoria histórica que el colectivo viene repitiendo en los últimos años.

Desde CC OO subrayan que este tipo de iniciativas no solo tienen un valor conmemorativo, sino también pedagógico. Consideran que recordar aquellos hechos debe servir como advertencia para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. En este sentido, alertan de un contexto actual marcado por el crecimiento de discursos que, a su juicio, tratan de reinterpretar el pasado.

El sindicato advierte de un “preocupante crecimiento” de ideas ultraderechistas y revanchistas, que buscan, según señalan, blanquear el franquismo. En el documento, se califica esta etapa como una de las más negativas de la historia del país, marcada por una represión prolongada y sistemática.

Preocupación por el relato histórico

Uno de los aspectos que más inquieta al colectivo es "la percepción de que estos discursos están calando en sectores jóvenes". El manifiesto señala que resulta “muy triste” comprobar cómo "incluso entre la juventud se está produciendo una reinterpretación del pasado que llega a justificar la dictadura y el conflicto bélico que la precedió".

El sindicato pone el foco "en el papel de las redes sociales como canal de difusión de estos mensajes". Considera que "los contenidos que circulan en estos entornos son especialmente peligrosos por su capacidad de expansión y por la falta de filtros, lo que facilita la propagación de hechos alternativos”.

El evento celebrado en Elche contó con los colores republicanos de España / INFORMACIÓN

Ante esta situación, hacen un "llamamiento a la sociedad para frenar esta tendencia desde posiciones democráticas y legítimas". Insisten en la "necesidad de contrarrestar estos discursos y preservar un relato histórico basado en los hechos".

Crítica política y defensa de derechos

El documento también incluye una valoración crítica de la situación política actual. El sindicato sostiene que "la derecha española, representada por PP y Vox, se encuentra en un proceso de radicalización que podría poner en riesgo el marco de convivencia democrática". Según indican, "existe una competición por adoptar posiciones cada vez más extremas, lo que, a su juicio, contribuye a tensionar el escenario político".

En este contexto, denuncian "intentos de deslegitimar resultados electorales y cuestionar la acción del Gobierno". Asimismo, critican "que determinadas organizaciones que trabajan por los derechos sociales, como sindicatos o instituciones internacionales, sean señaladas como responsables de los problemas actuales".

El manifiesto también advierte sobre "el papel de una parte del sistema judicial", al que acusan de "actuar de forma sesgada", lo que, según el sindicato, "podría suponer un riesgo para el avance social". Frente a este escenario, defienden los "logros alcanzados en los últimos años, como el Ingreso Mínimo Vital, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones conforme al IPC o las políticas de igualdad".

El colectivo insiste en que "no se pueden perder derechos en un momento en el que todavía quedan muchos por conquistar". Critican la gestión de la derecha en ámbitos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, vinculándola a recortes y procesos de privatización.

Llamamiento contra la guerra

Más allá del ámbito nacional, el sindicato también ha querido posicionarse respecto a la situación internacional. Desde el sindicato reclaman "que se apliquen criterios homogéneos en la política internacional y critican la pasividad de muchos actores globales". En este sentido, consideran que "la falta de respuesta ante determinados conflictos evidencia una hipocresía internacional".

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El acto concluyó con un mensaje claro, que resume el posicionamiento del colectivo: un rechazo frontal a los conflictos armados y una defensa de la paz. Tal y como recoge el manifiesto, el sindicato quiso dejar constancia de la necesidad de alzar la voz con un contundente “¡No a la guerra!”.