El CEEI Elche impulsa el talento de 211 estudiantes con EmprendeTech FP

La Formación Profesional se consolida cada vez más como un espacio clave para el desarrollo del talento joven vinculado a la innovación y el emprendimiento. En este contexto, programas como EmprendeTech FP están demostrando que es posible acercar la realidad del mercado a las aulas y dotar, tanto al alumnado como al equipo docente, de herramientas prácticas para transformar ideas en proyectos con potencial real. Esta iniciativa, enmarcada dentro de Tech FabLab Comunitat Valenciana, ha permitido impulsar el espíritu emprendedor en estudiantes de distintos centros de la provincia de Alicante, generando resultados tangibles y un impacto significativo en la comunidad educativa.

Tech FabLab Comunitat Valenciana forma parte del proyecto global Tech FabLab, integrado en el programa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), que promueve el desarrollo de proyectos empresariales basados en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. En esta iniciativa colaboran seis comunidades autónomas —Aragón, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja— con el objetivo común de fortalecer el tejido innovador. En el caso valenciano, el programa está financiado por la Dirección General de Innovación de la Generalitat Valenciana y ejecutado por la Red CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación) de la Comunidad Valenciana, formada por CEEI Elche, CEEI Castellón y CEEI Valencia, cada uno actuando en su ámbito territorial.

Dentro de este marco, EmprendeTech FP se centra específicamente en el ámbito de la Formación Profesional, con el propósito de fomentar el emprendimiento tecnológico mediante formación especializada y el desarrollo de competencias emprendedoras. La iniciativa busca, además, enriquecer los recursos disponibles para el alumnado y conectar su aprendizaje con las oportunidades que ofrece la innovación.

Los datos de esta edición reflejan el alcance del programa en la provincia de Alicante. Han participado cinco centros educativos —IES Severo Ochoa, IES Cayetano Sempere, IES Nit de l’Albà, IES Figueras Pacheco e IES Vinalopó— con un total de 211 estudiantes, organizados en 21 equipos de trabajo, y acompañados por 11 docentes que también han recibido formación. Los perfiles formativos han sido muy diversos, abarcando desde administración y marketing hasta mecatrónica, informática o moda, lo que ha permitido generar proyectos en múltiples sectores como sostenibilidad, salud, logística, retail o automoción.

A lo largo del programa se han desarrollado cerca de 120 horas de formación, combinando sesiones teóricas, talleres prácticos, mentorías y encuentros con profesionales del ecosistema emprendedor. Entre los contenidos abordados destacan la introducción al ecosistema innovador, los modelos de negocio digitales, el análisis de tendencias de mercado, la financiación de startups o el uso de tecnologías habilitadoras como la inteligencia artificial, el IoT, el blockchain o la robótica.

Uno de los aspectos más relevantes ha sido la metodología aplicada, basada en el aprendizaje por retos y el desarrollo de proyectos reales desde el primer día. Los estudiantes han trabajado sus ideas de negocio en distintas fases: ideación, validación con el mercado, reformulación de la propuesta de valor, prototipado y comunicación. Para ello, han utilizado herramientas como Lean Canvas y distintas soluciones tecnológicas que les han permitido aterrizar sus propuestas y adaptarlas a necesidades reales.

Además, el programa ha incluido talleres presenciales en cada centro y sesiones online bajo el formato «Entrepreneurship Journey», en las que han participado entidades y referentes del ecosistema como Valencia Innovation Capital, Startup Valencia, IVACE+i, ENISA o Draper B1, así como startups consolidadas. Estas sesiones han facilitado el contacto directo con la realidad empresarial y han contribuido a reforzar el aprendizaje práctico.

Tech FabLab ha sido creado para impulsar el crecimiento de empresas, startups y emprendedores. / .

En palabras de Carolina Román, directora del CEEI Elche, «EmprendeTech FP demuestra que el talento joven de la Formación Profesional tiene un enorme potencial cuando se le conecta con la realidad del mercado y con herramientas innovadoras. Desde CEEI Elche hemos apostado por un enfoque muy práctico, donde el alumnado no solo aprende, sino que valida y desarrolla sus propias ideas de negocio desde el primer día. Los resultados reflejan una implicación muy alta tanto de estudiantes como de docentes, y confirman la importancia de iniciativas como Tech FabLab CV para acercar la innovación tecnológica y el emprendimiento al sistema educativo».

En la misma línea, Salva Ferri, CEO de WeTangible y uno de los ponentes del programa, subraya el valor diferencial de la iniciativa: «Este programa ha sido una gran aportación para llevar la realidad del mercado a las aulas, más allá de sesiones teóricas. Los estudiantes han podido trabajar sus ideas en un entorno real y validar el interés del mercado para mejorar su propuesta de valor. Además, la respuesta del estudiantado y de los docentes ha sido muy positiva».

Demo Day provincial

El punto culminante del programa llegará con la celebración del Demo Day provincial, que tendrá lugar el próximo 29 de abril en el Centro de Congresos de Elche. Durante esta jornada, los 21 equipos participantes presentarán sus proyectos en formato pitch de tres minutos ante un jurado y el público asistente. El evento se plantea como un espacio de conexión entre el talento joven, la comunidad educativa y el ecosistema empresarial, donde se podrán conocer de primera mano las ideas desarrolladas a lo largo del programa.

Además de visibilizar el trabajo realizado, el Demo Day será un momento decisivo, ya que el jurado seleccionará los tres proyectos que representarán a la provincia de Alicante en el encuentro regional previsto para el 5 de mayo. La asistencia al evento es gratuita, previa inscripción, y está abierta a estudiantes, docentes, profesionales y cualquier persona interesada en la innovación y el emprendimiento.

Con iniciativas como EmprendeTech FP, la Formación Profesional da un paso adelante en su conexión con el mundo real, consolidándose como un motor de talento, innovación y futuro.