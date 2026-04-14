PP y Vox defienden que la renovada escultura de Salvador Soria en Elche se lucirá más con el traslado a 400 metros

Apenas 430 metros separan el entorno del huerto de Puertas Coloradas en Elche de la intersección entre la calle Picasso con Pedro Juan Perpiñán, y de ahora en adelante ambos puntos estarán conectados por haber albergado en algún momento de la historia la escultura 'Dragón de Jaume I' del artista benisero Salvador Soria.

Y es que cinco meses después de que la obra se suprimiese de la vía pública, junto a la rebautizada Casa de la Virgen, volvió a las calles a finales de la semana pasada y este martes el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, convocó a los periodistas sobre el nuevo enclave para defender el traslado de la obra, asegurando que ahora se lucirá más que en el emplazamiento original.

Operarios completan la base de la escultura de Salvador Soria este martes / INFORMACIÓN

La única justificación que dio el concejal para la retirada era que necesitaba una restauración, acusando incluso a PSOE y Compromís (sin mencionarlos explícitamente) de haber cometido una "desidia" al no haber hecho nada por preservar la obra en anteriores mandatos.

La explicación de la recuperación de la obra es que la que se dio inicialmente cuando, de un día para otro, los viandantes notaron que se había borrado del mapa la escultura. Si bien, el edil pasó por alto en sus declaraciones que algo más de un mes después de la retirada se colocaría en su lugar una fuente homenaje a la Venida de la Virgen que sufragó Aigües d'Elx, y que se inauguraría en diciembre días antes de las fiestas de invierno en honor a la Maredéu.

Recelo

Es más, en ese tiempo en el que la obra estaba supuestamente sometiéndose a una restauración se avivó el recelo en algunos círculos artísticos en los que se temía que la obra terminase perdida en almacenes, e incluso el PSOE llegó a ir hasta el Síndic de Greuges.

Precisamente para acallar todas las críticas relativas al futuro que el equipo de gobierno le tenía deparado a la obra, Guilabert se amparó en que en el nuevo escenario “se va a poder contemplar tanto desde lejos como desde cerca”, insistiendo en que la nueva ubicación, en una pequeña isleta en la intersección del transitado vial con Pablo Picasso y Antonio Sansano Franco, y a escasos metros de edificios, da más juego para que los peatones aprecien los detalles de la obra, algo que, según el edil, antes no ocurría.

Ubicaciones

Desde el equipo de gobierno reconocieron que se habían valorado dos ubicaciones y que finalmente se optó por Pedro Juan Perpiñán, a escasos metros del restaurante Sansano's, en cuanto a criterios de visibilidad y tránsito, al tratarse de una de las principales vías de entrada y conexión de la ciudad que posibilitaría que el visitante la explorase de cerca.

Restauración

Entre los argumentos que esgrimió el edil para justificar la nueva ubicación, también apuntó a la descentralización del arte contemporáneo para acercarlo a los barrios. Defendió que la presencia de esta escultura en esta avenida contribuye a "democratizar el acceso a la cultura" y a poner en valor el patrimonio artístico municipal.

Brigadas municipales adecentan el entorno donde se asienta la escultura / INFORMACIÓN

Es más, incidió en que su compromiso con el arte contemporáneo "es absoluto”, y que su intención es seguir llevando este tipo de obras a distintos puntos de la ciudad e incluso pedanías. Recalcó, también, que la escultura "no se ha perdido", sino que había sido objeto de una restauración completa tras años de exposición a la intemperie. El pasado mes de marzo salió a la luz un informe técnico firmado el 25 de febrero por la jefa de Gestión de Restauración de Bienes Culturales del Ayuntamiento de Elche, Gemma Mira, avalando la conservación de la escultura, y se hacía público que la restauración que se estaba desarrollando en los almacenes municipales de Carrús había encarado la recta final.

Guilabert trasladó este martes que se ha eliminado el óxido acumulado y que se han limpiado las superficies metálicas, además de recuperarse el acabado original mediante la aplicación de una nueva pátina, actuaciones por las que ha recuperado el color. El propio informe apuntaba, por tanto, a pérdidas de policromía, desconchados, focos localizados de oxidación en zonas de acero pulido y deterioro en la base estructural, derivados de la exposición continuada a agentes atmosféricos. Por eso se incidía en que requería intervención para la estabilización material y la recuperación de su adecuada lectura estética.

Ahora bien, pese a que lleva días plantada, los trabajos continuaban al menos hasta este 14 de abril en la zona con la ejecución de una base de hormigón de apenas unos centímetros sobre la que se asienta la escultura y se repondrá posteriormente el pavimento.

Expectación

De lo que no hay dudas es de que la reaparición de la obra ha generado expectación entre los vecinos del barrio. De hecho, muchos residentes desconocían la existencia de esta escultura y aprovecharon la visita del concejal para interesarse directamente por su origen, significado y proceso de traslado. Y es que entre esas reacciones había quienes señalaban que la cercanía de esta obra con los bloques de pisos desdibujaba ciertamente el sentido original, cuestión que puso en duda el Ejecutivo local, que entendía que cuando estaba sobre una rotonda tampoco se daba pie a que los vecinos pudieran contemplarla.

Noticias relacionadas

Lo que está claro es que hay muchos residentes que se preguntan el significado de la escultura y su autoría, evidenciando que, más allá de la polémica política, la reubicación podría haber despertado la curiosidad sobre este trabajo y un autor que fue referente de la modernidad artística valenciana y que cosechó algunos éxitos, como recibir en 2009 el VIII Premio de Artes Plásticas de la Generaitat Valenciana. También tenía vínculos con la ciudad al haber participado en una exposición antológica en el Museo de Arte Contemporáneo de Elche, que está cerrado desde hace años.