El alcalde de Elche destaca oportunidades en comercio, agricultura e industria en su viaje a China

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el concejal de Comercio, Samuel Ruiz, matenían este miércoles una reunión institucional en China con representantes del Gobierno del distrito de Nansha, en la ciudad de Guangzhou. El encuentro, enmarcado en el viaje iniciado el pasado 13 de abril, ha servido para profundizar en las oportunidades de colaboración económica, comercial e industrial entre ambos territorios. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha calificado la reunión como “muy productiva”, destacando que se ha desarrollado en un clima de “cordialidad absoluta” y que ha permitido avanzar en la consolidación de relaciones estables. “Hemos mantenido una reunión muy productiva con el gobierno del distrito de Nansha, cerca de 1 millón de habitantes en la ciudad de Guanzu, que es una de las ciudades principales de China y ha sido una reunión realmente productiva y además una reunión larga en la que hemos hablado de las oportunidades que la ciudad ofrece”, ha señalado.

Comercio, agricultura e industria como ejes

Durante el encuentro, la delegación ilicitana ha centrado las conversaciones en tres ámbitos estratégicos para el desarrollo económico de la ciudad. Por un lado, el comercio, aprovechando infraestructuras como el aeropuerto y el puerto, que pueden facilitar el intercambio de mercancías y la llegada de inversión extranjera.

El alcalde de Elche recibe un presente de la delegación china / INFORMACIÓN

Por otro, la agricultura, donde el alcalde ha puesto el foco en productos locales como la granada mollar, considerada un elemento diferencial con potencial de proyección internacional. Finalmente, el tercer eje abordado ha sido el de la industria, uno de los pilares históricos de la economía ilicitana.

Ruz ha subrayado que el objetivo es establecer relaciones duraderas con el gigante asiático. “Todo esto en un clima de cordialidad absoluta y de franqueza de una reunión en la que hemos podido hablar de todo y sobre todo de establecer relaciones perennes y constantes que yo creo van a ser muy provechosas para Elche y, además, que son inéditas”, ha afirmado, destacando el carácter pionero de la visita institucional.

Interés chino por el tejido empresarial

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, ha incidido en el interés mostrado por las autoridades chinas en el modelo económico de Elche. Según ha explicado, la reunión ha permitido detectar oportunidades concretas en ámbitos como la ampliación del parque empresarial y las políticas de emprendimiento impulsadas por el Ayuntamiento.

“Tras la reunión hemos salido muy satisfechos porque sobre todo han mostrado un gran interés en la ampliación del parque empresarial y en las acciones de emprendimiento que se están llevando a cabo desde el ayuntamiento”, ha indicado.

Ruiz ha insistido en que el objetivo de este tipo de acuerdos es reforzar el posicionamiento de la ciudad como motor económico. “Lo que buscamos en este tipo de acuerdo bidireccional es potenciar a Elche como ciudad económica, para que siga siendo un motor de empleo”, ha añadido.

Una estrategia internacional en marcha

Este encuentro se produce apenas un día después de que el Consistorio anunciara el inicio de esta misión institucional en China, con reuniones previstas en Shenzhen y otros enclaves estratégicos. La visita, que se prolonga hasta el 16 de abril, forma parte de una hoja de ruta orientada a captar inversión extranjera, generar sinergias empresariales y abrir nuevas vías de colaboración internacional.

El alcalde de Elche destacaba el ambiente de cordialidad de la reunión mantenida en China / INFORMACIÓN

El viaje se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Elche y el Gobierno Popular del distrito de Nansha, un convenio que establece un marco de cooperación en ámbitos como el empresarial, tecnológico, cultural o turístico. Este acuerdo contempla, entre otras acciones, la organización de misiones comerciales, el intercambio de delegaciones y la puesta en marcha de proyectos conjuntos.

Desde el equipo de gobierno defienden que esta estrategia responde a la necesidad de posicionar a Elche en el mapa internacional como un destino atractivo para la inversión, apoyándose tanto en sectores tradicionales como la industria del calzado como en nuevas áreas vinculadas a la innovación.

Primeros contactos con proyección futura

El alcalde ha destacado que esta visita marca un hito en las relaciones internacionales del municipio. “Es la primera vez que un alcalde y que un gobierno está presente en una ciudad de China y yo creo que esto va a abrir muchas puertas y muchas oportunidades”, ha señalado, apuntando a las posibilidades que se abren a medio y largo plazo.

La delegación ilicitana continuará con su agenda de reuniones, en un contexto en el que el Ayuntamiento busca consolidar acuerdos que se traduzcan en proyectos concretos para el tejido empresarial local. La misión en China se presenta así como el inicio de una estrategia más ambiciosa para fortalecer la presencia de Elche en mercados internacionales y atraer nuevas oportunidades de crecimiento económico.