Los Amigos del Arroz con Costra reúnen en Elche a representantes de la Semana Santa de la provincia en Elche

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche reunió este miércoles a socios y miembros de la Semana Santa de la provincia de Alicante en una nueva jornada gastronómica dedicada al plato más representativo de la tradición culinaria ilicitana.

En esta ocasión, la comida contó con invitados del ámbito cofrade, aprovechando el fin de la Pascua, que compartieron mesa con los miembros del colectivo en un encuentro marcado por el ambiente distendido y la defensa de la gastronomía local.

Entre los asistentes destacó la presencia de Alfredo Llópis, José Sáez Sironi, Mario Ruiz y Joaquín Martínez, presidentes de las juntas mayores de hermandades y cofradías de Alicante, Orihuela, Crevillent y Elche, respectivamente.

Puntos en común

También se sumó a la distendida cita la edil de Festejos, Inma Mora, así como el Consiliario de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche, el párroco Vicente V. Sáez Gonzálvez. La jornada sirvió para que los responsables de las distintas entidades en los cuatro municipios pusieran puntos en común sobre cómo se desarrollaron los recorridos procesionales y qué retos tienen en mente de cara a la próxima Semana de Pasión.

Recorrido

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra mantiene desde hace años una intensa actividad para difundir y preservar esta receta, considerada uno de los platos más característicos de la cocina de Elche.

Sus comidas periódicas se han convertido en un punto de encuentro para vecinos, profesionales de la hostelería, representantes sociales y también responsables públicos que muestran su apoyo a esta tradición culinaria, como ocurrió la semana pasada con la asistencia de representantes políticos del PSOE como el diputado en Les Corts Valencianes Ramón Abad, el diputado nacional Alejandro Soler y el portavoz socialista en la ciudad, Héctor Díez.